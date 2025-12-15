Por US$1200 millones: como Nutrien, YPF también vendió su parte en Profertil y la mayor empresa de fertilizantes del país tiene nuevos dueños

La petrolera YPF se desprendió del 50% que tenía en la productora de fertilizantes Profertil, la mayor del país, hecho que se sumó a que hace unos días la multinacional Nutrien también vendió su 50%, y la compañía especializada en urea granulada ahora tiene nuevos dueños. Quedó en un 90% para el grupo agroindustrial Adecoagro y en un 10% para la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). La operación rondó los US$1200 millones.

“Adecoagro SA, una empresa líder en producción sustentable en Sudamérica, y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), uno de los principales operadores de granos de la Argentina, confirman la adquisición de Profertil SA, el mayor productor de fertilizantes de Sudamérica”, dijeron en un comunicado.

Agregaron: “La participación de la compra entre Adecoagro y ACA es 90%-10% respectivamente. La compra de la primera mitad de Profertil, correspondiente a Nutrien, se concretó días atrás, y ahora se confirmó la venta de la segunda mitad, correspondiente a YPF, dado que su directorio aprobó la oferta vinculante presentada por Adecoagro. El monto total de la inversión fue de aproximadamente US$1200 millones".

Noticia en desarrollo