Soja 2026/27: cómo mejorar la implantación ante el exceso de agua

La campaña de soja 2026/27 vuelve a poner el foco sobre uno de los momentos más sensibles del ciclo: la implantación. En un escenario marcado por El Niño y la posibilidad de excesos hídricos, lograr una emergencia rápida y uniforme puede resultar decisivo para sostener el potencial productivo.

La humedad elevada no solo puede generar limitaciones para la germinación. También favorece la proliferación de hongos patógenos capaces de atacar la semilla y la plántula durante las primeras etapas, cuando el cultivo presenta una mayor vulnerabilidad.

Frente a este panorama, el tratamiento de semillas comienza a abordarse desde una lógica más amplia. Ya no se trata únicamente de favorecer la fijación biológica de nitrógeno, sino de combinar diferentes microorganismos para mejorar la disponibilidad de nutrientes, estimular el crecimiento de las raíces y proteger el arranque del cultivo.

Nitrógeno y fósforo: dos necesidades del comienzo

Durante años, la inoculación en soja estuvo asociada principalmente con la incorporación de bacterias capaces de fijar nitrógeno atmosférico. Sin embargo, el desarrollo de productos biológicos avanzó hacia formulaciones que buscan cumplir varias funciones al mismo tiempo.

“La planta necesita nitrógeno, pero también fósforo disponible, raíces que exploren mejor el suelo y protección frente a las enfermedades. La evolución de los biológicos pasa por integrar en una sola tecnología funciones que antes resolvíamos por separado”, explicó Gabriel Mina, responsable de tratamiento de semillas de Rizobacter.

En el caso de la soja, la fijación biológica de nitrógeno se produce a partir de la simbiosis entre la planta y determinados microorganismos. El fósforo, en tanto, interviene en procesos vinculados con la energía y el desarrollo de las raíces, pero puede encontrarse poco disponible durante el inicio del cultivo, justamente cuando el sistema radicular todavía es pequeño.

El abordaje conjunto de ambos nutrientes apunta, por lo tanto, a evitar que una de esas limitaciones condicione el arranque.

Ensayos realizados en cuatro localidades registraron rendimientos de hasta 2569 kilos por hectárea con tratamientos de inoculación múltiple.

Qué aporta la inoculación múltiple

La inoculación múltiple consiste en aplicar sobre la semilla microorganismos con funciones diferentes y complementarias. Mientras algunos intervienen en la fijación de nitrógeno, otros contribuyen a solubilizar el fósforo presente en el suelo y a estimular el crecimiento radicular.

“Lo importante no es sumar bacterias, sino que se potencien entre sí”, señaló Mina.

De acuerdo con el especialista, esa interacción puede favorecer una nodulación más temprana y una mayor generación de raíces. En una campaña con excesos de agua y posibles dificultades durante la germinación, contar con un sistema radicular más desarrollado puede adquirir especial relevancia.

Según una serie de ensayos difundidos por la compañía y realizados durante tres campañas en diferentes localidades, los tratamientos con inoculación múltiple registraron ventajas de rendimiento de hasta 300 kilos por hectárea frente a los testigos. También se observaron mejoras en la nodulación y el desarrollo de las raíces.

La observación de las raíces permite evaluar el desarrollo radicular y la nodulación, dos indicadores relevantes durante las primeras etapas del cultivo de soja.

Protección durante la emergencia

La presencia prolongada de humedad crea condiciones favorables para distintas enfermedades que afectan a la semilla y a la plántula. Por ese motivo, además del aporte nutricional, los tratamientos biológicos buscan incorporar herramientas de protección desde el inicio.

“Para el tratamiento de semilla de esta campaña recomendamos Rizomix 606, porque suma dos cosas que este año van a ser determinantes: la inoculación que nutre y potencia el arranque, y la protección biológica frente a las enfermedades que aparecen tempranamente”, afirmó Mina.

Las nuevas formulaciones también procuran simplificar la aplicación: permiten reunir diferentes microorganismos en un mismo producto, utilizar dosis reducidas y extender los períodos de precurado, es decir, el tiempo que puede transcurrir entre el tratamiento de la semilla y la siembra.

Una decisión que empieza antes de la siembra

En una campaña atravesada por el riesgo de excesos hídricos, la construcción del rendimiento comienza antes de que la semilla llegue al lote. El desafío será combinar una nutrición temprana más eficiente con herramientas que acompañen la emergencia y reduzcan la exposición del cultivo a enfermedades.

La inoculación múltiple aparece así como una alternativa para trabajar, desde el tratamiento de semillas, sobre tres aspectos estrechamente vinculados: la fijación de nitrógeno, la disponibilidad de fósforo y el desarrollo radicular. Su relevancia estará en la capacidad de sostener un buen arranque aun cuando las condiciones ambientales sean menos favorables.

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