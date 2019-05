Marcelo Viegas Calzada, coordinador FET Crédito: FET

La producción tabacalera está con el foco puesto en el futuro de la actividad. Bajo el lema "Producción sustentable de tabaco. Una mirada hacia el futuro", se realizó en San Vicente, Misiones, una primera jornada nacional que contó con más de 2000 pequeños productores.

"Somos un instrumento para que ustedes puedan tener los fondos que les pertenecen, estamos a su disposición", dijo Marcelo Viegas Calzada, coordinador del programa y responsable del Fondo Especial del Tabaco (FET).

Calzada señaló que su gestión está basada en cuatro ejes de trabajo: descentralización de las decisiones; transparencia, lo que implica informar qué se hace con esos fondos y controlar que las transferencias estén disponibles en la página web; evaluación a través de una red de técnicos que verifique la aplicación de esos fondos y profesionalización permanente.

El evento fue organizado por el Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT), dependiente de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, y por el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, con el apoyo de las entidades tabacaleras de la provincia: Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), Cámara del Tabaco de Misiones (Catam), Asociación Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (Actim), Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda. (CTM), Cooperativa Tabacalera de San Vicente Ltda. (Cotavi) y la Asociación Civil Comisión Técnica de Tabaco de Misiones (Cottaprom).

La actividad contó también con las disertaciones del ministro del Agro y la Producción de la provincia, José Luis Garay; del presidente de la Comisión Técnica de Tabaco de Misiones, René Urbieta; del representante del ProfiGen Do Brasil, Flavio Hoff; del gerente de Alliance One Tobacco Argentina SA, José Fernández; del referente de la empresa Phytoagri do Brasil Limitada, Ernani Aloisio Weiss; y de la gerente de Sostenibilidad Social para América (Philip Morris), Paulina Villa.

"El tabaco es el principal producto primario que se exporta en Misiones y representa entre el 15% y el 18% de las exportaciones totales de la provincia. Desde ese lugar, quizás no le damos la importancia que se merece. Pero si lo miramos desde el aspecto social es una producción que involucra a más de 16.000 familias asentadas en las chacras, en una provincia que tiene el minifundio como base de su organización rural. Entonces, ahí vemos que la importancia es mayúscula", señaló el ministro Garay.

"Prácticas laborales agrícolas", "Importancia del sector tabacalero en la economía provincial", "Producción certificada de tabaco", "Desafíos agronómicos para una producción sustentable", "Control de enfermedades para una mejor productividad" y "El Fondo Especial del Tabaco (FET) como instrumento de apoyo al productor", fueron los ejes de las exposiciones.