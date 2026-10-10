Se atrasó la implantación de maíz en la zona núcleo

La implantación de maíz temprano se está demorando en la zona núcleo. “A principios de septiembre estuvo muy frío el suelo, con temperaturas de 7°C y esa condición se mantuvo hasta mediados de mes, lejos de los 10-12°C que se requieren para una germinación rápida. Luego, cuando subió la temperatura y los productores estaban listos para avanzar con las sembradoras, hubo lluvias semanales que impidieron ingresar. Así que los que tienen un plan de siembras importante no terminaron todavía con el maíz temprano”, afirma el consultor Julio Lieutier, que trabaja en el norte de Buenos Aires.

Es decir, la implantación vino lenta desde el arranque por el frío y después siguió así porque llovía dos veces por semana. Pese a las precipitaciones frecuentes, el contenido de nitratos del suelo es satisfactorio. Sin embargo, teniendo en cuenta que el perfil está cargado de humedad y se pronostica un año con evento El Niño, los productores están apuntando a incrementar la oferta de nitrógeno para el cultivo. “Apuntan a 180-200kg/ha entre el disponible en el suelo y el agregado por fertilización, con la perspectiva de resultados rentables”, agrega Lieutier.

Buenos precios

“Los precios a término, para abril de 2027, están firmes, por encima de los 200US$/t, y también hay buenas cotizaciones para el maíz tardío de la posición julio, algo que no se da todos los años”, resalta Lieutier. Frente a una campaña con perspectivas de buenas lluvias y precios, los asesorados por el profesional también están reforzando un tanto la densidad de siembra en los mejores ambientes.

“Los precios a término, para abril de 2027, están firmes, por encima de los 200US$/t, y también hay buenas cotizaciones para el maíz tardío de la posición julio, algo que no se da todos los años”, resalta Lieutier

Con estos números preliminares alentadores, la urea a 620US$/t y los fosfatos a 970US$/t, la compra de insumos para el cereal tomó un ritmo vertiginoso en los últimos días, luego de un periodo de demanda limitada por los factores climáticos. “Si se dan las lluvias que permitan altos rendimientos y si se pueden asegurar con coberturas más de 200US$/t para la época de cosecha, el maíz generará un margen que resultará muy competitivo versus otras opciones agrícolas de la zona”, proyecta el técnico.

La última cosecha fue récord Shutterstock

La última estimación de área por sembrar de la Bolsa de Comercio de Rosario apunta a 10,6M/ha, apenas por debajo del ciclo previo (11M/ha), que dio lugar a una muy buena cosecha, de 70,6M/t, con un rendimiento de 76,6qq/ha.