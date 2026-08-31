El Gobierno informó que ya recibió más de $5381 millones por sanciones a buques extranjeros

En medio de los controles contra la pesca ilegal en el Mar Argentino, el Gobierno informó que en lo que va del año recibió $5.381.374.680 en concepto de compensaciones por sanciones a buques que operaron de manera irregular en aguas argentinas. Según señaló la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, las medidas forman parte de una política de “tolerancia cero” y de fortalecimiento de la fiscalización dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). En la industria valoraron los controles que está llevando la administración de Javier Milei, pero advirtieron que el próximo desafío es regular el esfuerzo pesquero en la zona adyacente.

De acuerdo con la información oficial, la última sanción fue aplicada al buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, por encontrarse operando dentro de la ZEEA. La medida se tomó en cumplimiento de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

Por las mismas razones, según indicó la Secretaría, también fueron sancionadas las embarcaciones “Bao Feng” y “Bao Win”, ambas de bandera de Vanuatu, y “Coimbra”, de Portugal.

Las sanciones alcanzaron a buques de Vanuatu y Portugal y dejaron más de $5381 millones en compensaciones Aníbal Greco - La Nación

Desde el Gobierno señalaron que “la política busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, defender la soberanía sobre los recursos marinos y proteger la actividad pesquera nacional, mediante controles permanentes y la aplicación de sanciones a quienes infringen las normas dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina”.

Además, la Secretaría sostuvo que las sanciones forman parte de las acciones de prevención y combate contra la pesca ilegal y permiten recuperar para el Estado recursos derivados del incumplimiento de la legislación argentina.

El tema de la pesca ilegal y de los controles sobre la actividad había vuelto al centro de la discusión este año. En febrero pasado, LA NACION publicó una investigación sobre una denuncia del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que advertía sobre empresas de capital extranjero vinculadas con antecedentes de pesca ilegal que operaban con embarcaciones de bandera argentina. Según los registros citados en aquella investigación, el 68% de los barcos poteros de bandera argentina tenía capital de empresas asiáticas, principalmente chinas.

Eduardo Boiero, presidente de Capeca Gentileza

Desde el sector pesquero valoraron ahora las sanciones informadas por el Gobierno. Eduardo Boiero, presidente de Capeca, consideró: “Es un avance muy positivo y un gran trabajo tanto de las fuerzas de policía y seguridad —Prefectura Naval Argentina y Armada Argentina— como de la Subsecretaría de Pesca de la Nación”.

No obstante, Boiero planteó que todavía queda pendiente avanzar sobre la actividad que se desarrolla fuera de la jurisdicción argentina. “El siguiente paso que debemos dar como Nación es lograr, por alguna vía posible, regular el esfuerzo pesquero en la zona adyacente y alcanzar acuerdos con los países cuyos barcos operan en la zona para evitar estas incursiones dentro de la ZEEA”, afirmó.