Sorpresa en Wall Street: saltó más de un 24% la acción de una empresa del agro que analiza una inversión de US$2000 millones

Impulsadas por mejores perspectivas de negocio y un cambio en la ponderación de bancos internacionales, las acciones de Adecoagro subieron más de 24% en Wall Street entre ayer y hoy. El salto se dio luego de que Morgan Stanley mejorara su recomendación sobre la compañía a “equal-weight” desde “underweight”, con un precio objetivo de US$13 por acción. A eso se sumó Bank of America (BofA), que elevó su precio objetivo a US$12,20 desde US$9, aunque mantuvo su calificación de neutral, según informó Bloomberg.

El renovado interés del mercado llegó en paralelo a la presentación de los resultados financieros de 2025 y, sobre todo, de las proyecciones para 2026, donde la empresa anticipó una recuperación de sus números con un fuerte foco en el negocio de fertilizantes.

La planta de Profertil en la zona de Bahía Blanca Profertil

Adecoagro, que produce alimentos, energía y ahora también fertilizantes en Sudamérica —con operaciones en la Argentina, Brasil y Uruguay—, busca consolidar este último segmento tras pasar a controlar Profertil. Adecoagro compró la mitad de Profertil junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) al grupo internacional Nutrien. En tanto, luego adquirió la otra mitad que tenía YPF. Toda la operación se hizo por US$1200 millones y Profertil quedó en un 90% para Adecoagro y el otro 10% para ACA.

De cara a este año, Adecoagro espera que Profertil sea uno de los principales motores de crecimiento. “Esperamos en 2026 una recuperación en los resultados impulsada por un año completo de actividad en comparación con 2025”, señaló, luego de que la planta de fertilizantes tuviera 91 días sin operaciones el año pasado.

En ese negocio, además, el contexto de precios juega a favor. La empresa destacó un aumento en las cotizaciones de la urea, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, mientras que cerca del 85% de su volumen estimado de ventas permanece abierto a precios de mercado. A esto se suma un factor clave: el gas —que representa el 60% de los costos— está asegurado, lo que abre la puerta a una mejora en los márgenes.

En paralelo, Adecoagro proyecta una mejora en su estructura financiera. “Buscamos reducir nuestro nivel de endeudamiento impulsados por una mayor generación esperada de EBITDA, principalmente en fertilizantes y agricultura”, indicó.

En el negocio de azúcar, etanol y energía, la compañía anticipó una mejora productiva en Brasil. “La productividad de la caña se ha recuperado significativamente y, asumiendo condiciones climáticas normales, prevemos un crecimiento de dos dígitos en el volumen de molienda en 2026”, señaló.

En agricultura, en tanto, el foco estará puesto en la eficiencia. La empresa redujo un 22% el área sembrada al dejar de operar campos con baja rentabilidad y avanzó hacia cultivos de mayor valor, como el arroz especial.

En este contexto, y en el marco del Argentina Week en Nueva York, el CEO de la compañía, Mariano Bosch, adelantó que evalúan inversiones de gran escala para expandir el negocio de fertilizantes. “Estamos trabajando en eso, pero estimamos un rango de entre 1500 y 2000 millones de dólares. La construcción de una planta de esta magnitud toma entre tres y cuatro años”, señaló en diálogo con Forbes.

Un informe de Valora Investment Group, publicado el lunes, planteó que Adecoagro se presenta hoy como un activo subvaluado y con potencial de revalorización, al combinar exposición a commodities esenciales con generación de caja y activos reales. En ese marco, los analistas recomendaron tomar posición en la compañía y que, a los precios actuales, “merece una asignación del 3% al 10% en la mayoría de los portafolios”.

Uno de los ejes centrales del trabajo es la valuación. Según el informe, la acción cotiza muy por debajo de su valor intrínseco: proyectaron un escenario base de US$22 por acción, con margen para subas adicionales en un contexto favorable, mientras que en un escenario optimista podría acercarse a los US$46. La idea de fondo es que el mercado todavía no refleja plenamente el nuevo perfil de la compañía.

El punto de inflexión, según remarcó el reporte, es la adquisición de Profertil. “Adecoagro acaba de adquirir un monopolio”, señaló el informe, al destacar que se trata de un negocio con fuerte generación de caja —del orden de los US$350 a US$390 millones de EBITDA anual— y con potencial de expansión.

Adecoagro produce granos, leche y energía

Sostuvo que las tensiones geopolíticas —en particular en Medio Oriente— podrían afectar una porción significativa de la producción global de urea, generando un desbalance entre oferta y demanda. En ese escenario, los precios de los fertilizantes tenderían a subir, lo que posiciona a Profertil —y, por extensión, a Adecoagro— como uno de los principales beneficiarios, apoyado además en el acceso a gas competitivo desde Vaca Muerta.

A partir de este cambio, el análisis es que Adecoagro debe ser leída cada vez menos como una empresa puramente agroindustrial y más como un jugador vinculado a la energía. En ese marco, podría generar más de US$700 millones de EBITDA combinando sus negocios de etanol y fertilizantes, lo que refuerza su carácter de “hedge macroeconómico” frente a escenarios de inflación o suba de commodities.