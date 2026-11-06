Se atrasa la siembra de girasol en la principal zona de producción

El cultivo de girasol enfrenta un panorama contradictorio. Entre los aspectos positivos figura el mantenimiento de la firmeza de los mercados internacional e interno, con perspectivas de cotizaciones rentables para la campaña 2026/2027. Entre los negativos aparecen los retrasos en la siembra en la principal área de cultivo -del sudeste, sur y sudoeste de Buenos Aires- con demoras de 15-20 puntos respecto del promedio del quinquenio, por las interminables lluvias. Además, las bajas temperaturas también están afectando la emergencia, en la zona que aporta el mayor volumen de producción de los 3,1 millones de hectáreas que se sembrarán. Mientras, las cotizaciones del aceite de girasol CIF Róterdam siguen firmes. “Para octubre hay precios de 1440 dólares por tonelada, con una baja de 80 dólares para abril, por la expectativa de solución del conflicto bélico en el Mar Negro y por el aporte de los 7 millones de toneladas que produciría la Argentina. Nuestro país podría exportar 2 millones de toneladas de aceite y es el único proveedor de mercadería en contraestación del hemisferio norte”, afirma Jorge Ingaramo, asesor económico de la Asociación Argentina de Girasol.

Mientras tanto, la semana pasada, por el girasol disponible en Rosario se pagaban 525 dólares por tonelada y en Quequén 500, más las bonificaciones. Para la posición diciembre-febrero, en San Gerónimo, se ofrecían 480 dólares por tonelada para girasol común y 500 para el de alto oleico. La producción mundial se ubicará en 62-63 millones de toneladas, con un aporte importante de Rusia, de 21 millones, que aumenta 20% respecto de la campaña anterior, y de Ucrania, de 13 millones, que muestra una recuperación del flojo ciclo previo. En la Argentina, si el clima se normaliza, se alcanzaría una producción de 7 millones de toneladas, que será bien absorbida por la demanda. “La molienda aumentó 22%, hay nuevas fábricas y la exportación de semilla sin procesar pasó de 200.000 toneladas históricas a 1.300.000 toneladas en la campaña 2025/26, por efecto de las compras forzadas de Bulgaria, Francia y de otros países que tenían plantas de crushing ociosas a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania”, explica Ingaramo, quien avizora la continuidad de un horizonte rentable para el cultivo en la campaña 2026/27.