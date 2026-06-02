Sello nacional: la carne tendrá una distinción que acreditará atributos de sustentabilidad y será clave para los consumidores

La Mesa Argentina de Carne Sustentable (MACS) informó que se lanzará el Sello de Certificación de Carne Sustentable Argentina. La MACS tiene más de 50 miembros de toda la cadena de valor.

Según indicó la organización, en este desarrollo trabajaron expertos de la MACS, con la asistencia técnica directa de universidades como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Uncpba) y la Universidad ISALUD, clave, dijeron en el soporte epidemiológico de RAM y nutrición médica. Agregaron que tiene el respaldo internacional del Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, institución de referencia de la Unión Europea en inocuidad y nutrición.

“El Sello MACS estará completamente operativo en el muy corto plazo. Los primeros consorcios piloto ya se encuentran en plena conformación y desarrollo. Estos grupos no se limitan a ninguna región geográfica específica, sino que abarcan diversas zonas productivas de la Argentina, demostrando que la carne sustentable no depende de una condición climática o regional aislada (como no desmontar en un área determinada), sino del cumplimiento sistémico de los factores del protocolo bajo cualquier escenario productivo del país", dijo.

Para destacar, el sello tiene una arquitectura de protocolos modulares que abarca todo el sistema de ganados y carnes, “garantizando que cada eslabón de la cadena de valor pueda acreditar su sustentabilidad o integrarse para certificar el producto final”.

Buscan garantizar que cada eslabón de la cadena de valor pueda acreditar su sustentabilidad o integrarse para certificar el producto final

En este contexto, se dijo que “el Sello MACS redefine la identidad de todos los integrantes del sistema, transformándolos conscientemente en Productores de Alimentos”. Al respecto, según la información de la entidad, la propuesta tiene un diferencial al agregar pilares clave como eficiencia e innovación y alimentos e inocuidad alimentaria.

“La mayoría de los sellos vigentes en el mercado global sufren de un sesgo parcial: se concentran casi exclusivamente en el productor primario y abordan únicamente el “triple impacto” clásico (recursos naturales, bienestar animal básico y aspectos sociales sectoriales). La MACS rompe este límite al adoptar los cinco pilares fundamentales de la Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB), incorporando con el mismo nivel de exigencia los dos pilares que el resto de las certificaciones tradicionalmente olvida porque no miran al consumidor: eficiencia e innovación y alimentos e inocuidad alimentaria".

Para la MACS, en este esquema integral se destacan dos complejidades críticas contemporáneas. La primera es la relevancia nutricional de la carne. Sobre esto indicó: “Integrada de forma explícita en el pilar de alimentos. Al revertirse las viejas pirámides alimentarias basadas en carbohidratos, la ciencia médica moderna ha reinstaurado el valor biológico, vitamínico y proteico esencial de la carne vacuna en la nutrición humana. El sello certifica la integridad de este alimento desde su composición y pureza".

La segunda complejidad es la “resistencia a los antimicrobianos (RAM). En cuanto a esto precisó: "Evaluada con rigurosidad científica dentro de los indicadores de inocuidad. La RAM ya no es un debate teórico o meramente veterinario; es una de las mayores crisis de salud pública global. Las evidencias de casos de resistencia en medicina humana y las alertas epidemiológicas regionales de las últimas semanas (como los eventos reportados en Brasil) demuestran que el uso irracional de fármacos impacta de forma directa en las personas. El sello MACS aborda esta responsabilidad social de manera proactiva a través de indicadores estrictos de manejo sanitario preventivo".

Otro punto no menor es que el Sello MACS se fundamenta bajo la perspectiva de “Una Sola Salud” (One Health), “un enfoque validado y promovido por los máximos organismos internacionales de referencia como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la FAO y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)”. Dijeron: “El protocolo de la MACS es el único en el país construido bajo esta matriz tridimensional, garantizando que cuidar el suelo o el bienestar animal es, en última instancia, cuidar la salud del consumidor en el plato”.

Otro punto no menor es que el Sello MACS se fundamenta bajo la perspectiva de “Una Sola Salud” (One Health), “un enfoque validado y promovido por los máximos organismos internacionales de referencia como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la FAO y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) Anja Niedringhaus - AP

Según se indicó, el sistema se divide en cinco protocolos técnicos “independientes pero concatenados”: Etapa I: producción primaria con sistemas de cría, recría, pastoreo o corral; Etapa II: transporte de hacienda, con logística y confort de los animales en pie en tránsito; Etapa III: industria (Procesamiento), con la estructura condicional para frigoríficos de Ciclo 1 (Faena), Ciclo 2 (Desposte) y plantas Tipo Ciclo 3 (Depósitos de frío); Etapa IV: logística y transporte de producto terminado, esto es con la preservación de la cadena de frío y distribución minorista; Etapa V: gestión sustentable en gastronomía y retail.

Desde la organización indicaron: “para asegurar una transparencia absoluta y evitar de forma tajante que la MACS actúe como “juez y parte”, la institución adopta el rol exclusivo de Standard Owner (propietaria técnica de la norma). El proceso de auditoría y certificación será ejecutado de manera totalmente autónoma por empresas certificadoras privadas e independientes debidamente acreditadas en el Senasa". Destacaron que el valor económico “surge de la conformación de Consorcios de Productores de Carne Sustentable Argentina".