Acuerdo Mercosur–Unión Europea: qué cambia para la carne aviar, la miel y el arroz

El acuerdo Mercosur–Unión Europea abre un escenario favorable para distintos sectores del agro, aunque con impactos muy distintos según la actividad. Para algunos rubros representa una posibilidad concreta de crecer en un mercado exigente y de alto valor, mientras que para otros el efecto sería más limitado, debido a vínculos comerciales que ya venían desarrollándose.

En la carne aviar, el efecto pasa por una ampliación del acceso a un mercado que demanda productos de mayor valor agregado; en la miel, por una mejora en las condiciones de ingreso, con una baja de aranceles que hoy afectan precios y competitividad; mientras que en el arroz el impacto sería más acotado, ya que se trata de un comercio con Europa que viene funcionando desde hace varios años.

El escenario se activó este viernes, cuando la Comisión Europea dio el visto bueno político al acuerdo y habilitó el camino hacia la firma final, prevista para los próximos días en Asunción. Luego vendrán los procesos de ratificación en los parlamentos europeos y en los congresos del Mercosur. Aun así, en los sectores productivos ya empezaron a medir qué puede cambiar en la práctica.

La carne aviar del Mercosur contaría con una nueva cuota de exportación a Europa Gza. Secretaría de Agricultura

“Es una muy buena opción para nosotros”, afirmó Carlos Sinesi, director del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). En ese sentido, explicó que la Unión Europea “es un mercado sumamente importante porque los productos que se envían son de alto valor agregado”.

Hasta ahora, recordó, la Argentina solo operaba con la cuota de la Ronda Uruguay. “Eran alrededor de 3000 toneladas lo que exportábamos normalmente”, precisó.

Con el acuerdo, el escenario cambia. Sinesi sostiene que el Mercosur contará con una cuota total de 180.000 toneladas de carne aviar, dividida en partes iguales entre producto con hueso y sin hueso, que deberá repartirse entre los cuatro países del bloque. “La cuota realmente es muy buena”, destacó Sinesi, al subrayar que se trata de un volumen adicional al que ya se exportaba.

Por otro lado, el foco ahora está puesto en cómo se dividirá la cuota dentro del Mercosur. “En eso tenemos una idea ya planteada internamente con el resto de los sectores privados y, en algunos casos, también transmitida a los funcionarios que hacen las negociaciones”, indicó. Para Sinesi, el entendimiento abre una oportunidad concreta de crecimiento para la industria aviar. “Es una buena noticia para nosotros”, resumió.

En la apicultura hay g mucha expectativas por la eventual baja del arancel para ingresar a Europa. Martin Cossarini

Además, más allá del avance del acuerdo, el mercado europeo aún no está habilitado para la carne aviar argentina tras el último brote de influenza aviar. “Estamos esperando que salga en el Diario Oficial para volver a exportar”, señaló.

En la apicultura, la atención está puesta en la posibilidad de una baja en la presión impositiva sobre las exportaciones a Europa. “Estábamos pagando un impuesto del 17% para poder entrar a Europa”, explicó Rubén Montero, delegado del Consejo Nacional Apícola de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Hoy, el mercado europeo representa entre un 12% y un 16% de las exportaciones argentinas de miel, un volumen que equivale a unas 20.000 toneladas anuales y que se concentra principalmente en miel oscura, un producto que tiene demanda en Europa pero no en Estados Unidos.

Según explicó, la eliminación de ese costo podría mejorar los precios que recibe el sector. “Creemos que eso nos va a permitir equiparar un poco el mercado europeo con el norteamericano”.

Montero señaló que la miel oscura se destina a Europa porque no tiene demanda en Estados Unidos. “Es una cuestión de gusto y de costumbre”, explicó. Hoy, esa diferencia se refleja en los valores: “Europa paga casi un 20% menos que Estados Unidos”.

En términos de precios, indicó que la miel se comercializa en Europa en torno a los US$1600 por tonelada. Aun así, remarcó que todavía falta conocer cómo quedará definida la letra chica.

Para el arroz, el análisis es distinto. Así lo planteó Hugo Carlos Muller, presidente de Proarroz, al señalar que el acuerdo Mercosur–Unión Europea no introduce cambios relevantes en la práctica. El motivo, indicó, es el tamaño de la cuota acordada. La cuota libre de aranceles asciende a 60.000 toneladas para los cuatro países del Mercosur, una cifra muy reducida en relación con las exportaciones totales del bloque, que rondan los cinco millones de toneladas. En ese contexto, asegura que la cuota “no mueve la aguja”.

El arroz ya exporta a Europa bajo esquemas previos al acuerdo.

Además, el arroz argentino ya viene accediendo al mercado europeo desde hace varios años, incluso antes del acuerdo. “La caída de la producción en la Unión Europea, por problemas climáticos y falta de agua en países como España, Italia, Grecia y Portugal, llevó a una reducción de aranceles y a la habilitación de cupos para terceros países“, dijo.

Ese proceso hizo que hoy exportar arroz a Europa sea algo habitual, cuando años atrás era prácticamente imposible. En paralelo, varias empresas arroceras europeas se instalaron en la Argentina y compran arroz local para exportación, lo que consolidó el vínculo comercial más allá del acuerdo formal.

Por eso, remarcó que el entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea no cambia el escenario actual. La baja de aranceles y el acceso preferencial ya existen en la práctica, impulsados por la necesidad estructural de Europa de importar arroz.