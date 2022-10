Sergio Massa prometió ayudar a los productores de trigo y adelantó una iniciativa

escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo hoy que hay que “pensar” cómo ayudar a los productores de trigo afectados por la sequía. Habló, entre otros puntos, de un “seguro” por el incumplimiento de contratos de entrega de la producción.

“La situación del trigo no es la mejor, básicamente por la sequía”, señaló esta mañana el ministro en diálogo con El Destape. “Si yo lo miro desde el Banco Central, el precio me compensa el volumen, no tengo ahí un semáforo”, agregó el funcionario, que luego remarcó: “Los productores perdieron”, afirmó. Según Massa, el agro en este contexto es clave. “Los productores perdieron, son un sector importante de nuestra economía. Hay que pensar cómo los ayudamos, cómo les postergamos embarques, cómo les ponemos un seguro por el incumplimiento de contratos porque hay productores que vendieron trigo que la sequía no les dejó cosechar”, dijo. Luego apuntó: “Esa es una realidad del campo”.

El trigo se comenzará a cosechar desde fines de noviembre y ya diversos organismos privados alertaron sobre una fuerte pérdida. A modo de ejemplo, contra los 23 millones de toneladas que estimó para el año pasado, para 2022 la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) prevé 13,7 millones de toneladas.

De acuerdo a un reporte de la BCR, con una menor cosecha del cereal se perderán ventas al exterior por más de 1500 millones de dólares. Se exportarían 8,86 millones de toneladas, unos 5,6 millones de toneladas por debajo de 2021/22. El ingreso de dólares por embarques el próximo año sería de US$3025 millones, una caída del 35% en relación con el ciclo 2021/22. “Son 10 millones de toneladas menos que la campaña pasada [de cosecha] y la menor producción desde la campaña 2015/16; en ese entonces la producción había alcanzado 11,4 millones”, señaló Emilce Terré, experta de la Bolsa rosarina.

Por otra parte, el ministro sostuvo que también hay “otra realidad” sobre “el volumen y precio de soja” en medio de la guerra en Ucrania, pese a que en la Argentina no se tenga tanta conciencia sobre el impacto. “En este invierno nos costó casi US$5000 millones y en paralelo a la situación de la soja hay que ver a las economías regionales que están muy mal”, expresó.

El ministro de Economía se refirió a la situación del campo

La Secretaría de Agricultura tiene en evaluación un pedido de los exportadores para que se prorroguen declaraciones juradas de ventas al exterior. Hay anotadas casi 9 millones de toneladas. De ese volumen compraron más de 5 millones y deberían adquirir el resto para embarques donde habrá una fuerte concentración entre diciembre y febrero próximos. En el sector también hay reclamos para que, así como se llegue atender la situación de los exportadores, se haga lo mismo con los productores que tienen compromisos de entrega del cereal.

En diálogo con El Destape Massa también habló de las economías regionales. Dijo que hay producciones que “están muy mal”.

“La lana está con precios internacionales muy complicados y necesita que pongamos en marcha un programa rápido para tratar de apoyarlos”, dijo el funcionario en relación con planes de ayuda o de subsidio para la actividad.

El ministro luego ponderó el mecanismo que anunció la semana pasada para solventar el 40% del gasto en fertilizantes y semillas a productores de 400 hectáreas de soja y 100 de maíz.

“Hay que ver el volumen general del sector y ver de ahí los recursos que se puedan sacar de más, cómo los volcamos, tal y como hicimos para ayudar a los productores de hasta 400 hectáreas. Es la primera vez que el Estado le paga a los productores un 40% sobre el gasto que tienen en fertilizantes y semillas, tal y como se hizo con el ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción)”, manifestó.

