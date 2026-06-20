Opinión. La revolución silenciosa del empleo en el campo ya comenzó en la Argentina

Mientras buena parte de la sociedad todavía imagina al trabajo rural como una actividad predominantemente manual, el campo argentino ya opera con inteligencia artificial, monitoreo satelital, agricultura de precisión, drones, telemetría y maquinaria capaz de transmitir información en tiempo real.

La transformación tecnológica del agro ya comenzó. Y con ella, también comenzó una revolución silenciosa del empleo rural.

Detrás de cada innovación aparece una realidad cada vez más evidente: el agro ya no necesita solamente fuerza de trabajo. Necesita conocimiento, capacitación, adaptación y profesionalización.

El perfil del empleo rural cambió de manera acelerada durante los últimos años. En numerosos establecimientos agropecuarios, las tareas cotidianas incluyen la operación de equipos complejos, la interpretación de datos productivos, el manejo de sistemas digitales y la toma de decisiones técnicas en tiempo real.

Hoy un operario puede trabajar con plataformas de monitoreo climático, sembradoras inteligentes, mapas de rendimiento, software de gestión o sistemas automatizados de producción. La tecnología dejó de ser un complemento para convertirse en parte estructural de la actividad.

Y allí aparece uno de los grandes desafíos que enfrenta la Argentina: el problema ya no es solamente conseguir trabajadores, sino conseguir trabajadores capacitados para el agro que viene.

La modernización tecnológica avanza mucho más rápido que las adaptaciones educativas, culturales y regulatorias necesarias para acompañarla. Por eso resulta interesante que incluso los debates globales sobre inteligencia artificial comiencen a poner el foco en las personas. La reciente encíclica Magnifica Humanitas, del Papa León XIV, advierte que la revolución tecnológica debe evaluarse también por su capacidad de promover desarrollo humano, capacitación e integración social.

Durante décadas, gran parte de las discusiones vinculadas al agro estuvieron centradas en cuestiones impositivas, climáticas, cambiarias, logísticas o de infraestructura. Sin embargo, comenzó a consolidarse otra realidad menos visible pero igualmente estratégica: el capital humano se transformó en un factor decisivo de competitividad.

pulverizaciones INTA

En las economías más desarrolladas, el diferencial ya no depende exclusivamente del acceso a la tierra, al capital o a la maquinaria. Cada vez depende más de la capacidad de atraer, formar y retener talento.

En muchas economías regionales y actividades agroindustriales ya se observan dificultades para cubrir perfiles técnicos o especializados. La demanda existe, pero no siempre aparecen trabajadores con la formación necesaria para responder a nuevas exigencias operativas. Esa brecha entre innovación y capacitación constituye uno de los desafíos estructurales más relevantes de los próximos años.

La discusión, entonces, no debería limitarse al costo laboral. El verdadero debate es cómo generar más empleo formal, más capacitación y más productividad en un contexto global crecientemente competitivo y tecnificado.

En ese escenario, la articulación entre educación, empresa y trabajo adquiere una importancia central. Universidades, escuelas técnicas, instituciones intermedias y entidades empresariales tendrán la responsabilidad de formar recursos humanos capaces de adaptarse a procesos productivos en permanente evolución.

El campo del futuro probablemente se parecerá cada vez menos a la imagen tradicional del trabajo rural y cada vez más a una industria intensiva en conocimiento, donde la información, la innovación, la biotecnología y la capacidad de adaptación serán tan relevantes como los propios recursos naturales.

Pero además de la formación, será necesario avanzar hacia marcos regulatorios modernos, previsibles y compatibles con las nuevas dinámicas productivas.

Construir reglas

Modernizar no significa desproteger. Tampoco implica resignar derechos. Significa construir reglas que promuevan empleo formal, inversión, productividad y estabilidad. Tampoco significa deshumanizar. La tecnología puede mejorar la eficiencia y la seguridad, pero el verdadero desafío consiste en lograr que fortalezca las capacidades humanas y amplíe oportunidades.

Trabajo en el campo (AP Photo/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

La Argentina enfrenta, además, un desafío adicional: el arraigo. Las nuevas generaciones rurales ya no evalúan únicamente la rentabilidad económica de permanecer vinculadas al sector. También valoran posibilidades de desarrollo profesional, capacitación, tecnología, calidad de vida y perspectivas de crecimiento.

En un mundo donde la competencia por trabajadores calificados es cada vez más intensa, la formación y el arraigo dejarán de ser solamente políticas educativas o sociales para convertirse en herramientas de desarrollo productivo.

Por eso, el verdadero diferencial competitivo del agro argentino no dependerá únicamente de sus ventajas naturales ni de la incorporación de maquinaria sofisticada. Dependerá, cada vez más, de su capacidad para transformar conocimiento en productividad, capacitación en competitividad y empleo formal en desarrollo sostenible.

La revolución silenciosa del campo no ocurre únicamente en los satélites, los algoritmos o las máquinas inteligentes. Ocurre, fundamentalmente, en las personas. Allí se jugará una parte decisiva del futuro productivo argentino: en la capacidad de construir un agro tecnológicamente avanzado, profesionalmente moderno y capaz de transformar innovación en desarrollo.

Abogado, docente universitario y asesor de la Sociedad Rural Argentina