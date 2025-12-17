Sanidad animal. ¿Es realmente posible producir sin garrapatas?

La garrapata bovina (Rhipicephalus microplus) es uno de los desafíos sanitarios más persistentes para la ganadería argentina. Su impacto se siente con especial fuerza en las zonas húmedas del norte y el centro-este del país, donde afecta la ganancia de peso, complica la sanidad del rodeo y reduce la rentabilidad.

En regiones como Entre Ríos, Corrientes o el norte de Santa Fe, sus consecuencias son conocidas: tristeza bovina, menor eficiencia reproductiva, problemas comerciales y un deterioro del bienestar animal. La magnitud del daño no es menor, ya que una infestación activa puede representar más de 200 millones de dólares anuales en pérdidas productivas.

Frente a este panorama, la pregunta parece inevitable: ¿es posible producir sin garrapatas? Para Facundo Picolini, médico veterinario y asesor técnico de MSD Salud Animal, la respuesta es afirmativa, pero con matices: “No existe una solución milagrosa. Lo que sí existe es un plan que combine diagnóstico, estrategia y seguimiento profesional”.

El primer paso: saber qué está pasando en cada establecimiento

Picolini destaca que el comportamiento de la garrapata varía de un campo a otro. No solo influyen el ambiente o la carga animal, sino también la historia sanitaria y los niveles de resistencia a los principios activos utilizados en el pasado.

Una de las claves, explica, es entender dónde está realmente el parásito: “Apenas un 5% de la población total está sobre el animal. El 95% restante está en el ambiente”, afirma. Ese dato redefine la estrategia: sin un abordaje que contemple la dinámica ambiental, cualquier tratamiento aislado queda corto.

Plan Jatevú: ordenar, diagnosticar y ejecutar

Para acompañar a los productores en ese proceso, MSD Salud Animal desarrolló el Plan Jatevú, una herramienta integral que parte del diagnóstico y avanza hacia un esquema de intervención planificado.

El programa incluye:

Consulta técnica inicial

Toma de muestras para pruebas de resistencia en laboratorio

Recomendación del tratamiento adecuado según resultados reales

Cronograma anual de aplicaciones y rotación de principios activos

Acompañamiento profesional continuo

“Lo más importante es adaptar el manejo a la situación de cada rodeo. No se trata solo de aplicar un garrapaticida, sino de decidir qué usar, cuándo y por qué”, resume Picolini.

Exzolt 5%: una herramienta clave dentro de la estrategia

Entre las soluciones disponibles, Exzolt 5% ocupa un rol central dentro del manejo integrado. Su acción sistémica, que actúa cuando la garrapata se alimenta, permite cortar el ciclo del parásito con mayor previsibilidad.

“El productor necesita certezas. Exzolt aporta eficiencia y regularidad, dos factores determinantes para reducir la presión parasitaria”, explica Picolini. “Ningún producto funciona por sí solo. Los resultados aparecen cuando se respeta el plan, la rotación y el momento de uso”.

La eficacia contra garrapatas es del 100%, Exzolt 5% dura más y tiene el poder residual aprobado más largo del mercado (45 días).

Entre Ríos: un caso testigo del impacto económico

Los relevamientos más recientes en Entre Ríos muestran la dimensión del problema. En los departamentos del norte y centro, las pérdidas potenciales superan los 90 millones de dólares anuales por merma de peso y mortandad. El costo total para un tratamiento adecuado ronda los 35 millones de dólares, lo que evidencia una relación directa: cada dólar invertido evita perder casi tres.

Según técnicos locales, cerca del 40% del stock bovino del norte provincial requiere intervención específica. En ausencia de una estrategia integral, la reinfestación es continua.

Resultados en campo: menos reinfestación y más previsibilidad

Los productores que implementaron el Plan Jatevú coinciden en los cambios:

Menor reinfestación

Mayor ganancia de peso

Reducción de costos sanitarios indirectos

Mejor bienestar animal

Ciclos productivos más regulares

Mayor porcentaje de preñez y destete

Menos encierres y movimientos de hacienda

Despacho de tropas a destinos libres

Menos tratamientos en el año

Menor utilización de productos farmacológicos e impacto ambiental

Mayor bienestar a las personas

Picolini lo sintetiza así: “Cuando hay un protocolo claro y se trabaja con diagnóstico, el productor ve los resultados rápido. Y eso genera confianza”.

Una oportunidad para una ganadería más eficiente

Aunque la garrapata seguirá presente en las regiones donde el clima acompaña su desarrollo, hoy existen herramientas para reducir su impacto de manera sostenida. La combinación de planificación técnica, diagnóstico preciso y productos modernos como Exzolt 5% permite recuperar rendimiento, minimizar pérdidas y trabajar con mayor tranquilidad.

