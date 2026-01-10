Los motores de Milei, el riesgo de Uruguay de quedarse solo y los avances de proyectos millonarios

La visión de Eduardo Costantini, fundador de Nordelta, Consultatio y Puertos; la mirada de los argentinos respecto del Gobierno de Javier Milei; el riesgo de Uruguay de quedarse “muy solo” en el continente en el contexto del ataque de Estados Unidos a Venezuela, y los avances de dos proyectos inmobiliarios privados son solo algunos de los puntos que se abordaron en el evento “¿Y ahora qué? Perspectivas 2026”, organizado por el diario El País junto con Enjoy Punta del Este.

El encuentro, ante un auditorio completamente colmado, tuvo la participación del director de Redacción de El País Uruguay, Martín Aguirre; del presidente del CED, Hernán Bonilla; y del Director de Contenidos y secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio. Fue presentado por la coordinadora de Redacción de El País, Déborah Friedmann quien desde el comienzo dejó en claro lo que venía: un anticipo de lo que sucederá en la región en 2026 y las perspectivas de dos países con realidades muy disímiles.

Costantini tiene varios desarrollos inmobiliarios de gran magnitud en Uruguay y en el evento adelantó avances en ambos. Del país destacó su previsibilidad y la estabilidad macroeconómica pero, al mismo tiempo, cree que debe hacer sus deberes con la reducción de costos y tamaño del Estado. El empresario enfatizó: “Vengo desde mis 20 años. Amo Uruguay, su geografía e idiosincrasia”.

Eduardo Costantini, fundador de Consultatio, Nordelta y Puertos, anticipó sus futuros movimientos en Uruguay

Uno de sus nuevos proyectos inmobiliarios se desarrolla en el barrio Carrasco, en Montevideo. En una primera instancia se anunció la compra de 141 hectáreas pero, según indicó en el evento, se amplió a 180. Describió a la zona como el “último pulmón verde”, e hizo hincapié en que le tienen “mucha fe” a la iniciativa “por la ubicación, escala y concepción integral del esta”.

El también fundador del Malba entiende que hay un “momento político favorable en Uruguay porque, si bien el gobierno puede tener ideas de centro izquierda, en principio” ven en el “presidente Orsi una muy buena actitud pro desarrollo privado”. A lo que sumó: “Me reuní con él y el intendente de Montevideo. Haciendo las cosas razonable y previsiblemente bien hay una vocación de apoyo y de modificación de la clasificación de la zona en pos del urbanismo”.

Otro de los proyectos que realiza es en Maldonado después de que adquiriera junto a Adolfo Cambiaso la estancia El Entrevero. El remate se dio hace un año y, tras una puja con otros oferentes, logró llevarse el predio de 145 hectáreas ubicadas cerca de José Ignacio por US$ 10,8 millones.

Costantini dijo que “Punta del Este está en camino a convertirse en un centro de polo estival por un cambio sanitario” que hubo en Uruguay “en el transporte de caballos”, lo que hace que puedan ingresan “muy buenos” ejemplares que vienen acompañados de “los buenos polistas”. No obstante, hizo hincapié en que el proyecto no es solo para este público, es más, estiman que el 95% de las familias que se unan no van a jugar a este deporte. La novedad es ya hicieron una preventa del 75% de los terrenos, que equivale a unos 400. Todo esto —aclaró el empresario— aún está sujeto a la aprobación de la Intendencia de Maldonado.

José Del Rio, director de Contenidos de LA NACION, describió la situación argentina y los datos que anticipa el presupuesto

Por su parte, Del Rio hizo un repaso de la actualidad argentina, y en ese contexto explicó que con la foto de diciembre 2025 versus 2023 cambió la percepción de los argentinos desde que llegó al poder. Un estudio de Poliarquía Consultores —que citó Del Rio en el evento— indica que antes se hablaba de “preocupación, decepción, desesperanza y desánimo”. Esa evaluación contrasta con el relevamiento de diciembre, en el que las dos palabras que primaron fueron “tranquilidad y esperanza”, aunque continuó “apareciendo en menor medida un poco de tristeza, resignación y cansancio”.

Uno de los motores que ve Milei para lo que viene es “reducir la burocracia” para “generar un efecto expansivo de la economía”. Un segundo “es que no haya ningún ataque a la propiedad privada” y un tercero es la reforma laboral que se discute y prevé implementar en Argentina. Anticipó también una mayor apertura que pasará del 28% al 93% si cumple el Presidente con su plan.

Por su parte, Aguirre se centró en la realidad uruguaya y dedicó parte de su presentación a un tema clave que irrumpió en la agenda hace pocos días: el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. ¿Cuáles son los desafíos para Uruguay en 2026? Uno es la economía, dado que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, “aspira a que el país crezca más de un 2% y esté casi a un 3% al año”, indicó Aguirre y cuestionó que se pueda alcanzar la meta. Al mismo tiempo, dijo que ve que hay una “ambición de mayor crecimiento de recaudación” por cambios que se implementaron, como en la devolución del Fonasa, que no se sabe “qué consecuencias puede tener para el país”.

Martín Aguirre, director de Contenidos de EL PAÍS, fue claro respecto de la realidad uruguaya y lo que viene

Otro factor que ve “complicado” son los “equilibrios internos en el gobierno”. En esa línea, indicó: “El MPP tiene un 75% de la bancada por lo que el resto de los actores del Frente Amplio está en una situación incómoda y necesita marcar posición en un debate público que no termina por consolidarse. En ese contexto, aparecen propuestas exóticas como que las empresas deban avisar los despidos al gobierno, de autoría del ministro de Trabajo, Juan Castillo”.

Un tercer componente son los “desajustes” en las declaraciones de Orsi en su primer año de gestión como cuando dijo que el caso del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, era un “ejemplo a analizar”. Sus dichos —indicó Aguirre— “generaron que todo un sector de la izquierda” se le “tirara con los colmillos al cuello”. Pero cree que el presidente “no es tonto” y “se dio cuenta de que la seguridad es un problema para parte de su electorado en ciertos sectores económicamente postergados”, para el que dicho modelo “empieza a mirarse cada vez con más simpatía”.

Esas salidas, continuó el director de la Redacción de El País, “empiezan a generar el temor en algunos sectores del gobierno de que a nivel social o popular comience a quedar una imagen de que Orsi no termina de cumplir con el rol que uno espera de un presidente”.

El último factor es el del presidente estadounidense Donald Trump, quien “ha planteado la siguiente situación: a los amigos todo y a los adversarios nada”. “El problema de Uruguay es que nos alejan del sector de los amigos la cercanía a Brasil, las declaraciones que ha hecho el presidente y las figuras del gobierno con críticas a Estados Unidos”, comentó y siguió: “En un continente donde rápidamente vienen cayendo los gobiernos de izquierda, se corre el riesgo de quedar muy solo y no estar entre quienes puedan beneficiarse de esta nueva Doctrina Monroe”.

Por otra parte, sobre la situación que atraviesa Venezuela apuntó que en la región “encanta hablar de la hermandad latinoamericana” y de las instituciones que existen, pero que “desde hace por los menos 15 o 20 años” hay un “país que es un foco de inestabilidad regional”. Desde su perspectiva, cuando se deja “crecer un problema hasta cierto nivel, es natural que una potencia diga que lo soluciona cuando le empieza a hacer ruido”. Y arremetió: “¿Y cuál era la solución que estaban planteando los países que están tan molestos por lo que sucedió?”.

El auditorio principal del hotel Enjoy estuvo totalmente colmado para las casi cuatro horas que se extendió el encuentro

El presidente del CED se centró en explicar la realidad económica del mundo, la región y el país. Fue crítico con la proyección de crecimiento económica del gobierno y con los cambios que se hicieron a la regla fiscal. Además, cuestionó que se pueda llegar a una mejora de la situación fiscal durante la próxima campaña electoral, que es la previsión oficial.

Uno de los puntos en los que se centró es el turismo: “Claramente está siendo una buena temporada. Probablemente este año superemos el récord de turistas de 2017. El encarecimiento de Argentina posibilita una mayor llegada de turistas del país”.

En tanto el economista marcó que el gobierno “aplica un ajuste fiscal” que tiene varios componentes y que implicará un aumento de la presión fiscal de US$800 millones. Esto se debe al Impuesto Mínimo Global, el impuesto “Temu”, los cambios en el IRPF y los combustibles, las tarifas públicas y la modificación en la devolución del Fonasa que se conoció hace pocos días.

Bonilla hizo hincapié en que la economía debe crecer más dado que viene haciéndolo “poco” en el último tiempo. Dentro de las medidas que planteó para que suceda están las mejores instituciones económicas, una mayor apertura comercial —que podría darse con la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur—, tener una agenda procompetencia, modernizar la regulación laboral, contar con un Estado con menos costos y más simple, y que se promuevan sectores estratégicos como en su momento fueron las zonas francas y la forestación.

Los principales empresarios y empresarias del Uruguay dijeron presente para esta nueva edición de lo que ya es un clásico de cada año