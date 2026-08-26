Sergio Iraeta: “El productor entiende que el Gobierno va aliviando la carga fiscal para que el campo sea más competitivo”

Aunque evitó hacer una radiografía uniforme del agro por la diversidad de realidades productivas que conviven en el país, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, aseguró que hoy percibe un “ambiente positivo” en el sector. En su visión, las cosechas récord, el buen momento que atraviesa la ganadería y un escenario de mayor previsibilidad económica están impulsando nuevamente las inversiones en los establecimientos agropecuarios. Al mismo tiempo, sostuvo que los productores comprenden que el Gobierno continuará avanzando con un alivio de la carga fiscal a medida que la situación de las cuentas públicas lo permita.

Las definiciones las realizó durante Negocios del Campo, el ciclo organizado por LA NACION, donde analizó el presente de la producción, el financiamiento, la infraestructura, las perspectivas climáticas y los principales desafíos de la actividad. Iraeta explicó que el sector agropecuario no admite generalizaciones porque cada región enfrenta realidades diferentes. “Lo más difícil en el campo es sacar una foto porque el campo es muy diverso, es muy vasto, es enorme. Un productor tuvo una buena cosecha y un vecino a tres leguas tuvo una mala cosecha o le cayó piedra”, señaló en un mano a mano con Fernando Bertello.

Por eso, aclaró que prefiere hablar del clima que percibe entre los productores más que de una situación uniforme. “Lo que voy a dar es una foto del ambiente, de la sensación que tienen los productores respecto de lo que está ocurriendo con la agricultura y la ganadería”, indicó.

En un mano a mano con Fernando Bertello, el secretario de Agricultura destacó que, en términos generales, los productores mantienen expectativas favorables sobre el rumbo económico Fabián Malavolta

Según el funcionario, esa percepción hoy es favorable. “El ambiente es positivo, cosechas récord, la ganadería está pasando un excelente momento, en términos de valores muy satisfactorios. Eso está generando que se vuelva a invertir en infraestructura, mangas, molinos, bebidas, pasturas; las ventas de toros están corriendo. Eso te habla de clima, de ambiente y lo noto positivo”, afirmó.

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura

No obstante, reconoció que existen actividades que continúan atravesando dificultades, como la yerba mate. “La yerba mate es un tema complejo, ancestralmente complejo. La producción es enorme. ¿Qué es mejor? ¿Que la producción sea enorme o que valga mucho el producto? Hay que ir por el medio”, sostuvo.

Iraeta remarcó que el Gobierno continuará reduciendo la presión impositiva cuando exista margen fiscal Fabián Malavolta

Aun así, consideró que, en términos generales, los productores mantienen expectativas favorables sobre el rumbo económico. “El productor entiende que tiene que ser paciente, aunque el reclamo tiene sentido. Comprende cuál es la situación y avizora que en el futuro la cuestión se va a acomodar”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno continuará reduciendo la presión impositiva cuando exista margen fiscal. “Hay un cronograma de baja de retenciones, las economías regionales están en cero, los lácteos también. Vamos en ese camino. La restricción es fiscal y, en la medida en que esa restricción se vaya comprimiendo, se van dando las soluciones”, explicó.

En esa línea, el funcionario sostuvo que el cambio de reglas también modificó el ánimo del sector. “Hoy la gente sabe que este Gobierno no va a hacer un fideicomiso para estabilizar el precio del trigo, que no va a prohibir una exportación, que no va a poner un cupo y que no hay brecha cambiaria. Todo eso genera un ambiente en el cual uno trabaja de otra manera”, afirmó.

El funcionario sostuvo que el cambio de reglas también modificó el ánimo del sector: “Hoy la gente sabe que este Gobierno no va a hacer un fideicomiso para estabilizar el precio del trigo, que no va a prohibir una exportación, que no va a poner un cupo y que no hay brecha cambiaria" Fabián Malavolta

Además, destacó la mejora de algunas variables económicas. “La soja que estaba en mayo en $465.000 hoy la tenés en $525.000. La urea que estaba en US$950 hoy la conseguís en US$600. Van cambiando un poco los escenarios”, ejemplificó.

En ese contexto, sintetizó la visión que, según él, predomina entre los productores. “El productor entiende que el Gobierno, en la medida que puede ir aliviando la situación fiscal, lo va haciendo para que el campo sea más competitivo”, sostuvo.

Respecto de las retenciones, reiteró la posición oficial. “También entendemos que es un impuesto malo, absolutamente retrógrado. Por eso lo vamos bajando y se van dando estas señales”, afirmó.

Consultado sobre la próxima campaña, señaló que el Gobierno ya trabaja en medidas preventivas frente a la posibilidad de un evento de El Niño de intensidad importante. Explicó que Agricultura, el Senasa, la Agencia Federal de Emergencias y las provincias vienen coordinando acciones para facilitar traslados de hacienda, logística y asistencia en caso de inundaciones. “Nunca había visto un nivel de compromiso entre Nación y provincias eventualmente afectadas como el que estamos viendo ahora”, destacó.

Según indicó, muchos productores ya comenzaron a tomar recaudos. “Hay mucha gente que ya está empezando a buscar campos altos y a trasladar hacienda. Eso evita el efecto puerta 12 en el momento que ocurre el desastre”, señaló.

En materia de financiamiento, afirmó que la oferta de crédito comenzó a ampliarse. Indicó que hoy existen más alternativas tanto desde bancos públicos como privados, con líneas específicas para agricultura y ganadería, y destacó que la reducción gradual de las tasas también contribuye a mejorar el acceso al financiamiento.

Sobre la reciente ampliación del cupo para exportar carne vacuna a Estados Unidos, sostuvo que el objetivo del Gobierno es convertir esa decisión en un esquema permanente. “Estados Unidos tiene un déficit de oferta de carne tremendo y necesita carne. La idea es negociar para que volvamos a tener esa cuota [hoy de 100.000 toneladas], que es importantísima porque traccionó y mejoró mucho el negocio”, afirmó.

Finalmente, también se refirió al debate por la propiedad intelectual en semillas y dijo que observa avances en el diálogo entre empresas y productores. “Veo voluntad de solucionar el tema. Las semilleras y los productores ya tienen reuniones para encontrar una solución. Nuestra posición es expectante. Esperamos que se pongan de acuerdo porque, si eso ocurre, la solución va a ser para siempre”, concluyó.