Supersojas, herbicidas nunca vistos y un maíz revolucionario: un gigante reconfigura la agricultura con una batería de avances de alto impacto

Fue como una invitación a no quedarse abajo en la estación del tren y subirse a lo que pasa delante de los ojos y lo que vendrá en las siguientes estaciones. Trató de plantar bandera y mostrar qué es lo que tiene de nuevo la empresa para productores y técnicos. Fue una puesta en escena para dejar en claro que la innovación en la agricultura está más viva que nunca, aprovecha todas las herramientas disponibles e incorpora otras: más biotecnología, nuevas moléculas desarrolladas en simultáneo, inteligencia artificial, edición génica, productos que van directo a resolver cuestiones concretas.

Todo eso fue el Bayer Innovation Showcase realizado este martes en Huxley, en el poderoso estado agrícola de Iowa, Estados Unidos. Es que la multinacional de origen alemán está con una apuesta fuerte: tiene la ambición de poner 10 productos estrella, blockbusters, en los próximos 10 años. Su expectativa es que cada uno tenga un potencial de ventas superior a los 500 millones de euros, una cifra nada despreciable. Dos ya están en el mercado global: uno es el maíz de porte bajo Preceon, del cual ya se habla en la Argentina y estará en la nueva campaña en manos de productores para su siembra, aunque de manera reducida comercialmente; el otro es el insecticida Plenexos.

Preceon es el sistema que permite que, por la arquitectura del maíz, se reduzca el riesgo de vuelco con una planta entre un 30 y un 40% más baja, sea posible una mayor densidad de plantas y no represente ningún problema ingresar al cultivo con maquinaria durante todo el ciclo para hacer aplicaciones de fertilizantes y agroquímicos. La firma tiene como meta alcanzar en 2035 10,5 millones de hectáreas. Ya se ofrece a campo en México, Italia, España y EE.UU. Como se dijo, en la nueva campaña Preceon estará en la Argentina comercialmente en un volumen chico: unas 1000 bolsas con 20 productoes. Sin embargo, la expectativa es que escale: “Va a cambiar el cultivo [en el país]; va a ser de los mercados que más van a crecer”, dijo Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur. Si bien se apunta con este sistema al maíz tardío, la idea es que se utilice para todo el cultivo.

La firma tiene como meta alcanzar en 2035 10,5 millones de hectáreas con el maíz de baja estatura. Ya se ofrece a campo en México, Italia, España y EE.UU. y ahora le toca a la Argentina

En tanto, Plenexos fue desarrollado como un insecticida para cubrir un amplio universo de plagas. Se introdujo en Colombia y seguirá el curso en los mercados de México, Brasil y EE.UU. Su punto fuerte es que los productores podrían usar hasta un 75% menos de ingrediente activo para el control de plagas, un punto que también permite proteger a los polinizadores e insectos benéficos. En concreto, al margen de esos dos productos estrella ya en marcha, hay otros adicionales que concentran el interés.

“Estamos cumpliendo las promesas que hicimos y llevando a los productores una nueva generación de productos capaces de marcar un antes y un después. Al conectar la innovación en semillas y protección de cultivos, podemos ofrecer soluciones integrales para toda la explotación agrícola que ayudan a los productores a gestionar riesgos, capturar el potencial de rendimiento y mejorar el retorno de la inversión”, expresó Rodrigo Santos, miembro del Consejo de Dirección de Bayer AG y responsable de la División Crop Science.

Antes de seguir con otros blockbusters que propone la compañía alemana, vale preguntarse qué se viene para Sudamérica en tecnología en semillas de soja. Y en este punto hay que pensar en Brasil hasta que en la Argentina se salde la cuestión del reconocimiento a la propiedad intelectual. Al menos es lo que se desprende de los lanzamientos. Al respecto, en soja, mientras que Vyconic, un producto blockbuster con cinco tolerancias a herbicidas debutará el próximo año en EE.UU. y en Canadá, para el caso de Sudamérica, con el foco puesto en Brasil, la apuesta central es Intacta 5+.

Vyconic es un producto blockbuster con cinco tolerancias a herbicidas y debutará el próximo año en EE.UU. y en Canadá

Según se explicó, Vyconic entra en variedades élite que demostraron un mayor rinde. La compañía prevé un fuerte crecimiento, tener liderazgo en el mercado de América del Norte y luego lanzar lo que llama HT5. En tanto, lo de Intacta 5+ es totalmente sorprendente. Ofrece tolerancia a cinco herbicidas y protección ampliada contra nueve especies de orugas. Pensada para la alta presión sanitaria en Brasil, se lanzará para la campaña 2027/2028. Entre Vyconic e Intacta 5+ la compañía espera ventas superiores a 3000 millones de euros.

Soja Intacta 5+.. A la izquierda en el video un cultivo sin el tratamiento de la tecnología. A la derecha, la soja con la nueva Intacta.

En soja en general, otra estrella es un cultivo editado genéticamente. La empresa se encuentra desarrollando una soja con una arquitectura de planta mejorada para ayudar a abordar el problema del vuelco cuando las variedades de alto rendimiento ganan altura. Estará a principios de la próxima década.

La empresa está trabajando en una soja editada para que el cultivo de alto rinde no presente problemas de vuelco

Malezas

En malezas resistentes otro producto estrella es Icafolin. Se trata, según indicó la firma, del primer herbicida con un nuevo modo de acción en más de 30 años. Cuenta con un potencial de ventas de 750 millones de euros hacia mediados de la década de 2030. “Icafolin es la innovadora propuesta de herbicida de Bayer diseñada para ayudar a los agricultores a gestionar uno de los desafíos más urgentes de la agricultura: las malezas resistentes. Se espera que represente el primer nuevo modo de acción en más de 30 años para el control de malezas emergidas en cultivos extensivos, brindando a los productores una nueva herramienta contra las malezas difíciles de controlar y ayudando a romper los ciclos de resistencia”, informó.

Para destacar, la firma tiene una plataforma de investigación y desarrollo impulsada por inteligencia artificial que se llama CropKey. “Es un diferenciador clave en la protección de cultivos, permitiendo el descubrimiento de nuevos modos de acción y el diseño de moléculas dirigidas evaluando eficacia, seguridad y sostenibilidad desde el inicio del proceso”, indicó.

Con Icafolin el control de Eleusine indica fue total, según se ve en esta foto: a la izquierda, con la maleza a pleno, a la derecha ya controlada y eliminada

Agregó: “Esto ha ayudado a crear una sólida cartera con más de 15 nuevos modos de acción actualmente en fase de investigación. Un ejemplo es un nuevo fungicida de amplio espectro para soja con potencial blockbuster, desarrollado con CropKey y que ahora avanza a la Fase II”.

En el portafolio de la firma también aparecen la cuarta generación del evento contra insectos en Soja (IP4). Es para Brasil para controlar plagas clave como la oruga de la soja y la oruga falsa medidora. En la lista también están la quinta generación de tolerancia a herbicidas en maíz y soja (HT5), lo que suma una novedosa tolerancia a herbicidas PPO a las plataformas de la compañía. A esto hay que sumar la cuarta generación del evento contra el insecto de la diabrótica del maíz (CRW4).

La firma avanza con la cuarta generación del evento contra la diabrótica del maíz (CRW4). Se protege el desarrollo radicular como se ve en esta foto

Biocombustibles y trigo híbrido

En este marco, Bayer apuesta por nuevos negocios. Uno es el trigo híbrido, cuyo plan es comercializar este producto a comienzos de la década de 2030 en Europa y América del Norte. La otra apuesta es la transición energética mediante cultivos como camelina, canola y CoverCress para Combustible de Aviación Sostenible (SAF). CoverCress es un oleaginoso de invierno desarrollado mediante la conversión de la planta invasora Ceratopteris pilosa a través de técnicas de mejoramiento genético y edición génica.

El año pasado, Bayer tuvo ventas totales por más de 45.000 millones de euros. De esa cifra. 21.600 millones de euros vinieron de Crop Science, 17.800 millones de farmacia y 5800 millones de consumer health. Son números muy importantes para una compañía donde la innovación permanente y la necesidad de acelerarlo aparecen casi como una obligación.

“Ya sea en semillas, biotecnología o innovación en protección de cultivos, la inteligencia artificial se está convirtiendo en un habilitador clave del modelo de innovación de Bayer, ayudándonos a acelerar los descubrimientos, mejorar la eficiencia del desarrollo y transformar más rápidamente los conocimientos biológicos en productos diferenciados para los productores”, expresó Mike Graham, responsable de Investigación y Desarrollo (I+D) de Crop Science.

Se usa germoplasma de diversos orígenes para potenciar los productos, como el proveniente de la Argentina

Antes de la presentación de los productos estrellas, en una charla previa desde la firma dejaron datos que pintan el momento actual, las necesidades y el ritmo del crecimiento del mercado. Por caso, se recordó que los agricultores toman al menos 40 decisiones clave cada año mientras en todas las geografías enfrentan en general necesidades similares, desde la rentabilidad al cuidado del suelo. Para una empresa que tiene al menos el 20% del mercado de insumos agrícola mundial, los desafíos también pasan por acelerar el mejoramiento en semillas de años a solo unos meses, como se ejemplificó con el maíz. Con el breeding de precisión la apuesta es pasar de cinco años o más a cuatro meses.

El DKC68-35 ganó en muchas competencias de rindes den EE.UU. y otros países

Según se observó, por segmentos, el rubro de semillas y tratamiento podría crecer más rápido por la expansión del área sembrada (hay oportunidades en África y otros mercados) y una mayor liberación de transgénicos, como en China. En protección de cultivos, en tanto, el crecimiento será algo más lento por la presión de los precios debido a la comoditiización [genéricos]. La inversión demanda tiempo y millones: se requieren al menos más de US$100 millones para poner un híbrido de maíz en el mercado y US$260 millones para una molécula.