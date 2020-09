Silobolsas. No ceden los ataques y crecieron a 151 las roturas en el país

Así quedaron parte de los 13 bolsones rotos en una planta de acopio de Raúl Maffini

Belkis Martínez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 20:15

Se conocieron nuevos ataques contra silobolsas que llevaron a 151 la cantidad de los vandalizados a nivel país en lo que va del año. En las últimas horas se produjo la rotura de tres bolsones en Oncativo (Córdoba) y de 13 en Zenón Pereyra (Santa Fe).

Esta mañana, en Zenón Pereyra, el productor Raúl Maffini se encontró con 13 silobolsas con soja cortados en la planta de acopio Duchi SA, que tiene junto a sus hermanos. Estima una pérdida superior a los $300.000 considerando, entre otros, los costos de volver a almacenar, bolsones, maquinaria, por ejemplo.

"Esto fue anoche, si no llueve en estos días, mañana o pasado vamos a empezar a embolsar de nuevo, pero no sabemos por qué sucedió, (el campo) es un lugar que está cerca del pueblo. No vimos a nadie y no hay cámaras", señaló.

El productor dijo que, tras este hecho, buscará incrementar la seguridad. "De ahora en adelante es un tema que tenemos que ver de cambiar para resguardar la mercadería, de proveernos algún servicio especial, ya sea cámaras aunque no te garantizan la seguridad, pero algo vamos a hacer", afirmó.

Los silobolsas fueron cortados con un elemento punzante

Esta es la segunda vez que pasan por una situación semejante. "Hace cuatro años rompieron algunas silobolsas, cuando tuvimos problemas con los camioneros, pero ahora no tengo idea quién pudo haber sido, no hemos tenido problemas con nadie", aclaró.

Descartó la hipótesis de alguna venganza. "No sabemos si es una broma y, si lo es, es de mal gusto o si es algún chico que estuvo por ahí", agregó. Por el objeto que se usó para hacer las perforaciones, de acuerdo con las investigaciones que hizo la policía se habría utilizado algún elemento punzante.

"No te da impotencia porque no sabes cómo solucionarlo y no sabes por qué te lo hacen y te ponés a pensar si es por envidia", sostuvo.

En Córdoba

En Oncativo, a 85 kilómetros de Córdoba, en tanto fueron dañados tres bolsones de maíz con unas 500 toneladas. Se trata de los mismos propietarios que ya sufrieron quemas en otras tierras que arriendan.

Soledad Daghero, productora que trabaja con su padre Juan Carlos, explicó a LA NACION: "El domingo por la mañana la Patrulla Rural nos avisó de los daños. Sucede casi un mes y medio después del último incendio en otro campo".

El incendio había sido en el campo "Don Constancio", vecino al de Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Respecto del daño a los silobolsas, Daghero explicó que no se pudo detectar huellas y señaló: "No hay nada que podamos probar en relación a que el incendio tenga que ver con esta rotura que es en otro campo".

Con la colaboración de Gabriela Origlia