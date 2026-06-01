Trigo 2026: una marca destaca la mejora de la competitividad para apostar al cultivo

En plena siembra de trigo 2026, un informe de DONMARIO destacó los resultados del ciclo pasado, que fue récord, y puso el foco en la nueva temporada. Señaló que se perfila una campaña con una mejora en la competitividad junto a una importante renovación de la genética.

“Las muy buenas condiciones ambientales registradas en gran parte de las regiones trigueras permitieron alcanzar rindes destacados y una producción récord a nivel nacional. Este escenario generó nuevamente entusiasmo en productores y asesores, reafirmando el rol estratégico del trigo dentro de las rotaciones agrícolas argentinas”, destacó Sebastián Ríos, gerente comercial de DONMARIO. La firma dijo que sostuvo su liderazgo en el mercado de trigo con el desempeño de Catalpa, que por tercer año consecutivo se consolidó como la variedad más sembrada y comercializada del país.

En las últimas semanas comenzaron a aparecer señales que mejoraron notablemente las expectativas para el cereal, indicó. Entre los principales factores que impulsan el optimismo aparece, dijo la marca, la recuperación de los precios internacionales. “El trigo, que había iniciado la campaña en torno a los US$185 por tonelada, actualmente cotiza cerca de los US$215, mientras que las posiciones diciembre 2026 se ubican alrededor de los US$230 por tonelada”, precisa el informe.

“A esto se suma un escenario internacional más favorable para la Argentina. Las recientes proyecciones del USDA muestran una caída en la producción de trigo en Estados Unidos, mientras que Australia también podría registrar una merma significativa en su cosecha respecto de campañas anteriores. Esta situación comenzó a generar una mejora en las cotizaciones internacionales y devolvió competitividad al cereal argentino”, agrega.

Según el informe, además, “las recientes medidas vinculadas a los derechos de exportación también aportaron señales positivas para el productor. La reducción de retenciones del trigo del 7,5% al 5,5% mejora los números del negocio y, según distintas entidades del sector, podría compensar gran parte del incremento que registraron insumos estratégicos como el gasoil y la urea en las últimas semanas”.

La baja de las retenciones ayuda al cereal DonMario

En este marco, Ríos indicó: “De concretarse un escenario de mayor alivio impositivo y mejores precios internacionales, el trigo volvería a posicionarse como un cultivo con márgenes muy competitivos”.

En este contexto, según se informó, la marca durante la campaña pasada lanzó tres nuevas variedades comerciales dentro del sistema Sembrá Evolución: DM Casuarina, de ciclo intermedio; DM Tipa, de ciclo corto; y DM Araucaria, de ciclo largo. “Estas variedades, una en cada grupo de ciclo, permitieron superar las 500.000 bolsas de semilla fiscalizada comercializadas, un número muy importante para el cultivo y para el crecimiento del sistema”, señaló Ríos.

Lo que viene

Precisaron que, de cara a la campaña 2026/27, DONMARIO ya trabaja en la incorporación de tres nuevos materiales: DM Acacia, DM Eucalipto y DM Radal, posicionados estratégicamente en distintos grupos de ciclo. “Su objetivo es continuar acercando al productor materiales con mayor potencial de rendimiento, mejor perfil sanitario y mayor estabilidad productiva, buscando maximizar productividad y reducir riesgos en cada ambiente”, indicaron.

La marca se refirió a la campaña

La marca remarcó la importancia de revalorizar el uso de semilla fiscalizada. “Muchas veces, cuando se habla de semilla fiscalizada, la comparación se reduce únicamente al precio de la bolsa versus el costo de hacer uso propio. Y la realidad es que esa mirada queda incompleta”, indicó Ríos. Detalló, según el reporte de la marca, que detrás de una bolsa de semilla fiscalizada existe una propuesta integral de valor que incluye acceso a genética de última generación, calidad de semilla, tratamiento profesional, trazabilidad, financiación, soporte técnico y una importante reducción de riesgos productivos.

“La verdadera comparación debería contemplar todo el valor que existe detrás de una bolsa de semilla fiscalizada. Cuando el productor logra poner en valor todos estos atributos, el diferencial económico entre hacer uso propio y sembrar semilla fiscalizada se reduce significativamente”, indicó.