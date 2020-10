La ministra Frederic escuchó la preocupación de CRA por las tomas de tierras Fuente: Archivo

Fernando Bertello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2020 • 19:45

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, le planteó a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la necesidad de que no haya funcionarios involucrados en casos de tomas de tierras.

En medio de los últimos hechos en el país, como el ocurrido hace más de diez días en el establecimiento del exminisro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere en Entre Ríos, Chemes, que participó del encuentro junto a miembros de la Mesa Ejecutiva y José Colombatto, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), solicitó un mayor compromiso del Gobierno ante los distintos casos. Frederic los escuchó con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

"Queremos que desde el gobierno nacional se comprometan más por el avance que están teniendo estos hechos sobre la propiedad privada", señaló Chemes en diálogo con LA NACION.

"Nos damos cuenta que, independientemente que pueda haber algo en situaciones particulares como el caso de Etchevehere, se han mezclado funcionarios nacionales", agregó.

Vale recordar que el exministro de Agricultura denunció que la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, que depende del Ministerio de Justicia, Gabriela Carpinetti, durmió en el establecimiento rural. En tanto, hoy Etchevehere dijo que uno de los autos que se retiraron del campo era de la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

"Si se van a meter que reconozcan que tienen participación, no queremos la contradicción", apuntó Chemes.

Jorge Chemes: "Si se van a meter que reconozcan que tienen participación, no queremos la contradicción"

Según dijo CRA en un comunicado, "tanto la ministra Sabina Frederic como el ministro Luis Basterra hicieron fuerte hincapié en sostener el pleno respeto a la propiedad privada y sostuvieron que desde sus áreas de competencia no se alientan ni apañan tomas de tierras bajo ningún concepto, ofrecieron un ámbito de recepción de hechos denunciados comprometiéndose a buscar instrumentos que pongan fin a la violación de propiedades privadas, correspondan estas al ámbito tanto público como privado".

"Ellos están de acuerdo en que no es legal la toma de tierras, que no están de acuerdo con las acciones, pero dicen que no hay que meter a todas en la misma bolsa, que unas son los casos al borde de un pueblo como Guernica y otra lejos (por los campos)", indicó Chemes. Según el presidente de CRA, les advirtieron al Gobierno que cualquiera sea el caso "el problema son las consecuencias que generan".

"Generan miedo e inseguridad", remarcó. El presidente de CRA reconoció que hay entidades socias que están pidiendo algún tipo de medida de fuerza si no se revierten las tomas de tierras. Mañana por ejemplo, esto será debatido por Carbap, que integra CRA. En tanto, en CRA la discusión podría darse en la tercera semana de noviembre cuando se reúna su consejo. Los hechos, no obstante, podrían acelerar esto.

"Estamos en un debate interno, tengo que ver qué deciden todas las confederadas, en la tercera semana de noviembre, a no ser que surjan novedades (con nuevos casos)", apuntó.

Conforme a los criterios de Más información