Faltaban apenas diez minutos para el recreo y los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 de Germania, en el partido bonaerense de General Pinto, estaban en plena clase cuando el cielo comenzó a oscurecerse y el viento empezó a soplar cada vez más fuerte. Al ver que se acercaba la tormenta, la directora y una preceptora recorrieron las aulas para pedirles a los chicos que se alejaran de las ventanas y se refugiaran debajo de los bancos. Pero todo pasó muy rápido. El viento arrancó paredes, puertas y techos, mientras los docentes intentaban proteger a los cerca de 110 alumnos que estaban dentro del establecimiento. Afuera, los silos, gallineros y otras instalaciones también sufrían graves daños. “Cuando yo entré al aula de quinto, el viento se llevó puerta, pared, ventana, todo. Tremendo”, recordó a LA NACION Mónica De Lorenzi, directora de la institución. Pese a la violencia de la tormenta, ninguno de los chicos sufrió heridas.

De Lorenzi es veterinaria y lleva 24 años al frente del proyecto educativo que dio origen a la escuela. Nunca había vivido algo semejante. “Yo creo que fue la cola de un tornado, por el ímpetu del viento”, contó sobre el temporal del viernes pasado. La institución está en medio del campo y tiene grandes ventanales. Cuando comenzó la tormenta, la preocupación era que los vidrios se rompieran. Sin embargo, en pocos minutos el viento comenzó a levantar los techos de chapa. Mientras algunas docentes sostenían las puertas para evitar que se abrieran, otras protegían a los chicos. “Se les estaba volando el techo con los chicos arriba. Se les caía el techo en la cabeza. Una cosa es contarla y otra cosa es estar ahí”, relató.

El viento arrancó techos, paredes y destruyó instalaciones productivas, mientras unos 110 alumnos se encontraban dentro del establecimiento

Cuando el viento perdió intensidad, los docentes pudieron llevar a los alumnos hasta la biblioteca y el laboratorio, los únicos espacios con techo de losa, que habían terminado de reparar apenas unos días antes. “Así fue, en cinco minutos, el caos”, recordó.

La escuela tiene una matrícula de 135 alumnos, aunque ese día unos 25 habían faltado. De Lorenzi destacó que la tormenta llegó apenas diez minutos antes del recreo, cuando los estudiantes suelen salir al patio al aire libre. “Yo me muero, no lo quiero ni pensar si llegaban a estar a la intemperie, no quiero ni pensar lo que hubiera sido”, expresó la directora.

El fuerte temporal que afectó a Germania, en el partido de General Pinto, provocó graves destrozos en la Escuela Agraria N° 1

Aunque ninguno sufrió heridas, algunos alumnos tuvieron convulsiones y otros, ataques de pánico. Los docentes llamaron a una ambulancia, mientras uno de los profesores cortó el suministro eléctrico. El viento también había dañado cañerías de gas. Las familias intentaban comunicarse con sus hijos, pero la lluvia dificultaba el ingreso al establecimiento. “Era todo como una película de terror. Pero lo importante es que estamos todos bien”, resumió la directora.

El viento arrasó con buena parte de los espacios donde los estudiantes aprenden las distintas actividades agropecuarias. Un silo terminó a unos 50 metros de donde estaba, un techo apareció sobre la fábrica de quesos, a unos 200 metros, y los gallineros, invernáculos y corrales sufrieron graves daños. Los animales rompieron alambrados, escaparon y algunos resultaron heridos.

La escuela cuenta con un tambo, recría de animales, producción porcina, gallinas, invernáculos, colmenas y espacios para elaborar quesos y chacinados. Allí, los estudiantes combinan las materias tradicionales de la secundaria con prácticas vinculadas con el campo. La institución se creó formalmente en 2021, después de 14 años de gestiones. En 2022 comenzó la construcción de un nuevo edificio, una obra que todavía estaba a medio terminar cuando llegó el temporal.

Ahora, además de reconstruir las aulas y los espacios productivos, la escuela enfrenta otro problema urgente. Necesita conseguir alimento para los animales, porque el viento destruyó las reservas de forraje y los cultivos destinados a producirlo. “Las vacas no tienen qué comer, porque todo lo que teníamos se lo llevó el viento”, explicó De Lorenzi. Entre el tambo y la recría necesitan dos o tres rollos diarios, cuyo costo ronda los $100.000 cada uno. Alimentar a los animales puede demandar hasta $300.000 por día, unos $3 millones en diez días. Por eso, comenzaron a evaluar la posibilidad de reducir la cantidad de animales. “No es que vos chasqueás los dedos y todo está solucionado”, advirtió.

Ayuda

Mientras el municipio y el Consejo Escolar comenzaron a trabajar en las reparaciones, la directora tiene otra preocupación. Quiere ayudar a los chicos y a los docentes a recuperarse de lo que vivieron. Antes de retomar las clases, comenzaron a llamar a las familias para conocer cómo estaban los estudiantes. Algunos tienen miedo de regresar y otros no quieren asistir si vuelve a llover. “Necesitamos un poquito de tiempo”, explicó.

El temporal también provocó daños en los alrededores. Según contó, más de un centenar de columnas eléctricas cayeron en la zona rural y la escuela permaneció cuatro días sin luz.

El sábado, docentes, familias y bomberos se acercaron para colaborar con la limpieza. Unas 100 personas trabajaron para juntar chapas, retirar restos de las estructuras y ordenar las instalaciones. También comenzó una campaña solidaria para reunir fondos.

En una localidad de apenas 1200 a 1300 habitantes, la escuela es también un espacio donde los chicos aprenden a producir y conocen distintas actividades del campo. Todavía no saben cuándo podrán recuperar todas las instalaciones ni cómo reorganizarán las actividades de fin de año. Pero De Lorenzi insiste en que lo más importante es que todos pudieron salir de la escuela.