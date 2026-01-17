Tiempos de crecimiento para las proteínas animales

Claramente, el 2025 ha sido el año de las carnes. Y si algunos factores se modifican a tiempo, el 2026 también podría serlo. No es una cuestión sencilla porque influyen variables macroeconómicas y globales. Pero en cada una de las cadenas, las expectativas de crecimiento se mantienen en la senda positiva.

Los datos de consumo, pese a los vaivenes de la economía, muestran que el consumo per cápita de todas las carnes alcanzó los 113,8 kilos por habitante promedio, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En la carne bovina, hubo un incremento de 1,6% interanual con un promedio de 48,6 kg por habitante. La cifra, no obstante, es todavía inferior en un 3,6% al promedio de los últimos cinco años, 50,2%, añade el informe.

Los crecimientos más fuertes se advierten en las carnes aviar y porcina. La primera con 46,8 kg/h y la segunda, 18,4 kg/h. Ambas con récord. “Al efecto ingreso, se suma para estas dos fuentes de proteína animal un efecto sustitución que surge de un abaratamiento relativo con respecto al precio de la carne vacuna”, explica el trabajo de la BCR.

Para la ganadería y la industria de la carne vacuna que la avicultura y la carne porcina continúen creciendo como lo han hecho en los últimos años es una buena noticia porque, cada vez más, la saca del foco político al que ha sido expuesta a lo largo de la historia. El dato de que el consumo de proteínas animales alcance los 113,8 kilos por habitante/año refleja que el mercado interno está abastecido. Por supuesto, no se desconocen las diferencias de ingreso de la población.

Porcinos en alerta

Respecto de los factores por resolver, esta semana, desde la cadena porcina se emitió una señal de alerta. Según un documento de la Federación Porcina Argentina, la actividad está en un proceso de transformación estructural, con más producción y mejor tecnología, pero requiere de decisiones estratégicas para no perder el tren de la oportunidad del mediano y largo plazo.

“Estamos frente a un cambio de paradigma: se tiende a producir más volumen con mayor eficiencia, porque los márgenes son cada vez más ajustados”, explica Agustín Seijas, director ejecutivo de la FPA. En documento, se afirma que el precio del cerdo en pie en la primera semana de este mes comparado con la misma semana del año pasado tuvo un incremento de 12%, mientras que la inflación general promedio trepó 31,5 por ciento. “Por otro lado, a nivel costos, el maíz en ese período aumentó 40%, la soja el 70% y el dólar 40%”, afirma el trabajo.

Granos

El comercio exterior tiene dos frentes para la cadena porcina. Por un lado, las exportaciones y, por el otro, las importaciones. En cuanto a las ventas externas, la asignatura pendiente es la concreción del protocolo para exportar menudencias porcinas a China que ya está acordado, pero requiere del cierre político. Tal como sucede con las menudencias bovinas, el gobierno de Xi Jinping quiere que el presidente Milei vaya a China y cierre todos los asuntos pendientes. No es inocente la intención: el presidente argentino expresó su alineamiento con los Estados Unidos y un viaje a Pekín provocaría cimbronazos en esa estratégica. No obstante, Milei ha dado muestras de pragmatismo. Respecto del comercio con China dijo que sigue la “lógica de beneficio mutuo en el sector privado“.

Para la cadena porcina, la posibilidad de exportar “patitas, cabezas y menudencias”, explica Seijas, significa darle valor al ciento por ciento al animal, tal como hace Brasil. “En la Argentina, por costumbre, los subproductos prácticamente no tienen demanda, con lo cual su valor es muy bajo; mientras que en mercados como el asiático, son muy valorados. Por eso es sumamente importante la firma de este protocolo: para transformar lo que hoy es descarte en divisas, darle valor al animal en su totalidad y así poder fortalecer toda la cadena”, sostiene Seijas.

Por el lado de las importaciones, la pata floja viene por el lado de los productos que ingresan fundamentalmente desde Brasil donde se permite el uso de un promotor de crecimiento como la ractopamina.

El otro punto flojo para la cadena es la estructura impositiva. “La principal limitante es el sobrecosto del IVA inversiones, que sumado al acceso limitado al financiamiento y la falta de previsibilidad están condicionando seriamente el desarrollo del sector”, indica el documento de la FPA.

En la cadena reconocen que el diálogo con el Gobierno es positivo, pero requieren de definiciones urgentes para que la industria continúe en la senda del crecimiento.