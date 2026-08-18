“Tiembla todo”: polémica por el estado de un puente en una ruta bonaerense

Productores de Bragado reclamaron una intervención urgente en el puente de la ruta provincial 46 sobre el canal Mercante, en el acceso a la ciudad y sobre la conexión con Junín. Advirtieron por el fuerte deterioro de la estructura y el riesgo de que termine cediendo ante un nuevo exceso hídrico. La obra para ampliar y reconstruir el cruce había sido licitada por la provincia de Buenos Aires en enero de 2021 por $170 millones y con un plazo de ejecución de 450 días, pero, según los productores, nunca se concretó y el deterioro avanzó hasta afectar el asfalto y las alcantarillas por donde circula el agua.

El planteo, que aseguran realizan desde hace más de un año ante autoridades provinciales, nacionales y el Concejo Deliberante local, cobró mayor preocupación frente a los pronósticos de mayores precipitaciones asociados al fenómeno de El Niño. La licitación de la obra fue confirmada oficialmente el 26 de enero de 2021 por la Dirección de Vialidad bonaerense en el marco de los programas “Provincia en Marcha” y del “Plan Quinquenal” del gobierno de Axel Kicillof. En esa fecha se confirmó la apertura de sobres del proyecto que contemplaba la reconstrucción del puente de la ruta provincial 46 sobre el Canal Mercante, en Bragado.

“Este reclamo hace más de un año que lo hacemos por todos lados: en Provincia, en Nación y acá, en el Concejo Deliberante. Estarán esperando que se caiga”, dijo Martín de la Serna, productor autoconvocado de Bragado. Según informó entonces el Ministerio de Infraestructura provincial, los trabajos contemplaban la demolición de una alcantarilla y su posterior reconstrucción, con un presupuesto oficial de $170.729.024,64.

Ante una consulta de LA NACION, en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dijeron que “el puente no representa riesgo, así fue evaluado por el área correspondiente de Vialidad Provincial (Obras de Arte). Fue licitado, pero solo hubo una sola empresa oferente con un valor 100% por encima del presupuesto oficial. Esa licitación quedó sin efecto. Vialidad Provincial está generando una nueva etapa administrativa para poder realizar la obra durante 2027″.

El anuncio de la reconstrucción del puente de la ruta 46 entre Bragado y Junín

Según describió De la Serna, el estado actual de la estructura genera preocupación no solo por su función vial sino porque constituye un punto clave para el escurrimiento del agua. “El puente se está cayendo. Cuando pasan los camiones tiembla todo. Los túneles por donde pasa el agua están todos podridos”, afirmó.

De la Serna reclamó que los trabajos se realicen antes de que vuelva a producirse un escenario de excesos hídricos. “Si no hacemos la obra ahora que está seco, ¿cuándo la hacemos? ¿Cuando venga el agua? Después nos lamentamos y ya es tarde”, sentenció. Para el productor, incluso el proyecto elaborado hace cinco años quedó atrasado frente a las condiciones actuales de la infraestructura. “Ese presupuesto y esa licitación, por el estado en el que está hoy el puente, ya quedaron chicos. La situación no da para más”, agregó.

En aquel momento, el proyecto implicaba una modificación sustancial del cruce existente. Según la información difundida en los medios locales de Bragado cuando se realizó el llamado a licitación se detallaba que la estructura, de alrededor de 34 metros de extensión pasaría a tener 85 metros, mientras que la calzada sería ampliada hasta los 14 metros exteriores, con unos 13 metros internos.

El estado del puente de la ruta 46 a la altura de Bragado

Carlos Gutiérrez, vicepresidente de la Sociedad Rural de Bragado, dijo que los problemas se agravaron después de los últimos excesos hídricos. Según relató, la actual estructura está conformada por una serie de alcantarillas y el paso del agua terminó afectando la carpeta asfáltica. “Se hundió el asfalto y, como medida precautoria, echaron un poco de cemento arriba, pero quedó un badén grande”, dijo. El deterioro se aceleró cuando coincidieron un elevado caudal de agua y el tránsito de vehículos pesados. “Cuando vino el pico de agua y los camiones pasaban cargados fue bastante explosivo el deterioro del asfalto. En 15 días se veía cómo todos los días se iba hundiendo. Fue muy rápido el deterioro de la carpeta asfáltica”, señaló.

Gutiérrez recordó que la infraestructura existente en ese cruce se modificó después de la gran inundación de 2001. Según agregó, luego de que el puente quedara afectado se utilizó durante un período un puente del Ejército y posteriormente se instaló la batería de alcantarillas que permanece en el lugar.

Productores revelaron el estado del puente en la ruta 46

Con el paso de los años, la estructura comenzó a deteriorarse y se hicieron reparaciones parciales. “En vez de romper el asfalto, hacer una base como corresponde de hormigón y recién arriba hacer la carpeta, directamente tiraron asfalto arriba. No rompieron nada. Es como tapar un pozo con tierra”, describió. Posteriormente, agregó, se colocó cartelería para advertir sobre el peligro en el sector.

Para el dirigente rural, el problema adquiere una dimensión mayor porque el puente está directamente asociado al funcionamiento hidráulico de la zona. “Si viene el ‘súper Niño’, como dicen, y llega a tener implicancia en la zona, eso se va a terminar rompiendo”, advirtió.

Los productores aseguraron haber trasladado la situación al Concejo Deliberante de Bragado, a funcionarios de la provincia de Buenos Aires y a autoridades de la Secretaría de Agricultura de la Nación. También señalaron que plantearon personalmente la cuestión ante el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, durante una reunión realizada en Alberti vinculada con las obras hídricas de la región.

Martín de la Serna, productor autoconvocado de Bragado

La Sociedad Rural de Bragado también formalizó su preocupación por el estado de la infraestructura vial e hídrica del distrito. En una carta enviada al Concejo Deliberante manifestaron la falta de mantenimiento y recomposición de la red caminera, el impacto acumulado de los excesos de lluvias, el ingreso de agua proveniente de partidos ubicados aguas arriba y la falta de limpieza de canales.

En el documento, el secretario de la Rural, Félix Pissinis, y Gutiérrez señalaron que Bragado tiene seis subcuencas propias y expresaron que la limpieza de los canales facilitaría también el mantenimiento de la red vial. Además, plantearon la preocupación ante la posibilidad de ingresar en un nuevo período de mayores precipitaciones.

El hormigón armado que se cree que iba a ser utilizado para la realización del puente

Recordaron que la provincia avanza con otros proyectos hidráulicos de escala mayor en la zona. Por caso, el denominado Nodo Bragado, una intervención vinculada al sistema del Tramo V del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado. El Nodo es considerado estratégico porque debe administrar el paso de los excedentes hídricos provenientes de una extensa zona del noroeste bonaerense. De acuerdo con la provincia, este permite el drenaje y tránsito del agua de unas 2,8 millones de hectáreas y comprende una región que involucra a Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Lincoln, Pehuajó y Trenque Lauquen.

También afirmaron que materiales que, según los productores, estaban destinados al proyecto licitado en 2021 permanecen almacenados en cercanías de la ruta 5: “Están a la vera, un cachito adentro”.