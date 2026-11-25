CÓRDOBA.- Este mes las empresas agropecuarias comenzaron a mostrar un cambio en sus decisiones: están más dispuestas a reducir sus inversiones. La señal más significativa aparece en las expectativas para los próximos seis meses: son más las compañías que planean invertir menos que aquellas que proyectan aumentar sus desembolsos. El dato surge del último informe del Tasómetro de Satower.

El relevamiento de 221 empresas agropecuarias que representan 828.000 hectáreas y 418.000 cabezas de hacienda indica que mientras el mes pasado 67,6% dijo que necesitaba crédito, ahora esa proporción descendió al 52%.

Además, casi la mitad del panel (48%) directamente no necesitó financiamiento. También se redujo la proporción de empresas que, aun necesitando fondos, no llegaron a solicitarlos, pasó del 14,1% en octubre al 2,7% en ese período.

El índice de acceso al crédito -que surge de restar las respuestas positivas a las negativas- quedó en 16,3 puntos negativos, frente a los 12,7 puntos negativos de octubre.

Contraste

Entonces, por un lado, menos compañías manifiestan una necesidad inmediata de fondos y, por otro, el acceso al crédito continúa siendo una restricción para una parte del sector.

Otro dato relevante es que disminuyó la cantidad de empresas que debieron postergar decisiones por el costo o la falta de financiamiento. En octubre fue 52,1% y ahora, 35,3%, una reducción de 16,8 puntos.

Una de las claves es qué piensan hacer las empresas durante los próximos seis meses. El 48,4% proyecta mantener su nivel de inversión, el 18,6% planea invertir más y el 33% anticipa una reducción. La diferencia entre quienes piensan aumentar y quienes piensan disminuir sus desembolsos arroja un saldo negativo de 14,4 puntos. En octubre, ese mismo indicador había sido positivo en 8,5 puntos.

La proporción de compañías que proyecta invertir menos aumentó de 21,1% a 33%

Es decir, el ajuste comienza a trasladarse desde las decisiones puntuales que se postergan hacia los planes de inversión del semestre. El informe de Satower identifica que en octubre las empresas demoraban decisiones de corto plazo, pero todavía sostenían sus planes de inversión. En cambio, este mes, la proporción de compañías que proyecta invertir menos aumentó de 21,1% a 33%, mientras que las que esperan invertir más bajó de 29,6% al 18,6%.

La apertura por actividad permite observar que el comportamiento no es homogéneo. El tambo aparece como el rubro con mayor proporción de empresas que postergaron decisiones: 55,2% reconoció haberlo hecho. También presenta el menor porcentaje de empresas que tomó una operación de crédito durante el período, con un 37,9%.

En la cría, 42,3% postergó decisiones, aunque es la actividad que menos necesitó financiamiento (38,5%) y la que tiene una menor proporción de campaña financiada por terceros, con 20,8%.

El informe se conoce en medio de la nueva campaña

La agricultura extensiva, por su parte, muestra una variación significativa. La proporción de empresas que postergó decisiones cayó de 63% a 29,8%. En este segmento, el 56,4% necesitó financiamiento y el 51,1% tomó una operación. En invernada y feedlot, el 27,3% postergó decisiones y el 54,5% necesitó crédito.

Otro indicador ayuda a dimensionar el peso del financiamiento externo en la campaña. En promedio, las empresas tienen financiado por terceros 38,4% de sus necesidades, un porcentaje que no cambió respecto de octubre. Sin embargo, se redujeron los dos extremos: las que financian una cuarta parte o menos de la campaña pasaron de 40,8% a 36,7%, mientras que aquellas que cubren más de dos tercios con fondos externos bajaron de 15,5% a 11,8%.