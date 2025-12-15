“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones

SANTA FE.- La peor noticia que escuchó días atrás un productor agropecuario del interior de esta provincia provino de su veterinario, quien sin vueltas le dijo: “Del rodeo le faltan unos 130 animales”. La confirmación de la noticia fue casi inmediata porque Lucindo Arber, el productor que administra unas 200 hectáreas en Santo Domingo, próximas al río Salado, 60 kilómetros al norte de la capital provincial, llegó a los bretes donde el puestero había reunido la hacienda y allí terminó observando el faltante de más de un centenar de animales, sobre un plantel de 450 cabezas.

Según pudo saber LA NACION, el monto total del aparente robo ascendería a 145 millones de pesos. “Faltan más de cien vacas, crías y animales de mayor peso, terneros y novillitos”, dijo el productor, quien señaló que una parte del campo tiene el río Salado como límite. Especuló que, “quizá, aprovechando que el río está bajo, los animales hayan sido sacados por ese lugar”. El productor habló con el medio Radio EME de esta provincia.

Arber es un conocido productor de Santo Domingo, departamento Las Colonias, al norte de La Capital, y explota un campo en una zona próxima a la ruta provincial 80-S, lindero al distrito de Llambí Campbell. Sostuvo que “es un lugar muy transitado y si hubiesen sacado por arreo los animales cualquier vecino lo hubiese visto”.

Lucindo comentó que a las pocas horas de contactado el faltante de sus animales, presentó la denuncia ante las autoridades de la Guardia Rural Los Pumas Seccional 11, con sede en Esperanza, cabecera del departamento Las Colonias, que actúa por jurisdicción. Desde esa dependencia se ordenó que sus efectivos y los correspondientes a la delegación La Pelada, próxima a Santo Domingo, iniciaran las investigaciones de rigor.

Hay preocupación por la inseguridad rural en la provincia. Foto ilustrativa

Arber relató que el faltante de algo más de un centenar de animales fue detectado durante el proceso de vacunación antiaftosa obligatoria. “Cuando se hizo el proceso de vacunación, nuestro veterinario nos avisó que faltaban animales. Los corrales estaban vacíos y faltaban más de 100”, explicó en declaraciones a Radio EME.

“Nunca me pasó esto. A veces me faltaron 2 o 3 animales, pero esporádicamente. Esto es tremendo. Nos duele lo que sucedió porque tampoco es poca plata, sino el sacrificio de toda una vida dedicándonos a criar animales. Estamos muy bajoneados”, subrayó.

Expresó su confianza en que la Guardia Rural Los Pumas avance con la investigación para esclarecer lo ocurrido. “Tengo confianza en que Los Pumas puedan saber cómo ocurrió el robo. Seguimos con la búsqueda y esperamos resultados”, indicó.

En tanto, el personal actuante realizó en las últimas horas una serie de comprobaciones sobre el terreno y se realizan verificaciones de planteles en establecimientos de la zona de San Justo, más al noreste de Santo Domingo.

Reclamo

Al margen de este caso, en un comunicado la Sociedad Rural de Rosario hizo planteos por la inseguridad rural en la provincia. Dijo que “desde hace dos años solicita reuniones con los Ministerios de Producción y Seguridad de Santa Fe sin obtener respuestas”.

Añadió que “denuncia la desarticulación de mecanismos de control, la ausencia de propuestas para el ámbito rural y un aumento de los delitos en los campos”.

En Santa Fe actúa la Guardia Rural Los Pumas Guardia Rural Los Pumas, Bella Italia

Según indicó, solo se destacó el trabajo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que sí atiende la problemática. Expresó que se “desmanteló la central del OJO y su vínculo con las entidades agropecuarias, herramienta clave para combatir el delito rural que consistía en un sistema de monitoreo y coordinación que había sido indispensable para prevenir hechos de abigeato, robos de maquinaria y hurtos de granos”.

Remarcó: “Alarma que la última reunión del Consejo Empresario con el Ministerio de Seguridad se centró exclusivamente en la seguridad urbana, sin propuestas concretas para el campo”.