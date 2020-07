Nicolás Pino Crédito: MCF

"El Gobierno tiene que vernos como una de las llaves para recuperar la economía, como lo están haciendo otros países". "Los delitos a la propiedad privada tienen que ser esclarecidos y los autores, castigados".

Nicolás Pino es productor agropecuario y candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por el Movimiento Compromiso Federal para las elecciones de septiembre próximo.

En diálogo con LA NACION, Pino se refirió al momento actual por el que atraviesa el sector, los ataques a silobolsas y el rol del agro para cuando termine la pandemia de coronavirus tanto para reactivar la economía como para entender los cambios que se vienen en el comercio global de alimentos.

"Son tiempos de incertidumbre e indefiniciones, no solo para el campo, sino también para el país y el mundo. Seguramente la pandemia reconfigure el tablero del comercio mundial y nosotros vamos a tener que readaptarnos. Hasta los consumidores están cambiando sus hábitos, se viene un nuevo mundo alimentario", señaló.

Si bien el campo como actividad exceptuada de la cuarentena siguió trabajando, los problemas vinculados con la macro lo "condicionan", según indicó Pino.

"El empresario del campo hoy está pudiendo trabajar, tomando decisiones y eso no es poco en el marco de una economía semi paralizada. La falta de acceso al crédito, las distorsiones cambiarias y un mercado interno con poco poder adquisitivo, son algunos de los factores que nos condicionan", precisó.

Para el candidato a presidente de la SRA, los ataques que se están registrando contra silobolsas deben ser resueltos, igual que otros delitos que afectan a los productores.

"Los delitos a la propiedad privada tienen que ser esclarecidos y los autores, castigados. Me preocupa no solo la rotura de silobolsas sino todos los hechos de inseguridad rural, que llegaron a su exponente máximo hace unos días en Tucumán, donde falleció un productor. El Estado debe dar las garantías para que estos hechos no ocurran", indicó.

¿Qué rol debe adoptar el campo para la pos pandemia de coronavirus?, le preguntó LA NACION. Pino respondió: "El campo deberá, entre otras cosas, reformular su estrategia de representatividad gremial. Nosotros, desde el Movimiento Compromiso Federal, estamos preparando un plan estratégico para hacer nuestro aporte desde la Sociedad Rural Argentina que conduciremos a partir de septiembre. Pero sabemos que tenemos que incluir a otras entidades para homogenizar criterios y definir un rumbo de todo el sector".

Según Pino, el campo debe ser tenido en cuenta como un actor clave para que el país pueda reactivarse.

"El Gobierno tiene que vernos como una de las llaves para recuperar la economía, como lo están haciendo otros países. La agroindustria, por su matriz social y productiva, es el pilar para apuntalar en la recuperación económica. Nosotros desde el campo vamos invertir todo lo que podamos para hacer crecer al sector", expresó.