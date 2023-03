El Banco Central prorrogará una norma que encareció el crédito a los productores de soja

escuchar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prorrogará una norma, A 7600, que encareció en septiembre pasado el crédito a los productores que tuvieran soja en acopio. Vencía hoy e irá hasta fin de año. En enero pasado, en medio de la sequía, el ministro de Economía, Sergio Massa, se había comprometido ante la Mesa de Enlace a que esta restricción iba a ser derogada por la autoridad monetaria, algo que ahora no ocurrirá.

En septiembre último, apenas el Gobierno puso en marcha el dólar soja I con un tipo de cambio a $200, el BCRA dispuso una tasa mínima equivalente a un 120% de la tasa de política monetaria para los productores de soja. En ese momento, el objetivo del Gobierno era que los productores vendieran su grano almacenado y se financiaran con esa operación en lugar de ir a sacar un crédito subsidiado a un banco.

Hoy, en su reunión de directorio, el BCRA informó en un comunicado que prorrogó hasta el 30 de septiembre próximo la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP). Es una herramienta que otorga facilidades especiales para el desarrollo de las mipymes. Con esa línea, las entidades financieras deben mantener un saldo de financiaciones dentro de esta línea que sea equivalente, como mínimo, al 7,5% de sus depósitos.

Si bien en esta prórroga no se hace mención alguna a la tasa mínima para los productores de soja, fuentes del BCRA dijeron a este medio que la continuidad de la medida se dará “en el marco” de que seguirá la LFIP.

La Mesa de Enlace y otras entidades del sector fustigaron en su momento la norma restrictiva para los productores de soja. La consideraron discriminatoria. Incluso, en esa oportunidad, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo que iban a tratar de convencer a la autoridad monetaria.

Estas últimas horas en el campo había confusión porque no está formalizada con otra comunicación lo que expresaron desde el BCRA a este medio. “Sería imprudente”, indicaron en una de las entidades de la Mesa de Enlace donde prefirieron no opinar. Fuentes del BCRA dijeron que no habrá un comunicado sobre el tema pero sí se formalizará en una de las habituales comunicaciones oficiales.

En septiembre pasado, se había exceptuado de la medida a los productores de soja cuyo monto de financiación no superara en el sistema los $2 millones. Ahora, según dijeron en el BCRA, se elevará ese monto, en el marco de la prórroga, a $3 millones.

Para Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), con la normativa no hay otro camino que efectivizar una derogación. “Son resoluciones con un carácter de discriminación”, indicó. Remarcó que no se puede castigar a un sector que genera divisas para el país.

Martín Nava, de AZ Group, hizo otra lectura sobre la situación. Según su interpretación, como hoy el productor casi no tiene soja de la campaña pasada y deberá esperar varias semanas más para hacerse de una cosecha que será pobre, se le abre una “ventana” para aprovechar las buenas tasas que los bancos ofrecen, por ejemplo, en el marco de Expoagro.

“Como el gran universo [de los productores] no va a cosechar hasta abril, tiene abierta la ventana para entrar en la financiación sin ningún tipo de restricción”, señaló. Opinó que el escenario será “otro cantar” cuando tenga cosecha y si se formaliza la medida. En el mientras tanto, dijo que los productores “van a tener la oportunidad de calzarse a tasas subsidiadas”.