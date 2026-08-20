“Súper Niño”: adelantan que el fenómeno será uno de los más fuertes desde 1950 y dónde ya hay riesgos

Un fenómeno excepcional, que podría ubicarse entre los episodios de El Niño “más intensos” registrados desde 1950, se proyecta para la primavera y el verano 2026/27. Según un informe del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, existe una probabilidad superior al 90% de que el actual evento evolucione hacia una intensidad “Muy Fuerte”, considerando que buena parte del territorio bonaerense ya cuenta con una elevada acumulación de agua en los suelos. De 92 municipios relevados, 58 superaron durante este año al menos una de sus medias mensuales históricas de precipitaciones, mientras que cinco distritos aparecen con los mayores excedentes.

Ante este panorama, aseguraron que pusieron en marcha un “Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático”, que contempla monitoreo, prevención, mantenimiento de infraestructura y obras para mitigar el impacto de eventuales inundaciones sobre las ciudades y las zonas productivas.

En ese sentido, aclararon que utilizaron como referencia la última Discusión Diagnóstica del Centro de Predicción Climática de la NOAA, emitida el 13 de agosto y señalaron que las condiciones de El Niño se encuentran presentes desde mediados de año y se están fortaleciendo. Para alcanzar la categoría “Muy Fuerte”, los modelos de consenso contemplados en el informe proyectan anomalías de alrededor de 2°C en la temperatura de las aguas del Pacífico ecuatorial.

De acuerdo con los datos de la Mesa de Riesgo Hídrico de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en abril siete municipios recibieron más del 50% de la precipitación anual promedio, mientras que para junio más del 30% de los distritos relevados excedían sus medias mensuales de lluvia. El resultado fue una saturación generalizada de los suelos, particularmente en sectores del noroeste, centro y sudeste bonaerense.

La evolución de El Niño entre 2026 y 2027

Otro de los indicadores incorporados al informe muestra la extensión territorial del problema. De los 92 municipios para los que había datos registrados, 58 ya habían superado durante 2026 alguna de sus medias mensuales de precipitaciones.

A su vez, el relevamiento identifica un grupo de diez partidos que se encuentran por encima del umbral del 50% en el indicador de excedentes hídricos utilizado por la Provincia. Al frente de ese listado aparece Benito Juárez, con 75,4%, seguido por Coronel Pringles, con 67,9%; Pehuajó, con 66,4%; Olavarría, con 65,4%, y Tres Arroyos, con 65%. Luego se ubican Nueve de Julio, con 61,6%; Dolores, con 58,9%; Azul y Tandil, ambos con 58,5%, y Necochea, con 53,2%.

La plataforma SMAP de la NASA, utilizada por la provincia para el monitoreo semanal, midió un aumento sostenido de la humedad en los primeros cinco centímetros del suelo bonaerense durante 2026. Según los mapas satelitales, desde abril se expandieron las áreas con altos niveles de humedad y, hacia agosto, una superficie considerable del centro y este de la provincia ya se encontraba clasificada como húmeda o saturada.

Frente a ese panorama, el plan provincial se estructura sobre tres grandes ejes, según mencionaron. Por caso, monitoreo hidrometeorológico y coordinación interinstitucional; acciones de anticipación, prevención y respuesta; y medidas estructurales. En el primero interviene la Autoridad del Agua (ADA), que dispone de la red Simparh, la Red Hidrométrica Provincial, informes semanales de humedad y precipitaciones y mapas de peligrosidad.

Evolución de El Niño para los próximos meses

A esto se suma la Mesa de Riesgo Hídrico, que realiza el seguimiento de los excedentes de precipitaciones y mantiene bajo monitoreo semanal 41 cuerpos de agua, además de un control específico sobre las cuencas del río V y del Plata. El esquema se complementa con el Comité de Gestión de Riesgo y Emergencia (CORE), encargado de coordinar las áreas del ministerio ante situaciones de alerta y organizar la movilización de recursos y las respuestas en el territorio.

El segundo eje está concentrado en las tareas que pueden realizarse antes o durante una emergencia. En materia hidráulica, la Dirección Provincial de Hidráulica contempla limpieza y mantenimiento de cauces, contratación de horas máquina, préstamo de equipos a los municipios, provisión de bombas extractoras, mantenimiento de compuertas y obras de regulación, entrega de caños e insumos e incorporación de nueva maquinaria. Además, el Ministerio informó que mantiene 15 convenios vigentes con municipios para la prestación de maquinaria pesada, otros dos próximos a comenzar y tres en proceso de renovación.

Durante julio ya se habían informado intervenciones en Bahía Blanca, Dolores, Berazategui, Quilmes, General San Martín, Lobos, Saladillo, Azul, Rivadavia, Capitán Sarmiento, Nueve de Julio y Guaminí, sobre arroyos, canales y sistemas de drenaje urbanos, periurbanos y rurales. En algunos de esos distritos, los trabajos están directamente vinculados con la protección de las áreas rurales.

Los reportes satelitales de los últimos meses

En este contexto, desde la Federación Agraria de Nueve de Julio contaron a LA NACION que las tareas realizadas hasta el momento estuvieron concentradas en la limpieza de sectores donde había obstrucciones y que, si bien no alcanzaron a resolver todos los problemas, permitirán mejorar el escurrimiento. “Se va a notar la diferencia. No se hizo todo, pero alguna parte se acomodó”, indicaron. Explicaron que en los tramos donde las paredes de los canales están rotas no fue posible intervenir debido al elevado nivel de agua, que llega a cubrir las orugas de las retroexcavadoras. Según precisaron, las reparaciones que pudieron concretarse son permanentes, mientras que los sectores más complejos podrían ser abordados durante el verano, siempre que descienda el agua. “Hoy, técnicamente, no se puede”, resumieron.

En Nueve de Julio, sobre el canal 12 de Octubre-La Sofía, se dispusieron dos frentes de trabajo, aunque el propio informe reconoce que las lluvias ya habían deteriorado caminos rurales y condicionado el avance de las máquinas.

En Nueve de Julio hubo trabajos sobre el canal 12 de Octubre-La Sofía Filial de Federación Agraria

En Lobos, por ejemplo, afirmaron que se intervinieron sectores de la Cañada del Toro para liberar obstrucciones y mejorar el drenaje rural, con el objetivo de proteger campos e infraestructura vial. En Guaminí, en tanto, se realizaron tareas sobre canalizaciones urbanas y semiurbanas para reducir anegamientos y proteger el área productiva.

El plan incluye, además, actuaciones sobre la infraestructura vial, con movilización de equipos, rehabilitación de calzadas y accesos, remoción de obstáculos y mantenimiento de la transitabilidad. El objetivo es sostener, frente a eventos hídricos, tanto la circulación como la salida de la producción en los lugares afectados.

El Ministerio, dicen, avanza con el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático Min. de Infraestructura de la Provincia

Afirman que la provincia incorporó un conjunto de medidas estructurales destinadas a reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones y excedentes hídricos. Dentro de ese esquema específico de “adaptación productiva frente a extremos climáticos”, que reúne diez obras y proyectos de infraestructura hidráulica regional dirigidos al sector agropecuario, afirmaron que estas intervenciones buscan fortalecer las áreas productivas tanto frente a inundaciones como a sequías.