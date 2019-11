Se recuperó la soja y bajaron el trigo y el maíz en el mercado de Chicago

La oleaginosa se cotizó con un alza de 0,3 dólares en la posición noviembre, que cerró en US$336,8 Fuente: Archivo - Crédito: Diego Lima

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2019

Con leves subas de la soja y bajas en el trigo y el maíz el mercado de granos de Chicago exhibió un cierre mixto en las cotizaciones de sus posiciones futuras.

Esas subas externas para la oleaginosa se replicaron en el mercado local donde la demanda comienza mejorar sus ofertas en pos de hacerse de la mercadería necesaria, tanto para el procesamiento como para la exportación.

En Chicago, la soja dejó atrás una serie de jornadas bajistas y experimentó una suba de 0,3 dólares por tonelada respecto del cierre de anteayer, con una cotización de US$ 336,8 por tonelada.

Nuevamente el factor que influyó en la recuperación de la cotización fue una posible solución al conflicto comercial entre Estados Unidos y China. En particular hubo una declaración que llamó la atención de los operadores. "Lo que el gobierno puede hacer es eliminar los aranceles adicionales, ambas partes tienen que hacerlo. Que sean entonces las compañías quienes compren según su propio criterio y en base a las reglas del mercado", dijo a la agencia de noticias Reuters Cao Derong, presidente de la Cámara China de Comercio para la Importación y Exportación de Productos Alimenticios, Productos Locales y Subproductos Animales (Cfna, en sus siglas en inglés). Esta asociación tiene el respaldo del gobierno chino. La declaración, de concretarse, coincidiría con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de que China se comprometía a comprar productos estadounidenses por 50.000 millones de dólares, lo que pondría fin al enfrentamiento comercial entre ambas naciones.

No obstante, los negociadores chinos y norteamericanos habían establecido un acuerdo de cuatro fases, el primero de los cuales se iba a firmar en Chile el mes próximo en la cumbre de naciones del Asia-Pacífico. Los disturbios ocurridos en el país trasandino obligaron al presidente Sebastián Piñera a postergar el encuentro.

No obstante, la suba de la soja pudo haber sido mayor de no mediar los pronósticos de tiempo seco para los próximos días en el medio Oeste de EE.UU. que preanuncian una aceleración de la cosecha.

Respecto del mercado local, la Bolsa de Comercio de Rosario informó que hubo un repunte en la actividad en el segmento de soja disponible. "El mejor valor de compra abierto por soja condición fábrica con descarga fue de US$ 245/t", indicó un informe de la BCR, que no descartó la posibilidad de conseguir una mejora en ese valor. En pesos, se pagó 14,740, que superaron los $ 14.520 de anteayer.

El maíz, en tanto, tuvo en Chicago una caída de 0,3 dólares por tonelada en la posición diciembre respecto del cierre de anteayer, con un ajuste de US$ 153, Las ventas técnicas promovieron las bajas, así como los pronósticos de buenas condiciones para cosechar.

En el mercado local. la mayor parte de la actividad "se centró en la entrega inmediata, y en las posiciones de maíz de segunda de la campaña próxima", informó la BCR.

Según la entidad, "el mejor valor abierto por maíz con descarga inmediata fue de US$ 140/t, el mismo valor que el ofrecido en la rueda de ayer. Por maíz con entrega en diciembre, el mejor valor fue de US$ 140/t, con enero ofreciéndose en US$ 143/t y febrero en US$ 145/t".

En trigo, la caída de Chicago fue de 0,2 dólares la tonelada respecto de anteayer con un ajuste de US$ 186,9 para la posición diciembre. Las ventas técnicas de los operadores impulsaron la baja de precios para el cereal.

Recortan la cosecha de trigo por la sequía

Por la sequía que afectó al trigo, solo parcialmente revertida en algunas regiones del este del área agrícola, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo en un millón de toneladas su estimación de cosecha del cereal. El 25 de septiembre pasado, en una jornada sobre sus proyecciones de campaña, la entidad calculó en 21 millones de toneladas la producción del trigo. Hace unas semanas, también por la sequía, bajó ese número a 19,8 millones de toneladas y ahora prevé 18,8 millones de toneladas.

De concretarse esa producción, la cosecha del cereal quedaría por debajo de los 19 millones de toneladas del ciclo agrícola pasado. "El ciclo estuvo atravesado por condiciones climáticas desfavorables que afectaron negativamente la performance del cultivo