Trigo: qué hacer frente a la mancha amarilla

La sanidad es clave

Carlos Marin Moreno SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2019 • 02:00

En la campaña 2019/20 se sembraron muchas hectáreas de trigo con antecesor trigo/soja. En esos lotes, principalmente, hay ataques feroces de mancha amarilla provocados por el hongo Drechslera tritici repentis. "Los trigos están en etapa de macollaje en el sur de Santa Fe y muchos cultivos están muy afectados por la mancha, a pesar de haberse curado de la semilla", observa un técnico zonal que recorre muchos lotes. Sucede que, al sembrar trigo/soja en la campaña pasada y quedar rastrojo del cereal, hay inóculo en el suelo, que se desarrolla vigorosamente cuando encuentra nuevamente material vivo.

A partir de la situación existente, ¿qué pueden hacer los agricultores para controlar los fuertes ataques? Hay varios tratamientos con productos químicos. Generalmente el de menor costo es con triazoles, como propiconazole y epoxiconazole, entre otros. Otra alternativa es la clásica mezcla de triazol más estrobilurina y la opción más moderna, las carbamidas, generalmente de mayor costo.

Mejor prevenir

En la decisión de qué tratamiento implementar "hay que considerar el grado de ataque y tener en cuenta que los trigos todavía tienen poca masa foliar; en macollaje, gran parte de la pulverización puede ir al suelo en vez de a la planta", advierte el profesional.

Más allá del tratamiento curativo que será necesario realizar en los próximos días, aconseja que, para evitar estos problemas en el futuro, será conveniente establecer una rotación de cultivos que evite la repetición del trigo en sucesivas campañas y fertilizar adecuadamente al cultivo, ya que un trigo fuerte enfrenta mucho mejor una afección fúngica. También recomienda utilizar curasemillas sistémicos para que la mancha amarilla no provenga de la semilla y realizar monitoreos semanales de incidencia y severidad para determinar el avance de la enfermedad. Si todo lo anterior no resultó, usar el paquete de fungicidas curativos, aunque sabiendo que los distintos productos controlan un porcentaje alto de los patógenos, pero no el 100%.