Paulina Lescano, es ingeniera agrónoma y experta en el mercado de granos, y por su trabajo recorre miles de kilómetros para brindar charlas y asesorías. En las redes sociales, la asesora cuenta algunas anécdotas “ruteras”, sin embargo, esta vez “aconsejó” a quienes se mueven a lo largo y ancho del país, para evitar incidentes con el vehículo: “Siempre hay una primera vez”.

Con la consigna “servicio a la comunidad rutera”, Lescano alertó no solo a las mujeres que viajan por trabajo por el interior, sino a todos aquellos que, por fortuna, no han pinchado una goma y tienen que hacerlo en un momento de inmediatez y sin espacio para realizarlo con tranquilidad. “Primero pensaba que era para todas las colegas que andan solas en la ruta, que somos un montón, pero después pensé que hay un montón de hombres que también están en la ruta y que nunca se les pinchó y reventó una goma. Yo fui una de esas afortunadas; anduve sola más de 200.000 km y nunca se me pinchó una goma, pero siempre hay una primera vez”, comenzó a narrar en un reel de Instagram.

En el mismo clip contó, además, que en las últimas semanas descubrió para qué servía el gancho de remolque que viene dentro de los vehículos. “El otro día descubrí para qué era esto. Esto es para engancharlo adelante cuando te quedás encajada como yo. Ya experimenté en un viaje anterior, primera vez de quedarme en un pozo, charco”, recordó.

Seguido alertó que para evitar tener que leer el manual en medio de la ruta para saber dónde poner el gato o criquet cuando pase el percance de la goma, lo ideal es hacer algunas pruebas antes de lanzarse al volante. “Hoy te voy a dar un consejo para que no te pase de repente, si es un día de verano con 37° de calor, se te pincha una goma en el medio de la nada sin señal. Primer consejo: hacete un simulacro de cambio de goma cuando estés cómodo en algún lugar. Después, usa guantes ideales”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que el incidente pasó en la Ruta 91, llegando a Saladillo, provincia de Buenos Aires, sin mucho margen para maniobrar tranquilamente. “Cero banquina, cero sombra, 13 hrs”, aclaró. Contó que antes de que pasara algo inesperado, había llegado a aflojar “las tuercas” gracias a sus guantes. “Aunque casi muero de la fuerza que hice en el calor”.

Sobre los guantes, contó que tiene en el interior del vehículo unos “multiusos”. “Uso estos que sirven para todo, son los mismos que uso en la huerta, pero los tengo en el auto para cambiar cadenas de nieve y hasta para cambiar una goma”, extendió.

Paulina Lescano recorre el país para brindar asesorías y charlas relacionadas con el sector agropecuario

En medio de la ola de calor que azota por estos días en buena parte del país, explicó, una pareja “se apiadó” de ella y se acercó para ayudarla a salir rápido del incidente. “Es la suerte que siempre tengo. Gracias a ese genio que paró con su mujer para ayudarme. Si no paraban, tenía que hacer la prueba por primera vez. Si podés hacé un simulacro antes de que te pase en la ruta”, aconsejó. Lescano dijo que se refiere a hacer el simulacro en el estacionamiento de la casa o en un lugar cómodo para saber cómo se hace sin necesidad de haber pinchado. Esto, antes de que suceda en serio.

Por último, contó que en el auto tiene, aparte de los guantes, botas para la lluvia, paraguas, capa, guantes multiuso y, a partir de esto, va a incorporar un taco de madera para apoyar firme el gato. Entre los comentarios del reel, hubo gente que le mencionó que hay cubiertas nuevas que vienen con un líquido para las cubiertas. Esto es para que resista la cubierta sin bajar del todo. Entre las sugerencias, también hubo otro que le recomendó comprar un compresor pequeño que funciona con el cargador del auto para inflar la goma hasta llegar a una gomería.