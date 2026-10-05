Recría: tres dietas para lograr un excelente desarrollo de los terneros

La recría de los terneros es una “etapa clave” que define su futuro productivo. De acuerdo con el manejo, la alimentación y cómo se desarrolla la misma, dependerá la evolución y la terminación de los animales. Para lograr el mejor resultado productivo y económico, el promedio de las ganancias de peso durante todo el período de recría debería variar entre 500 y 800 g/ternero/día. Cuando es menor de 300 g se puede afectar la hormona de crecimiento (somatotrofina) y, con ella, el desarrollo de los huesos (terneros más chicos y desnutridos). Mientras que, si es superior a 1 kg diario, se puede “engrasar en forma prematura”, afectando también el desarrollo de los huesos. En ambos casos, no se lograrán los mejores resultados.

En este trabajo hemos utilizado un ternero de recría, promedio, de ±240-250 kg/ternero (peso medio entre el peso de destete y los 300 kg, final de la recría). Para lograr una ganancia de peso óptima de la recría de 500 a 800 g/ternero/día, se requiere consumir, en promedio, de alimento seco ±6,5 kg de materia seca (MS), ±800 g de proteína bruta y ±18 Mcal de energía metabolizable, en todos los casos por ternero y por día.

La calidad de la “ración balanceada” debería tener una concentración de 16-18% y ±2,8 Mcal/kg de MS, de proteína bruta y de energía metabolizable, respectivamente. Existen diferentes tipos de dietas, tanto sólidas como líquidas, que aseguran una adecuada provisión de energía, proteína y minerales para lograr un desarrollo armonioso “sin afectar” su futura vida productiva.

Para lograr una ganancia de peso óptima de la recría de 500 a 800 g/ternero/día, se requiere consumir, en promedio, de alimento seco ±6,5 kg de materia seca (MS), ±800 g de proteína bruta y ±18 Mcal de energía metabolizable, en todos los casos por ternero y por día ESV

Los alimentos utilizados en tres dietas que se proponen están integrados por: a) silaje de maíz de buena calidad de ±8% de proteína bruta y ±2,7 Mcal EM/kg de MS de energía metabolizable, b) el rollo de pastura mixta de mediana calidad de ±10% de proteína bruta y ±2,2 Mcal EM/kg de MS de energía metabolizable, c) un verdeo de invierno de alta calidad de ±15% de proteína bruta y ±2,75 Mcal EM/kg de MS de energía metabolizable, d) un pellet (harina) de girasol de ±15% de proteína bruta y ±2,75 Mcal EM/kg de MS de energía metabolizable y un alimento o aditivo líquido, rico en proteína bruta (18 al 42%) con distintos niveles de urea (0 hasta 10%, respectivamente) y de energía (±3,2 Mcal de energía metabolizable/kg de materia seca), compuesto por diferentes proporciones de sustancias azucaradas. Además, tiene un perfil de minerales muy adecuado.

Dietas

A continuación, presentamos tres dietas “balanceadas” para terneros de recría (±250 kg de peso vivo, promedio) de razas británicas que cubren perfectamente sus requerimientos de materia seca, proteína bruta y energía metabolizable.

Primera dieta: silaje de maíz + verdeo de invierno, integrada por ±3 kg MS de silaje/ternero/día y ±3,5 kg MS de verdeo de invierno/ternero/día.

Sin embargo, cuando la “calidad y cantidad” del silaje de maíz y del verdeo de invierno “no” son las óptimas, se debe recurrir a la segunda dieta. Esto ocurre cuando el silaje tiene poco grano (menor energía) y/o el verdeo tiene un color verde pálido o verde amarillento (menor calidad proteica). Y esto se puede agravar aún más si, además, el verdeo tiene “escaso” volumen (menor calidad energética y proteica). A esta dieta se debería agregar grano de cereal y una fuente rica en proteína y energía, como por ejemplo un aditivo líquido (segunda dieta).

Existen diferentes dietas alternativas que garantizan un excelente desarrollo de los terneros, cuyos costos varían entre 145 y 260 dólares por ternero durante los seis meses de la recría

Segunda dieta: silaje de maíz + verdeo de invierno + aditivo líquido + grano de maíz, integrada por ±3 kg MS silaje/ternero/día, ±3 kg MS de verdeo/ternero/día, ±350 g MS del aditivo líquido/ternero/día y ±1 kg MS de grano/ternero/día. Si se tienen rollos en lugar de un silaje se puede utilizar la tercera dieta.

Tercera dieta: rollo + verdeo de invierno + suplemento proteico, integrada por un ±2 kg MS de rollo/ternero/día, ±3 kg MS de verdeo/ternero/día y ±0,8 kg MS de pellet de girasol/ternero/día.

En resumen, existen diferentes dietas alternativas que garantizan un excelente desarrollo de los terneros, cuyos costos varían entre 145 y 260 dólares por ternero durante los seis meses de la recría.

El autor es doctor en Ciencias Veterinarias especializado en nutrición animal, ingeniero agrónomo M.Sc. PhD y director Ejecutivo de la Consultora Internacional de Producción y Nutrición de bovinos (carne y leche). afmayer56@yahoo.com.ar //resalancursos@gmail.com. www.nutriciondebovinos.ar