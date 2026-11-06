“No tengan duda”: Caputo prometió terminar con las retenciones si Milei consigue un segundo mandato

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el incremento del riesgo país, que llegó a los 925 puntos básicos, al temor de los inversores a que Javier Milei deje de ser presidente en 2027. En tanto, prometió que, si el jefe de Estado consigue un segundo mandato, el Gobierno eliminará todas las retenciones al campo.

Durante una exposición ante dirigentes y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), entidad que preside Nicolás Pino, el funcionario mostró un cuadro en el que comparó distintos indicadores económicos de las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. En esa comparación, presentó a la actual administración como la que obtuvo los mejores resultados, pese a la situación económica que recibió.

“Lo que está pasando es esencialmente el temor de algunos de volver a la tercera columna. O sea, el problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”, afirmó en referencia a los indicadores de la gestión de Alberto Fernández.

Para Caputo, el temor a un cambio de gobierno es una de las razones por las que el riesgo país sigue elevado, más allá de los factores externos que también mencionó durante su exposición.

El ministro también relacionó el aumento del riesgo político de las últimas semanas con las elecciones en Brasil y Estados Unidos. “Algunos lo relacionan con las elecciones en Estados Unidos y que entonces creen que se va a perder el apoyo de Estados Unidos”, señaló. Sin embargo, aseguró que el respaldo norteamericano no cambiará. “Ya lo dijo el embajador americano, nada va a cambiar. Yo se lo puedo confirmar, con la relación con Estados Unidos nada cambia”, expresó.

El cuadro que mostró el ministro de Economía Pilar Vazquez

Elecciones

En cuanto a las elecciones presidenciales de 2027, Caputo dijo que no tiene dudas sobre lo que ocurrirá. “Yo estoy tremendamente tranquilo, no tengo ninguna duda de lo que va a pasar”, afirmó.

A su entender, existe una subestimación de la memoria de los argentinos sobre las dificultades económicas de los últimos años. “Creo que hay una enorme subestimación de mucha gente hacia el pueblo argentino”, dijo. También consideró que el resultado electoral irá más allá de la evolución de la actividad económica. “La decisión de la gente va mucho más allá de si la economía crece al cuatro, tres, dos o uno”, dijo.

“Ya lo dijo el embajador americano, nada va a cambiar. Yo se lo puedo confirmar, con la relación con Estados Unidos nada cambia”, expresó

Caputo cuestionó a quienes reclaman medidas para acelerar el crecimiento económico y rechazó la posibilidad de aumentar el gasto público. “Para los que se ponen nerviosos porque en vez de crecer al 4, estamos creciendo al 2 o al 1,80, y empiezan con las ideas de vuelta del plan platita y esas cosas, creo que es lo que más realza la figura de nuestro presidente”, expresó. Según explicó, las políticas económicas “se interrelacionan, no son compartimentos estancos” y cualquier aumento del déficit debería financiarse.

“¿La Argentina puede acceder al mercado por 14.000 millones de dólares de deuda nueva, no de refinanciamiento de deuda vieja, de deuda nueva? No”, afirmó. Y cuestionó la posibilidad de volver a emitir dinero para cubrir ese gasto. “¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a emitir?”, preguntó, antes de advertir sobre el riesgo de generar nuevamente “inflación, suba de dólar, pobreza”.

Nicolás Pino, presidente de la Rural, y Luis Caputo, ministro de Economía

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que no ve a otro dirigente político capaz de mantener el programa económico actual. “No hay hoy otra persona con el nivel de convicción y conocimiento para mantener el rumbo, que es lo único que tenemos que hacer”, afirmó en referencia a Milei. Incluso planteó que los integrantes del equipo económico podrían cambiar sin afectar la continuidad del programa. “Lo que no puede cambiar, créanme, es el presidente”, dijo.

Caputo atribuyó parte de la falta de confianza en la economía argentina a decisiones de gobiernos anteriores, entre las que mencionó el Plan Bonex, el corralito, la pesificación asimétrica y las expropiaciones de empresas. “Ese descrédito que tienen todos ustedes por nuestra moneda, por nuestras instituciones, por nuestros políticos, es producto de eso”, señaló. Y agregó: “El error que no podés cometer es el de atropellar las instituciones”. En contraste, aseguró que el Gobierno logró aplicar sus medidas “respetando la santidad de los contratos, sin atropellar la propiedad privada”.

Retenciones

El titular de Economía prometió que, si Javier Milei consigue un segundo mandato, el Gobierno eliminará todas las retenciones al campo. Ante los dirigentes de la SRA, repasó las bajas de los derechos de exportación que se aplicaron durante la actual gestión y aseguró: “Si tuviéramos otro mandato, no tengan duda de que terminaríamos con todas estas retenciones para que finalmente el campo pueda llevarse lo que efectivamente se merece”.

“Lo que está pasando es esencialmente el temor de algunos de volver a la tercera columna. O sea, el problema no es que esté el presidente Milei, lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”, afirmó en referencia a los indicadores de la gestión de Alberto Fernández

El funcionario destacó la relación del Gobierno con las entidades rurales. “Siento que hoy, con el campo, somos un equipo fuerte, porque ustedes valoran todo el esfuerzo que hemos hecho hacia el campo y ni les cuento lo que nosotros valoramos, la respuesta que han tenido ustedes”, expresó. Según consideró, las medidas aplicadas hasta ahora demostraron que “cuando el Estado le saca el pie de encima, el sector privado se desarrolla, crece y da los resultados que al final favorecen a todos los argentinos”.