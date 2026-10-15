Techint y la italiana Saipem quedaron a cargo de los servicios técnicos para evaluar una megaplanta de fertilizantes de Profertil

Profertil avanza con su proyecto para ampliar la planta de fertilizantes de Bahía Blanca. La compañía seleccionó a Techint Ingeniería & Construcción y a la italiana Saipem para realizar los trabajos técnicos de la iniciativa, que contempla la construcción de una segunda planta de urea con capacidad para producir 4450 toneladas diarias. Mariano Bosch, CEO de Adecoagro, la empresa que controla Profertil, había anticipado que la inversión necesaria para concretar la obra podría alcanzar los US$2000 millones.

La novedad fue comunicada por Techint Ingeniería & Construcción, que informó que los trabajos se realizarán junto con Saipem y tendrán una duración estimada de once meses. Durante ese período, ambas empresas avanzarán con la evaluación técnica y la preparación de las bases necesarias para las siguientes etapas del proyecto. Según explicó la compañía, el objetivo es “incrementar la capacidad de producción local de urea y contribuir al fortalecimiento de la cadena de valor agroindustrial argentina”. La adjudicación representa un avance en una inversión que Profertil analiza desde hace varios años, aunque todavía no implica el comienzo de la construcción de la nueva planta.

Actualmente, Profertil tiene una capacidad de producción de alrededor de 1,3 millones de toneladas anuales de urea granulada en su complejo de Bahía Blanca. Con la ampliación, la compañía busca agregar 1,5 millones de toneladas. La iniciativa forma parte de los planes de crecimiento de Profertil, que busca aumentar su producción para abastecer tanto al mercado argentino como a otros países de la región.

La ampliación permitiría aumentar la oferta nacional de un fertilizante que se utiliza principalmente en cultivos como el trigo y el maíz. La Argentina importa aproximadamente la mitad de los fertilizantes nitrogenados que consume, por lo que una mayor capacidad de fabricación local podría reducir la necesidad de compras externas y generar excedentes para exportación.

Actualmente, Profertil tiene una capacidad de producción de alrededor de 1,3 millones de toneladas anuales de urea granulada en su complejo de Bahía Blanca Archivo

El proyecto cobra relevancia tras los aumentos que registraron los fertilizantes este año, si bien luego los precios se reacomodaron, por la guerra en Medio Oriente. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el encarecimiento de estos productos representó un sobrecosto de unos US$180 millones para las importaciones argentinas durante el primer semestre de 2026, en comparación con lo que habría costado adquirir las mismas cantidades a los precios promedio de 2025.

De acuerdo con la entidad, las importaciones de fertilizantes alcanzaron los US$1762 millones en los primeros seis meses del año, el segundo registro más alto de la historia. La urea fue uno de los productos más afectados por el conflicto internacional, debido a las dificultades en el abastecimiento de gas natural, una materia prima fundamental para su fabricación, y a las interrupciones del comercio marítimo en Medio Oriente.

Negocio

El proyecto de la planta de urea se desarrolla en una nueva etapa para Profertil. En diciembre de 2025, Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) concretaron la adquisición de la compañía por aproximadamente US$1200 millones. La operación incluyó la compra de las participaciones que tenían YPF y la multinacional Nutrien. Desde entonces, Adecoagro controla el 90% de Profertil y ACA conserva el 10% restante.

Con esa compra, Adecoagro sumó la producción de fertilizantes a sus negocios agrícolas, lácteos, azucareros y energéticos en Sudamérica. La compañía ya había señalado que esperaba que esta actividad tuviera un papel importante en sus resultados de 2026.

La nueva planta también permitiría aprovechar parte de la infraestructura que Profertil ya tiene en Bahía Blanca, como las instalaciones portuarias, los gasoductos y los sistemas de almacenamiento. El plazo estimado de construcción sería de 36 a 48 meses, una vez que se tomara la decisión de avanzar con la obra. Para esta etapa, Techint y Saipem trabajarán con distintas tecnologías internacionales. Según detalló Techint, el proyecto incorporará tecnologías de primer nivel para la producción de amoníaco y urea y para la granulación.

Pablo Videla, presidente de South Region Downstream de Techint E&C, señaló que “este proyecto refleja la confianza construida entre las compañías, la capacidad de nuestros equipos para desarrollar servicios de alta complejidad y el valor de trabajar junto a socios y proveedores tecnológicos de primer nivel para impulsar proyectos estratégicos para el país”.

Mariano Bosch, CEO de Adecoagro Adecoagro

Las compañías ya tienen antecedentes de trabajo conjunto en el complejo industrial. Techint participó junto con Snamprogetti, actualmente Saipem, en la ingeniería, la adquisición de equipos y la construcción de la planta original de Profertil, inaugurada en 2001. Más de dos décadas después, volverán a trabajar en el mismo establecimiento, esta vez para evaluar la construcción de una segunda unidad productiva.