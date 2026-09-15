“Señales alentadoras”: Bioceres Crop Solutions regresó a un Ebitda positivo en el cierre del ejercicio fiscal 2026

La firma Bioceres Crop Solutions Corp anunció hoy sus resultados financieros para el cuarto trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2026. La presentación dejó varios puntos destacados, como el regreso a un EBITDA positivo. Se destacó que el Ebitda ajustado pasó de -US$9,6 millones a +US$0,6 millones en el trimestre, lo que sobrevino con una baja de gastos y reestructuración.

Según la compañía de tecnología agrícola, los ingresos fueron de 55,9 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2026, “prácticamente estables con respecto al año anterior”. De acuerdo al reporte, el crecimiento del 36% en el rubro de nutrición de cultivos compensó la disminución de los ingresos en protección de cultivos y el impacto de la reestructuración del negocio de semillas.

“Los ingresos del año fiscal 2026 fueron de US$238,3 millones, un 18% menos, atribuyéndose aproximadamente la mitad de esta disminución a la reconfiguración del negocio de semillas —prácticamente completada a la fecha— y a la consecuente reducción de las actividades vinculadas a HB4″, agregó.

La empresa es la desarrolladora del trigo y la soja tolerante a sequía que consiguió la aprobación comercial en varios mercados del mundo, como en Brasil para el cereal y China para la oleaginosa, entre otros. Para tener en cuenta, la empresa no hace más el programa HB4. Hace un año y medio dejó de vender semillas y pasó ese negocio a terceros con licencias.

Entre otros puntos, se indicó que los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) disminuyeron en US$4,9 millones en el 4Q26, una reducción del 19% interanual, y en US$22,5 millones en el año fiscal, lo que representó una reducción del 24% en comparación con el año fiscal anterior.

Federico Trucco, CEO de la empresa

En este marco, según los datos, para el ejercicio completo el EBITDA ajustado fue US$25,5 millones, un 12% por debajo del año anterior pese a la caída de 18% en ingresos. Se interpretó que esto demostró el impacto de las medidas de eficiencia puestas en marcha.

“El año fiscal 2026 fue un período desafiante para Bioceres, marcado por el litigio en curso con algunos de nuestros acreedores y las consecuentes repercusiones comerciales, tal como hemos detallado en nuestros informes anteriores. En este contexto, nuestras prioridades han sido enfocar el negocio en nuestras capacidades centrales, reducir la estructura de costos y fortalecer la disciplina operativa. Los resultados del cuarto trimestre muestran señales alentadoras de avance”, dijo Federico Trucco, CEO.

“Los ingresos de las operaciones continuadas se mantuvieron prácticamente estables año contra año, con un mejor desempeño en varias de nuestras categorías clave de productos. Al mismo tiempo, las medidas de costos implementadas a lo largo del año derivaron en una base de gastos sustancialmente menor, lo que nos permitió volver a un Ebitda ajustado positivo”, agregó.

La firma reconfiguró el negocio de semillas Bioceres Crop Solutions Corp.

Trucco remarcó: “Hemos completado de manera sustancial la reconfiguración del negocio de semillas, un proceso que llevó casi dos años, y concluimos una evaluación estratégica externa de nuestras operaciones continuadas. Ese trabajo trazó una hoja de ruta clara para la siguiente etapa del negocio, la cual incluye la racionalización del portafolio y de los canales de comercialización, la revisión de algunas políticas comerciales y alianzas estratégicas, y la realineación de las inversiones en I+D+R (Investigación, Desarrollo y Regulación) con objetivos financieros definidos, al tiempo que continuamos explorando nuevas eficiencias en los gastos operativos (OPEX)”.