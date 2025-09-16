Solo US$2 millones: una cámara insistió en eliminar las retenciones a una actividad por su bajo impacto

La Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena) valoró las rebajas de los derechos de exportación incluidas en el Decreto 526/2025, pero pidió la eliminación de las alícuotas de la actividad hasta llevar todas las posiciones arancelarias a 0%. Argumentó que el impacto fiscal de llevarse adelante esta medida sería solo de US$2 millones a valores de 2024.

Fue en el discurso del 65° aniversario de la cámara que agrupa a las empresas del rubro, donde su presidente, Juan Pablo Ravazzano, advirtió que el costo fiscal de llevar los derechos de exportación a cero sería mínimo y destacó la necesidad de resolver inconsistencias regulatorias. El encuentro se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Entre los invitados se contó con la participación del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y distintas autoridades de la Secretaría de Agricultura, Cancillería y el Senasa.

“Celebramos las rebajas incluidas en el Decreto 526/2025, pero creemos firmemente que es posible llevar todas las posiciones arancelarias de nuestro sector al 0%, con un impacto fiscal prácticamente nulo —apenas 2 millones de dólares a valores de 2024— y con un enorme beneficio para nuestra competitividad y para aumentar las exportaciones", dijo Ravazzano.

Por otro lado, hizo referencia también a “los avances significativos en políticas públicas en los últimos años y mencionó que la sustitución de la resolución 594/2015 por las resoluciones 1415 y 1416/2024 representó un paso adelante que agradecemos, al igual que la posibilidad de trabajar en conjunto con Senasa en la redacción de la normativa".

La nutrición animal genera en la Argentina alrededor de US$12.500 millones anuales y más de 25.000 empleos Gentileza Caena

En tanto, dijo que el trabajo conjunto con el Senasa se interrumpió en la última etapa y, como resultado, persisten inconsistencias y dificultades en su implementación. “Por eso solicitamos continuar de manera activa el diálogo técnico y constructivo para corregir estos aspectos. Debemos mantener el espíritu fundacional del Senasa que es el de proveer servicios y el mercado regulatorio adecuado para facilitar la producción, la comercialización y la exportación de productos alimenticios", destacó.

El presidente de la entidad expresó que el sector produce hoy 34,7 millones de toneladas de alimentos, aditivos y demás ingredientes para la nutrición animal. Sin embargo, la demanda total de alimento para animales de producción es de 194 millones de toneladas. “Esa es la cifra de nuestro potencial productivo. Pocos sectores económicos de la Argentina tienen semejante potencial. Y es allí hacia donde todos los aquí presentes debemos apuntar”, observó.

De acuerdo con estimaciones privadas, dijo, la nutrición animal en la Argentina genera alrededor de 12.500 millones de dólares al año. Su sector abarca más de 25.000 puestos de trabajo distribuidos en todo el país, con una fuerte impronta federal: “Las fábricas de alimento balanceado e industrias de la nutrición animal están presentes en casi todas las provincias, generando actividad, empleo y arraigo en cada comunidad del interior”.

Ravazzano indicó que el sector produce 34,7 millones de toneladas, frente a una demanda de 194 millones Gentileza Caena

Ravazzano destacó que para la entidad cumplir 65 años en la vida institucional es una edad paradójica. Mencionó que la cámara puede afirmar con certeza que ha alcanzado la madurez y, al mismo tiempo, sigue siendo joven, dinámica y pujante. Además, dijo que representa una de las actividades económicas más antiguas de la humanidad: la de procurar alimento para animales de producción y compañía, que han estado junto al hombre desde tiempos inmemoriales.

“Somos parte de una de las actividades con mayor proyección de futuro a nivel global. Mientras la humanidad necesite alimentarse y los animales continúen siendo los principales generadores de proteínas y nutrientes esenciales para una población en crecimiento que pronto alcanzará los 9000 millones de personas, nuestro sector mantendrá su relevancia y aumentará su potencial. Y allí estará Caena, acompañando y fortaleciendo ese camino, como lo ha hecho desde sus orígenes”, sostuvo.