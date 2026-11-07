Súper Niño: miles de hectáreas fueron alcanzadas por violentas tormentas y hay cultivos “barridos por completo”

Al menos 16.000 hectáreas de cultivos se vieron alcanzadas en la región agrícola núcleo por los últimos episodios de granizo, según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Remarcó que en lo que va de noviembre ya se vio “un fuerte carácter de violencia en las tormentas”. El trigo está en etapas avanzadas mientras se buscan completar planes de siembra con la soja y el maíz.

“En los últimos 7 días, las lluvias se volvieron más frecuentes, pero también mucho más violentas. Hay localidades con acumulados menores a los 20 mm como en Hernando, pero los acumulados trepan sobre los 70 mm en María Teresa (103 mm), Godeken (82 mm) o María Teresa (80 mm)”, indicó.

Según la BCR, la tormenta “más complicada” fue el martes pasado. “Aparte de fuertes acumulados de lluvia, hubo ráfagas de viento muy intensas y caída de granizo”, detalló. De acuerdo con la entidad, técnicos del sudeste cordobés reportaron precipitaciones superiores a los 100 mm.

“Las tormentas dejaron lluvias de entre 70 y 130 mm. Se concentraron en sectores puntuales y en muy poco tiempo y fue con granizo”, detallaron.

En este contexto, de acuerdo con el informe se registraron “trigos revolcados por el viento, maíces barridos por completo y lotes de soja recién emergidos que deberán evaluarse para ser resembrados”. Esto fue advertido desde Monte Buey y Corral de Bustos.

“El granizo también afectó a Justiniano Posse, Sacanta, Oncativo, Río Tercero y Embalse en Córdoba. En Santa Fe, los daños se reportan desde Armstrong, Bustinza, Timbúes, Pueblo Andino, Lucio V. López y Salto Grande”, agregó.

La Bolsa rosarina señaló el posible área afectada por el granizo. Respecto de esto, remarcó: “Como referencia se utilizó el indicador COLMAX, que registra la máxima intensidad de la señal que devuelve el radar en la columna atmosférica. Las señales de entre 55 y 60 dBZ (rosa y rojo) están asociadas a tormentas con potencial de granizo, mientras que las superiores a 60 dBZ (rojo) corresponden a núcleos de mayor intensidad. El relevamiento preliminar identificó 15.600 hectáreas alcanzadas por ecos de reflectividad iguales o superiores a 55 dBZ, de las cuales 2300 hectáreas registraron valores de 60 dBZ o más”.

Áreas con posibles daños por el granizo

La BCR aclaró que “estos valores representan una estimación de la superficie potencialmente expuesta al fenómeno, pero no constituyen una medición directa del daño sobre los cultivos”.

Campaña

Según la entidad, el trigo venía asomando una muy buena campaña, pero las heladas, el fusarium [una enfermedad] y el granizo dejarán sus marcas en los rindes. “La película tiene todavía final abierto y varias preguntas por delante”, señaló.

El mapa de humedad entre la semana pasada y la actual

De acuerdo con el informe, en soja se avanzó con la siembra de 500.000 hectáreas de soja de primera en la región núcleo. “El progreso alcanza el 30% del área prevista, ubicándose cuatro puntos porcentuales por encima del promedio de las últimas cinco campañas para esta fecha”, dijo.

Agregó que hay fuertes diferencias entre zonas. “El norte de Buenos Aires lidera las labores con el 50% del área implantada. Le siguen el centro-sur de Santa Fe, con el 27%, el sur de Santa Fe, con el 22%, y el sudeste de Córdoba, con el 20%”.

En este contexto, se indicó que hay “incertidumbre” por lotes sembrados antes de las tormentas. No se destaca que haya situaciones donde se deba resembrar.