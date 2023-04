“Se vienen momentos de embargos”: productores de Santa Fe le hicieron fuertes reclamos a Perotti

escuchar

Dirigentes rurales de Santa Fe le entregaron hoy al gobernador de la provincia Omar Perotti más de 24 notas firmadas por productores, entidades rurales, intendentes, legisladores provinciales y nacionales en donde le piden que los decretos de emergencia agropecuaria de la provincia sean de emisión automática. También le solicitaron que “haga las gestiones necesarias” para la derogación de la resolución A7600, que establece tasas de interés de 120% a productores que tengan todavía en su poder más del 5% de soja.

“Ante esta situación climática, productiva y económica que nos afecta gravemente, y ahora que se vienen momentos de embargos, solicitamos que el Gobernador decrete de forma automática el desastre agropecuario con número de Renspa y/o cuit, para todos los productores de la provincia de Santa Fe para que la emergencia pueda ser homologado por Nación y así hacer frente al grave problema que es la cadena de pago”, explicó María Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural de Rosario.

La dirigenta entregó las notas junto a Enrique Rey, presidente de la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (Aprusfe), en la sede de Gobierno provincial.

“Es importante eliminar esta disposición en estos momentos en donde se necesita sí o sí tasas subsidiadas en toda la banca, tanto pública como privada para que continúe la actividad económica en general”, reclamó Aramendi. “Hoy no hay recursos, no hay cosecha, la ganadería perdió una gran cantidad de cabezas y a su vez todo esto genera que no hay trabajo y que muchas otras actividades mermen su trabajo y productividad por esta situación”, agregó.

Enrique Rey y María Soledad Garamendi

Para el dirigente, los dos pedidos que plantean ya deberían haber sido resueltos. “Solicitamos que el gobernador se haga cargo de la situación en tiempo y forma”, remarcó.

En tanto, Rey explicó que ayer en el marco de la emergencia agropecuaria Perotti lanzó nuevas líneas de financiación para productores. Cuentan con una bonificación de tasas de interés por parte del gobierno provincial y suman un total de 8500 millones de pesos en créditos.

Si bien fueron lanzadas con el “objetivo de asistir a productores agropecuarios para la adquisición de capital de trabajo de cara a la siembra de cultivos de invierno, pasturas y verdeos”, para Rey por la restricción del BCRA no van a poder ser utilizadas por muchos productores.

“Como estamos en época de cosecha, el productor va a empezar a tener stock de grano, va a superar el 5% y los bancos se lo van a trabar”, alertó.

Por otro lado, sostuvo que ese stock es “ficticio” porque “lo poco que se está cosechando solo va a alcanzar para pagar algunas deudas que se hayan contraído el año pasado”.

“Pedimos por favor que a esto le den curso lo antes posible porque si no va a ser un año lamentable para todos”, concluyó.

LA NACION