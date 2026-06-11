“Solución real”: una marca lanzó su “llave maestra” para frenar a las malezas gramíneas resistentes

En el marco de un evento ante unas 400 personas en el Hotel Hilton de Buenos Aires donde estaban productores, asesores, distribuidores, además de funcionarios, Syngenta presentó Authence® con tecnología VIRESTINA™, el primer herbicida selectivo a nivel mundial para controlar malezas gramíneas resistentes en soja y algodón en casi 40 años. El producto [ingrediente activo metproxibiciclona] también puede usarse en aplicaciones presiembra en cereales y maíz. El encuentro de la marca estuvo destinado a dar un importante golpe de efecto ante el mercado.

Durante la presentación, las distintas disertaciones de miembros de la empresa estuvieron dirigidas a destacar que se trata de abordar una problemática clave hoy en el campo. Diez años se estuvo trabajando en el desarrollo.

“Llave maestra”, “revolucionario”, definió Nicolás Bongiorni, gerente Técnico de Herbicidas de Syngenta. “Llega una solución real”, destacó Marcos Bradley, director Latam de Protección de Cultivos de la compañía. Bradley indicó que la problemática que hoy tienen los productores significaba pérdidas por unos US$1000 millones. “Va a cambiar el control”, remarcó, por su parte, Alejandro Piñeiro, gerente de Herbicidas Sur.

En un comunicado, la firma dio precisiones: “Esta innovación ofrece una solución clave para uno de los desafíos más importantes que enfrenta la actividad agrícola: las malezas gramíneas resistentes, que afectan al 70% del territorio productivo del país y pueden generar reducciones de rinde de hasta un 70%. Estas malezas sobreviven a las aplicaciones de herbicidas y compiten con los cultivos por nutrientes, luz solar y agua; y actúan como un ‘puente verde’ para plagas, virus, hongos y bacterias que infectan los cultivos”.

“El registro de Authence® en el país consolida la posición de la Argentina como un referente de innovación a nivel global y permite a los productores locales el acceso a tecnologías de vanguardia antes que en otros lugares del mundo”, afirmó Nicolás Gennaro, director de Marketing de Protección de Cultivos LATAM.

Investigación

Según la compañía, con ciencia predictiva y el uso de modelos de aprendizaje automático sus científicos crearon esta solución en solo 10 años, un período, indicó, “significativamente más rápido que los plazos promedio de 12 a 14 años para el desarrollo de tecnologías agrícolas”.

El encuentro reunión a distribuidores, productores, asesores y funcionarios Gentileza

La compañía remarcó: “En cultivos como soja y algodón, Authence® es altamente efectivo para controlar malezas gramíneas que son resistentes a herbicidas comunes como glifosato y cletodim. También se descompone rápidamente en el suelo, garantizando un excelente perfil de seguridad y una huella ambiental reducida. Los productores se benefician de una mayor flexibilidad durante las rotaciones de cultivos y en su elección de cultivos de cobertura, al mismo tiempo que reducen la compactación del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero al disminuir el número de pasadas de maquinaria agrícola pesada necesarias para controlar malezas gramíneas resistentes".

De acuerdo con el comunicado posterior al evento, la solución se creó aprovechando la experiencia de la firma en una familia específica de tecnologías herbicidas llamadas inhibidores de ACCasa (Grupo 1 de HRAC). “Como cuarta generación de este grupo herbicida, la tecnología está diseñada para controlar de manera efectiva malezas resistentes a herbicidas de otros grupos, además de a herbicidas ACCasa más antiguos”, indicó.

Junto a los mencionados ejecutivos de la firma también estuvieron Ioana Tudor, directora global de Marketing, y Camilla Corsi, directora global de Investigación y Desarrollo.