Semana Angus de Primavera: en un gran momento de la ganadería, la raza líder mostrará la genética que impulsa la producción de carne

En un escenario marcado por buenos precios para la hacienda, una demanda internacional sostenida y expectativas favorables para la producción de carne, la raza Angus volverá a convertirse en la gran vidriera de la genética bovina argentina. Del 21 al 25 de septiembre próximo se realizará la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia, un encuentro que reunirá en el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas a más de 300 reproductores inscriptos de más de 50 expositores ganaderos.

La presentación oficial del evento se realizó en el edificio histórico del Banco Provincia y contó con la participación de autoridades de la entidad financiera, de la Asociación Argentina de Angus, de Exponenciar y del gobierno bonaerense.

Según destacaron, durante cinco jornadas el predio será sede de la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición del Ternero Angus, con una agenda centrada en la genética, la producción, los remates televisados y por streaming, los negocios y el intercambio entre productores y empresas.

Para el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, este evento representa mucho más que una muestra de reproductores. “Lo que presentamos en esta exposición es toda la cadena de la carne vacuna porque en la pista va a estar la punta de la genética, la genética de pedigree, las cabañas que producen la mejor genética Angus, pero también va a haber remates de siete consignatarias, donde se va a mostrar la otra punta de la genética”, afirmó.

En el lanzamiento de la Semana Angus de Primavera, Derito, Cuattromo, Seaín y Schvartzman

Según explicó, la genética exhibida en las pistas termina impactando en toda la producción nacional. “Toda aquella genética de pedigree que está en la pista se derrama al rodeo nacional y termina siendo esos terneros y esos novillos que se van a rematar en los streamings”, señaló.

Para Derito, esa diferencia genética también explica buena parte del valor comercial de la hacienda. “No da todo lo mismo porque la buena genética, en esos remates van a haber lotes que van a ser precio máximo. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que hace precio máximo a precio mínimo? La calidad de la genética, buena crianza, buen ternero”, sostuvo.

Para Derito, la diferencia genética también explica buena parte del valor comercial de la hacienda

El dirigente también vinculó esa mejora genética con el desempeño exportador de la carne argentina. “Cuando se exporta carne no todo vale lo mismo. La carne de más calidad es la que tiene mejor genética”, remarcó.

En ese contexto, consideró que el escenario internacional abre una oportunidad para seguir creciendo. “La circunstancia internacional del valor de la demanda de carnes rojas en el mundo nos da una oportunidad para crecer en la calidad de los rodeos y para crecer en la producción de carne”, indicó.

A su entender, el desafío no pasa únicamente por incrementar el rodeo. “No solo es subir el stock, sino subir la eficiencia del stock, aumentar la producción de pasto; mucho maíz que a veces sale en un camión es mejor sacarlo caminando en cuatro tropas. Ahí vamos a conseguir un producto más elaborado”, explicó.

Derito también destacó el impacto económico y social que tiene la actividad frigorífica. “La provincia de Buenos Aires está llena de frigoríficos, y cuenten cuánta gente entra en cada uno de los tres turnos. Entonces, los frigoríficos son industria, generan mucha mano de obra y cada tonelada de carne exportada es una tonelada de trabajo argentino exportado”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, señaló que el contexto actual resulta favorable para la actividad. “Sabemos que en este momento la ganadería está pasando un momento de condiciones favorables, de precios, de clima y eso obviamente empuja la producción del sector”, dijo.

“Vamos a tener una acción especial para Angus de Primavera, el banco va a acompañar con una tasa promocional”, anunció Cuattromo aunque sin dar detalles de las mismas

Sin embargo, advirtió que todavía persisten desafíos para consolidar ese crecimiento. “La ganadería tiene condiciones de exportación, aunque después obviamente hay que ver cómo funciona la cuota, cómo Estados Unidos aborda el déficit que tiene”, expresó.

En materia financiera, confirmó que la entidad acompañará la muestra con herramientas específicas para el sector. “Vamos a tener una acción especial para Angus de Primavera, el banco va a acompañar con una tasa promocional”, anunció aunque sin adelantar detalles.

Agregó que la prioridad de la entidad continúa siendo el financiamiento productivo. “De cada 100 pesos que todos los días otorga este banco, 85 van a sectores productivos. Es el núcleo de nuestro trabajo”, afirmó.

En representación del gobierno bonaerense, la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seaín, destacó el peso que tiene la cadena cárnica en la provincia. “Tenemos más de 100 frigoríficos distribuidos en todo el territorio bonaerense, y eso muestra la importancia de agregar valor dentro de la provincia”, indicó. Según recordó, Buenos Aires explica el 51% de la faena bovina nacional, con siete millones de cabezas faenadas durante 2025.

“En esta exposición estará toda la cadena de la carne vacuna porque en la pista va a estar la punta de la genética, con las cabañas que producen la mejor genética Angus, pero también va a haber remates de siete consignatarias, donde se va a mostrar la otra punta de la genética”, afirmó Derito

Además, sostuvo que el eje pasa por fortalecer toda la cadena. “El desafío es seguir mejorando la producción ganadera y lograr que toda esa potencialidad se traduzca en más valor, más trabajo y más producción dentro de la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Por su parte, el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones organizadoras: “Tenemos como eje facilitar y generar encuentros, encuentros que generen evolución, que generen experiencias y ese es el granito de arena que nosotros aportamos en esta alianza”.

Schvartzman también adelantó que BA Ferial, el nuevo predio bajo la gestión de Exponenciar, tendrá el primer restaurante Angus Grill de la Argentina: “Estamos muy contentos de poder avanzar con este proyecto. Gracias a Angus por permitirnos formar parte”, concluyó.