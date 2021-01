Sequía: plantas afectadas por la falta de lluvias en la zona núcleo

La zona núcleo necesita lluvias

Carlos Marin Moreno Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de enero de 2021

Hay muchos maíces de primera que están fusilados en la zona núcleo. Al recorrer lotes de Chapuy, Elortondo, Cañada de Gómez y Rufino, por ejemplo, se ven cultivos manchoneados y desuniformes, que copian las distintas calidades de los suelos, con plantas chicas y amarillentas conviviendo a los pocos metros con otras de altura y color normales.

En los mejores casos, esos potreros darán lugar a un rinde 25-30% por debajo del promedio histórico, pese a haberse implantado con tecnología que incluyó los mejores híbridos y 250 kg/ha de nitrógeno. En las peores situaciones, los productores mixtos los están picando para auxiliar a novillos que dejaron de ganar peso hace 20 días, luego de talar las pasturas consociadas. Además, en muchos lotes se verifican problemas de polinización, que desembocarán en mal llenado de las espigas.

La seca primero se llevó puesta la cosecha fina, luego la producción de las alfalfas y ahora impacta de lleno en el maíz temprano, que había arrancado mal por falta de lluvias en primavera. Hoy las plantas deben luchar contra un sándwich en el suelo, que muestra una capa húmeda de 5-10 cm, 70-100 cm totalmente secos y después la napa que se profundizó y está accesible a muy pocas raíces.

Las sojas tempranas también muestran señales de estrés hídrico y ya nadie espera rindes de 50 qq/ha. No obstante, algunos productores conservan la esperanza de una recuperación tardía, porque la oleaginosa define gran parte del rinde en R4, una fase que todavía no se alcanzó. La campaña 2020/21 no será fácil de olvidar: combinó precios que hacía muchos años no se veían, con un clima que también hacía muchos años que no se veía e hizo acordar a 2008.

Conforme a los criterios de Más información