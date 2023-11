escuchar

SAN ANTONIO DE ARECO.- La lluvia no arreció ni un minuto. Las cabinas de las camionetas se convirtieron en el principal refugio para los escasos productores que se acercaron a la rotonda de esta localidad en protesta por la falta de gasoil que impactó en las últimas semanas y perjudica las tareas del campo. La convocatoria, que a lo largo de la semana fue sumando entidades ruralistas, estaba prevista para las 9, pero el clima jugó un papel importante en la puntualidad y, quizás, en la tímida asistencia. El galpón de la cooperativa agropecuaria local escuchó una a una las quejas que llevaron hasta allí los más de 40 productores que aceptaron el compromiso y se indignaron al escuchar cómo veían reflejada su propia historia en las palabras de los moderadores: “Somos muy mansos”. Hablan de un hartazgo absoluto.

“El modelo del parche sobre parche se agotó. El gasoil, imprescindible para mantener con vida el país, se agotó. Los recursos de un año están en manos de la peor improvisación y negligencia. En ese contexto el campo entregará este año US$45.000 millones de dólares para mantener la producción. La vida, la salud, todo pende de un hilo y los que nos llevaron a esta situación nos ofrecen quedarse cuatro años más”, leyeron de un acta de la que cada una de las entidades rurales adhirió. La convocatoria la hicieron una decena de entidades, como la Sociedad Rural de Baradero, la Asociación de Productores de Capitán Sarmiento, Sociedad Rural de Colón, Sociedad Rural de Pergamino y Sociedad Rural de Vedia, entre otras.

Los productores que llegaron a la movilización, que terminó siendo una suerte de asamblea, lo hicieron con una esperanza: que allí se comiencen a gestar nuevas ideas para el agro. La mayoría se dedica a la ganadería y la agricultura. “Acá nos trae la incertidumbre por tantas cosas, pero principalmente por la falta de gasoil para poder trabajar. Hubo muchas razones. Necesitamos que le pongan sentido al país que tenemos: es responsabilidad de todos sacarlo adelante”, dijeron los productores.

Martín Sturla, presidente de la Sociedad Rural de Areco, junto a Martín Vivanco, productor agropecuario y dirigente rural Alejandro Guyot - LA NACION

El detonante de la movilización fue la falta de combustible para hacer las tareas en el campo, pero hubo otra lista interminable. “Hay una descoordinación entre lo que se quiere hacer y lo que hay que hacer. El Gobierno toma medidas que afectan al sector de manera muy negativa: interviene los mercados, las importaciones y las exportaciones. Tenemos dólares diferenciales para todo tipo de cosas y para cada producción hay un dólar distinto, eso influye en toda la cadena y termina en un colapso de la actividad que se traduce en faltante de fertilizantes, agroquímicos, de combustibles que ya se venía manifestando a lo largo del año. En plena cosecha fina había faltante de insumos. Llegamos al punto de inflexión, donde estamos encarando la cosecha de la fina y la siembra de la cosecha gruesa que nos impide hacer las labores correctamente”, sostuvo Bruno Violi, un productor y dirigente rural de Baradero.

El productor que pudo hacerse de un stock de combustible lo agotó en estos días. “Los stocks se vuelven un problema difícil de solucionar. En los últimos días, se venían entregando a cuentagotas, con entregas muy por debajo de los pedidos realizados que impedía la logística y determinaban el faltante, agregó Violi.

Este jueves se realizó la movilización de los productores agropecuarios en San Antonio de Areco Alejandro Guyot - LA NACION

Patricio Molle, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Arrecifes, maneja los temas fiscales y contables al dedillo. La situación que se viene, aseguró, va a ser muy compleja y cada día se va complicando más. “Hoy se habla de reformas impositivas para cubrir el déficit fiscal que estaba generado por la distribución de plata, con el plan platita”, dijo.

En el campo hay temor, entre otras cosas, a que se grave con Bienes Personales a los inmuebles rurales, hoy exentos. Se trata de un tema sobre el cual dejó abierta la puerta el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. “Hoy no es solo el tema del gasoil, sino todo lo que está dando vueltas que nos preocupa y la improvisación que no tenemos una solución definitiva respecto del gasoil”, dijo.

Patricio Molle, productor agropecuario Alejandro Guyot - LA NACION

Las trabas burocráticas que tienen los productores dicen que volvieron prácticamente inviable producir y la incertidumbre que se genera complica al campo. “Cada día que nos atrasamos por cuestiones logísticas genera pérdida de valor no solo para el productor, sino para el país que se va a resentir en la balanza del próximo año”, indicó. “El kirchnerismo ha visto al Estado como un botín y no quieren largar ese botín. No le importan las consecuencias. Siempre encuentran la solución para empeorar las cosas”, sintetizó.

Martín Vivanco, productor agropecuario y miembro de la comisión directiva de la entidad de productores de San Antonio de Areco, explicó que el campo vive “un periodo de subsistencia”. “Esto se define para todo el país, todo un año productivo. Esto [por el gasoil] es como que a una persona que necesita vivir con una máscara de oxígeno le digan que no habrá oxígeno para los próximos días. Para la gente de campo y la vida rural no hay una cortina que diga hoy voy a abrir y mañana cerramos. Lo que sí podemos hacer es que tengamos la máquina y todos los implementos en condiciones. Para nosotros no tener gasoil es como que esté la ambulancia sin nafta”, dimensionó.

Vivanco coincidió en que el campo vive una ausencia de liderazgo, por lo que tienen vocación de plantearle a la sociedad la utopía de un país mejor, donde los jóvenes no tengan como única “tranquera” Ezeiza. “No estamos planteando eso, si no atajar los penales todos los días. Nosotros no invitamos a nadie a salir campeón, sino los invitamos a evitar la catástrofe. A la sociedad y la dirigencia le falta coraje para entender que sublevarse contra la tragedia de la decadencia no es una mala palabra, sino muy buena decisión para toda la sociedad. Sublevarse no es un acto de vandalismo cívico. Lo estamos planteando como una construcción de un país nuevo”, completó.

Martín Vivanco, productor agropecuario y miembro de la comisión directiva de la entidad de productores de San Antonio de Areco Alejandro Guyot - LA NACION

El productor ganadero, Héctor Hernández Vieira, agregó: “Somos muy mansos, quedamos realmente pocos aguerridos y muchos colaboradores y compañeros que miran su ombligo y después el resto. No tienen en cuenta el bien común que es el bien de la patria y la familia rural. Algunos consultaron sus propios negocios, por eso es que no tenemos entidades que nos representen, por eso es el fracaso de la Mesa de Enlace, porque la de La 125 no tiene nada que ver con la que hay. Estos no representan a nadie. Las cuatro entidades cada día se sienten menos asociados, porque la gente no se ve representada. Los jerarcas hoy aprovechan para inmiscuirse en política y ver qué pueden lograr y hacer sus propios negocios”, dijo.

Héctor Hernández Vieira, productor ganadero de Las Heras, provincia de Buenos Aires Alejandro Guyot - LA NACION

“En este momento crítico se necesita tener combustible para hacer las cosas y vemos que no hay. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ver para arriba? El campo es una víctima permanente del Gobierno. Sufrimos la carga impositiva más alta que el resto de la economía desde hace años. Sin embargo, seguimos acá, sembrando y apostando; es lo que hacemos. Lamentablemente, vamos a seguir haciéndolo y los gobiernos se aprovechan de estas circunstancias”, afirmó Hernández Vieira.