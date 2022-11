Se viralizó cuando se le quemó un tractor y ahora compartió su emoción por la llegada de uno nuevo

escuchar

“La clave no está en no caerse, sino en saber levantarse y continuar”. Es la reflexión que realizó la productora agropecuaria Mariángeles Lovera para contar que recibió un nuevo tractor luego de que hace un mes, en otro posteo, lamentara que se le había incendiado el que tenía. “Se nos quemó el tractor. Estamos bien, pero no puedo explicar con palabras lo que siento”, había escrito el 9 de octubre pasado junto a una foto del equipo calcinado.

Lovera es una productora de la localidad pampeana de General Pico muy activa en redes sociales. Hace tres años había publicado una foto junto al “chiche nuevo”, como ella describió al tractor Case que había ido a retirar a una concesionaria. “¡Miren a quién vinimos a buscar!”, escribió la ruralista, que le pidió a sus seguidores que le desearan “varias buenas cosechas para pagarlo”.

¡Miren a quién vinimos a buscar! 😄🚜



(Ahora deséennos varias buenas cosechas para pagarlo). 😅🌽🌾🌿🌻🌱 pic.twitter.com/9rwa8AYlUk — Mariángeles Lovera (@mariquilovera) October 11, 2019

Sin embargo, cuando faltaba solo un día para que la máquina cumpliera tres años, se quemó. Tal como se mencionó, la imagen fue compartida en las redes sociales y las muestras de afecto de los seguidores no tardaron en llegar. “No puedo ni siquiera imaginarme el dolor de lo qué pasó”; “Que desastre! Van a salir adelante!”; “Mucha fuerza! Avísanos como podemos ayudarlos”. Fueron algunos de los mensajes que recibió.

Se nos quemó el tractor.

Estamos bien, pero no puedo explicar con palabras lo que siento. pic.twitter.com/sRYuD83NCL — Mariángeles Lovera (@mariquilovera) October 11, 2022

“Agradezco inmersa en nuestra profunda tristeza recibir tantas muestras de afecto. Paradójicamente mi memoria me hizo recordar que mañana cumplía 3 años con nosotros. Veremos cómo seguimos. ¡Muchas gracias a todos por el cariño recibido!”, escribió la productora en otro posteo.

Sin embargo, ayer volvió a publicar otra foto en la que se la ve sonriente tomada de la mano a la escalera de su nuevo tractor. “¡Bienvenido!”, escribió la productora que manifestó tener “las emociones a flor de piel” por la nueva adquisición. Lovera agradeció a quienes la ayudaron para conseguir la maquinaria. Según indicó, hubo quienes de forma espontánea la contactaron para ayudarla a hacerse de la máquina.

La clave no está en no caerse, sino en saber levantarse y continuar.



Las emociones a flor de piel, pero a trabajar se ha dicho! 🥲💪🏼

¡Bienvenido! 🙌🏼🚜 pic.twitter.com/BGuAGLDQL8 — Mariángeles Lovera (@mariquilovera) November 8, 2022

No obstante, lamentó las trabas que tuvo que sortear. “Ha sido este uno de los negocios más difíciles que he transitado, dado entre mezcla de bronca, impotencia, angustia y ansiedad generada por la pérdida, la gestión de fondos rápidamente disponibles y conseguir un tractor urgente en un país con tantas restricciones y limitaciones”, dijo.

Agregó: “Los tiempos burocráticos no se condicen con los productivos, quedarnos sin tractor a pocos días de la siembra de girasol en un país donde siempre se atosiga al que hace y se protege al vago, poniendo frenos permanentemente. Este país no está preparado para el progreso”. La productora apuntó contra el Estado por la carga impositiva y se quejó de la “asfixia fiscal sin precedentes”.

Los tiempos burocráticos no se condicen con los productivos, quedarnos sin tractor a pocos días de la siembra de girasol en un país donde siempre se atosiga al que hace y se protege al vago, poniendo frenos permanentemente. Este país no está preparado para el progreso. — Mariángeles Lovera (@mariquilovera) November 9, 2022

A pesar de todos los problemas que contó que tuvo que enfrentar, Lovera resaltó la solidaridad de sus seguidores y de quienes la ayudaron en el proceso. “Sigo rescatando lo valioso de una familia unida, marchando juntos los tres a la par. A los amigos, vecinos y conocidos que nos tendieron una mano de ayuda. Y a la magia de Twitter que me sorprendió cómo sin pensarlo voy escribiendo aquí nuestra historia que llega a mucha gente”.

