“Cita obligada”: el Congreso de Aapresid se viene con más de 100 paneles e invitados de lujo

Desde el próximo martes al mediodía y hasta el jueves 6 a las 18 se realizará la 34° edición del Congreso Aapresid, que organiza la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), con el respaldo de Expoagro, que este año regresa a Rosario y tendrá como sede el Salón Metropolitano. Con la presencia de disertantes nacionales e internacionales, técnicos, productores, funcionarios y firmas del sector, el Congreso Aapresid “se reafirma como la cita obligada con el conocimiento y la innovación para el agro”, dijeron los organizadores.

Bajo el lema “Nuestro Suelo, Nuestra Voz”, en sus 10 auditorios que funcionarán en simultáneo, con interpretación en inglés y en portugués, se llevarán a cabo más de 100 paneles de los que participarán más de 350 oradores de primer nivel de la Argentina y el mundo. La agenda recorrerá los nueve ejes temáticos del congreso.

"El Congreso Aapresid se reafirma como la cita obligada con el conocimiento y la innovación para el agro”, dijeron los organizadores Aapresid

“Nos preparamos para una nueva edición de este evento que cobra cada vez más relevancia, tanto para nuestra institución como para el ecosistema productivo y agroalimentario de la Argentina y la región. Esperamos referentes de todo el mundo para hablar de los temas que interesan a los productores, desde las últimas tendencias en tecnologías y conocimiento agronómico, hasta lo político, económico y social. En un contexto cada vez más fragmentado y complejo, que despliega nuevas amenazas, pero también nuevas oportunidades, el Congreso es un espacio ideal para debatir el destino del agro argentino”, expresó el presidente de Aapresid, Marcelo Torres.

Entre los principales expertos internacionales se destacan Chad Lee (Universidad de Kentucky), quien compartirá estrategias para el manejo del maíz de alto rendimiento; Christine Morgan, una de las principales especialistas mundiales en salud del suelo; Dwayne Beck, referente histórico de la agricultura regenerativa en Estados Unidos; Celso Omoto, que analizará la experiencia brasileña en el manejo de plagas como el gusano cogollero; y Muhammed Ibrahim, director general del Instituto Interamericano para la Cooperación para la Agricultura (IICA), quien expondrá sobre los nuevos modelos de cooperación científica y tecnológica para la agricultura.

Bajo el lema “Nuestro Suelo, Nuestra Voz”, en sus 10 auditorios que funcionarán en simultáneo, con interpretación en inglés y portugués, se llevarán a cabo más de 100 paneles Aapresid

La agenda se completa con el protagonismo de prestigiosos investigadores, técnicos y consultores nacionales como Leonardo Coll, Gervasio Piñeiro, Fernando Salvagiotti, Diego Rotili, Wenceslao Tejerina, Alejandro Vera, Mariano Echegaray, David Miazzo y Leonardo De Benedictis, quienes hablarán sobre las variables de la actividad agropecuaria y los últimos trabajos de investigación científica.

Nueva agenda para pensar el negocio

Entre las principales novedades de esta edición se destaca la incorporación del eje “Gestión Empresarial”, que reunirá a economistas, empresarios, consultores y especialistas para debatir sobre financiamiento, inversiones, liderazgo, organización de equipos y herramientas de gestión. Serán los encargados de complementar la tradicional mirada técnica del congreso con contenidos orientados a la gestión de las empresas.

A la vez, habrá una nueva edición de las charlas Aaprender, un espacio para incorporar miradas provenientes de otros ámbitos. Con la coordinación y participación del biólogo y divulgador Diego Golombek, el ciclo incluirá en su agenda a Sebastián Zuccardi (Bodega Zuccardi), Rosario Campos (economista), Fredi Vivas (CEO y cofundador de RockingData) y Carlos Ojea Rullán (criador y asesor ganadero).

El ecosistema de startups líderes en innovación volverá a ocupar un lugar central dentro del Congreso Aapresid

“Este congreso reunirá a todos los actores de la cadena agroalimentaria para ofrecer a los productores una mirada 360° sobre la actualidad y tendencias en el sector, así como sobre las problemáticas y soluciones que se pueden generar. Nos convoca además un lema que nos interpela profundamente, porque es un llamado a escuchar del suelo y todo su conocimiento acumulado en miles de años para transformarlo en mejores decisiones”, expresó Carolina Meiller, directora adjunta de Prospectiva Aapresid.

Protagonismo AgTech

El ecosistema de startups líderes en innovación volverá a ocupar un lugar central dentro del Congreso. Como antesala del evento, el martes a las 9 abrirá sus puertas el Agtech Forum en la Bolsa de Comercio de Rosario, que continuará con actividades en el Salón Metropolitano para conectar startups, empresas, inversores y referentes tecnológicos.

En el congreso también funcionará el Espacio Agtech, un sector de 150 m² donde distintas firmas exhibirán sus desarrollos y compartirán experiencias con productores y asesores. El tradicional Agtech Demo Day, que se realizará el miércoles a las 17 horas, será la oportunidad para que algunos de esos emprendimientos tecnológicos se presenten ante un jurado especializado.

“Este congreso reunirá a todos los actores de la cadena agroalimentaria para ofrecer a los productores una mirada 360° sobre la actualidad y tendencias en el sector, así como sobre las problemáticas y soluciones que se pueden generar", expresó Carolina Meiller, directora adjunta de Prospectiva Aapresid Aapresid

“Hoy los productores buscan conocimiento, pero también herramientas para tomar decisiones y generar nuevas oportunidades. Por eso trabajamos para que el Congreso Aapresid combine una agenda técnica de primer nivel con remates de hacienda, espacios de networking, rondas de negocios y vinculación entre todos los actores del ecosistema agroindustrial“, señaló Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, empresa organizadora.

En este sentido, participarán más de 100 expositores como punto estratégico para el networking y los negocios. Desde firmas de semillas y genética, protección de cultivos, maquinaria, agricultura de precisión y tecnologías, hasta exportadoras y acopiadoras de granos, entidades financieras, aseguradoras e instituciones del rubro, informaron los organizadores. Las empresas, además de estar presentes con sus equipos, brindar asesoramiento y charlas, también prepararon ofertas para los productores y técnicos que se acerquen al encuentro.

En la misma línea, se destaca la presencia de 11 bancos que llevarán diferentes promociones de financiamiento: Banco Nación, Galicia, Macro Agro, Banco Provincia, BBVA, Santander, Banco Comafi, ICBC, Banco Santa Fe, Banco Municipal de Rosario y Banco Entre Ríos.

Por segundo año consecutivo se realizarán las Rondas de Negocios, una iniciativa que busca vincular a productores, empresas, startups Agtech e inversores para facilitar acuerdos, alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de negocios. Las reuniones se harán el miércoles 5 por la tarde y el jueves 6 por la mañana; la participación será gratuita para todos los asistentes al Congreso, con inscripción previa y la posibilidad de participar como inversor o como oferente de soluciones.

Durante el Congreso, se desplegarán tres remates televisados y vía streaming, a cargo de las consignatarias Jauregui Lorda, AFA y Rosgan, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de uno de sus socios operadores, Pastore y CIA.

Mucho más que un congreso

Fuera de los auditorios, el congreso contará una vez más con una diversidad de espacios e iniciativas para todos los públicos. Entre ellos se destaca el debut del Laboratorio de Suelos, impulsado junto al INTA para acercar demostraciones prácticas; la galería digital “Ciencia a Campo”, donde se exhibirán investigaciones aplicadas a problemas concretos del productor; y el espacio Sabores de Santa Fe, que reunirá gastronomía regional, cocina en vivo y actividades vinculadas a la producción de alimentos.

De este último espacio participará el cocinero Luciano Luchetti (Locos x el asado) con una demostración de cocina, el jueves al mediodía. Asimismo, cada detalle será transmitido en vivo a través del streaming Levantando la Perdiz, que recorrerá el predio durante los tres días del evento con entrevistas e invitados especiales. La agenda se completará con un “after” abierto a todos los asistentes el miércoles por la tarde.