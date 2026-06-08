Javier Milei y sus medidas, en vivo: la declaración jurada de Adorni y la interna kirchnerista por el velatorio del Indio Solari
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Jorge Macri: “El gobierno de la provincia de Buenos Aires debería festejar que hagamos controles en la General Paz”
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reivindicó la “Operación Muro”, el operativo desplegado este viernes por la ciudad de Buenos Aires en los límites con la jurisdicción gobernada por Axel Kicillof. “El gobierno de la provincia de Buenos Aires debería festejar que hagamos esos controles de borde”, aseguró en diálogo con LN+ este domingo por la noche.
El despliegue del gobierno de la ciudad abarcó 24 kilómetros de accesos y puentes distribuidos sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo. Incluyó 27 pasos peatonales y 48 vehiculares, además de 16 puntos estratégicos.
A días de volver a ser padre, Rodríguez Larreta cambia figuritas en Parque Rivadavia
Activo como en sus épocas de poder distrital y con la obsesión de retornar a la jefatura de gobierno como motor principal, Horacio Rodríguez Larreta continúa sus extensas recorridas –algunas desde muy temprano- por distintos barrios porteños, siempre haciendo hincapié en las obras que impulsó durante su gestión.
Convencido de que el Pro comandado por el actual alcalde, Jorge Macri, que irá por su reelección, y los libertarios que responden a Karina Milei en la ciudad terminarán confluyendo en una lista común para las elecciones del año que viene, Rodríguez Larreta conversa con “muchos” referentes opositores, con el objetivo de convertirse en el principal contrincante del eje amarillo-violeta el año que viene, por encima del kirchnerismo.
El contacto entre Kicillof y Máximo Kirchner, la negativa de Milito y la incomodidad del Gobierno, en la trastienda de la despedida del Indio Solari
La muerte de Carlos “Indio” Solari activó una compleja trama logística para organizar una despedida multitudinaria. En cuestión de horas, funcionarios y dirigentes coordinaron con la familia del cantante e ícono del rock argentino los detalles del velatorio. Tras la frustrada intención del Gobierno nacional de posicionar a Tecnópolis como alternativa —ante la negativa de realizar la ceremonia en la Casa Rosada o el Congreso—, la opción de Avellaneda ganó terreno a partir de una conversación entre Máximo Kirchner, quien consolidó un vínculo con el cantante en los últimos tiempos, y el gobernador Axel Kicillof.
El contacto para la atípica ocasión descongeló una relación política atravesada por un tenso distanciamiento entre el líder de La Cámpora y el mandatario provincial. El hijo de Cristina Kirchner fue uno de los primeros en involucrarse en las gestiones tras acercarse por la mañana del viernes a la vivienda del músico para darle el pésame. “Estuvieron en diálogo y se pusieron de acuerdo”, indicaron fuentes al tanto de la comunicación entre Máximo y Kicillof.
Bullrich y Macri, entre las grietas libertarias
La feroz disputa interna, la búsqueda (y la identificación) permanente de enemigos y los escándalos que atraviesan al universo libertario no solo tienen consecuencias en la gestión y en la construcción política del oficialismo. También, alientan ilusiones y estimulan devaneos político-electorales de Patricia Bullrich y de Mauricio y Jorge Macri.
Esas dinámicas tóxicas que dominan la agenda pública están generando, además, cambios de piel y vestuario, alterando algunos patrones de conducta con impacto público.
La UCR bonaerense dirimió nueve internas municipales, tras sellar la unidad provincial
La Unión Cívica Radical anudó la unidad a nivel bonaerense, pero no logró cerrar todos sus frentes locales y las internas resultaron inevitables en nueve distritos de la provincia de Buenos Aires. Nóminas alineadas con el senador Maximiliano Abad se impusieron en General Pueyrredón Luján, Morón, Mercedes y Bahía Blanca; listas vinculadas al diputado Martín Lousteau hicieron lo propio en Tres Arroyos, Bragado y Villa Gesell.
En Lincoln, la pelea fue entre hermanos y se impuso el sector del intendente, Salvador Serenal, sobre la representación de Marisa Serenal. La conducción provincial del partido, tras el acuerdo, quedó en manos de Emiliano Balbín (diputado provincial, nieto de Ricardo Balbín, y perteneciente al sector de Abad) y la vicepresidencia será para Josefina Mendoza (de Evolución, el ala de Lousteau).
Golpe al Mercosur: Brasil quiere revisar la “letra chica” de la adhesión argentina al Tratado Transpacífico
Las amplias sonrisas del canciller Pablo Quirno y el ministro de Comercio neocelandés, Todd Mc Clay, lo decían todo. El responsable de la diplomacia nacional entregaba ese miércoles al funcionario de Nueva Zelanda, en los márgenes de la reunión de la Ocde en París, la carta de intención con el pedido de incorporación argentina al Tratado Transpacífico, un acuerdo de libre comercio que incluye a 12 países y abarca nada menos que al el 13 por ciento del comercio mundial. El objetivo del pedido, escribió el canciller, fue claro: “integrarnos a uno de los acuerdos comerciales más amplios, modernos y dinámicos del mundo”.
La euforia del Gobierno, que incluyó al presidente Javier Milei y se manifestó en múltiples posteos del ejército digital que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, contrastó con la sorpresa con que la noticia se recibió en Brasilia, Montevideo y Asunción. Sin información previa sobre la iniciativa argentina, desde Brasil, principal socio en el Mercosur, apenas disimularon su malestar, y manifestaron fuera de micrófono su resquemor en relación a los efectos de la eventual incorporación argentina a un bloque que, entre sus doce países miembro, integra el Reino Unido, contendiente en el diferendo diplomático por la soberanía de las Islas Malvinas.
Las FF.AA. se mueven entre los acuerdos militares con Estados Unidos y la crisis por los recortes presupuestarios
En los últimos seis meses el gobierno de Javier Milei avanzó en acuerdos con Estados Unidos en materia militar, a través de cartas de intención, la compra de aviones de combate y vehículos militares, promesas de drones y acceso a un combustible más barato. Ello favorecerá acciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, como las misiones de paz en Chipre, ejercicios combinados con otros países y los viajes de instrucción de la Fragata Libertad, como ejemplos puntuales.
Pero lo que genera reacciones adversas es la adhesión de la Argentina al Escudo de las Américas, la coalición militar y política impulsada por el presidente Donald Trump para fortalecer la seguridad en la región y combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Contempla acciones de seguridad y defensa que se extienden a controles migratorios. Otros países que se sumaron son Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay, además de permanecer Chile como observador.
Semana clave: Adorni se apresta a presentar la declaración jurada, a un mes de la promesa de Milei
“[Patricia] lo está spoileando a Manuel. Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado. Hay una fecha en la cual se hacen las presentaciones y Manuel decidió, por las estupideces que se debaten públicamente, de gente que ni siquiera sabe sumar y restar... Manuel de hecho estaba en eso. Así que lo que hizo Patricia fue spoilear lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números. Los tiene, eso no es un problema. Está hablando para poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras".
Este fin de semana, más precisamente el sábado, se cumplió un mes exacto desde que el presidente Javier Milei se comunicó desde Estados Unidos y pronunció esas palabras en LN+, apenas después de que la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, le exigiera a Adorni adelantar su papeleo.
Patricia Bullrich recibe apoyo por el “renovado protagonismo”, pero sus seguidores advierten que “nadie se va” de LLA
El chat “Libertad Grupo Político PB”, que integran antiguos y actuales funcionarios nacionales, y al que se le suman dirigentes de distintos orígenes, todos leales a la jefa, no tuvo descanso durante la última semana.
“Hubo muchos pulgares levantados”, festejó uno de sus integrantes, en el final de una semana en la que Patricia Bullrich tuvo protagonismo casi excluyente, luego de su renovado desafío a las órdenes del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, a quienes desoyó con su rechazo a retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, aprobado en la sesión del jueves en el Senado.
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