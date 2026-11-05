Trámite ágil y buenos valores en un remate especial en Cañuelas

La rueda de ventas de hoy jueves en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con una oferta de 2594 animales, pertenecientes al remate especial 22º Exposición Nacional de Haciendas de Consumo 5 Estrellas de la firma Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA.

Las ventas se concretaron con buen interés y trámite ágil, se otorgaron valores de acuerdo a la calidad de cada lote expuesto.

Los precios destacaron fueron: en novillos, $4700 con 639 kg; $4620 con 482, 499 y con 509 kg; $4600 con 497, 498 y con 516 kg; en vacas, $3800 con 495 kg; $3550 con 578 kg, y $3500 con 485 y con 543 kg; en novillitos, $5000 con 333 y con 349 kg; $4800 con 361 y con 377 kg; $4750 con 392 kg, y en vaquillonas, $5120 con 292 kg; $4750 con 393 kg, y $4600 con 349 y con 358 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4327,221, mientras que el peso promedio general resultó de 436 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4352,108. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4352,108. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4400,131. Detalle de venta: 943 novillos; 591 novillitos; 841 vaquillonas; 210 vacas, y 8 toros. Base 15 cabezas.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (2106) Adm. Gaynor v. 23, 459 kg a $2400; Agro Cereal 9 de Julio vq. 32, 277 a 5000; Agrop. Los Castaños nt. 15, 377 a 4800; Agrop. Los Grobitos vq. 64, 348 a 4450; Agropemar nt. 22, 393 a 4750; vq. 20, 359 a 4400; 18, 332 a 4520; Arata Queijeiro nt. 16, 433 a 4550; 22, 419 a 4570; Barbero Hnos. nt. 21, 333 a 5000; vq. 15, 308 a 4700; Benedetti-Cerbino nt. 30, 396 a 4670; vq. 34, 390 a 4200; Blasfer vq. 44, 353 a 4450; Cepacla n. 35, 542 a 4400; Delfinagro nt. 15, 492 a 4600; Est. La Dorita nt. 62, 443 a 4570; 15, 431 a 4700; vq. 15, 589 a 3520; 15, 523 a 3850; Est. y Cab. Las Lilas v. 36, 587 a 3400; 28, 543 a 3500; vq. 32, 323 a 4720; Finlar vq. 23, 416 a 4200; 15, 381 a 4220; García nt. 25, 405 a 4600; vq. 19, 355 a 4300; Gazzoni nt. 16, 327 a 4950; vq. 30, 315 a 4500; Ghergo vq. 24, 287 a 5000; 21, 266 a 5050; Gómez vq. 15, 331 a 4400; Iruanyak n. 15, 477 a 4500; 19, 500 a 4600; nt. 23, 457 a 4600; Jomarca vq. 29, 317 a 4870; 16, 292 a 5120; Kuatro vq. 16, 376 a 4300; 15, 358 a 4600; La Dorita Est. nt. 40, 447 a 4570; Las Taperas de Martínez n. 15, 639 a 4700; Los Taleros nt. 15, 423 a 4550; Montoya n. 33, 515 a 4350; Monvale v. 15, 495 a 3800; vq. 15, 449 a 4000; Monvale n. 108, 557 a 4550; Moss vq. 33, 365 a 4300; 15, 343 a 4420; Olazul vq. 18, 353 a 4350; Olmedo Ganadera nt. 18, 339 a 4820; 15, 349 a 5000; Peretti nt. 15, 359 a 4600; vq. 15, 288 a 4700; Plantco vq. 30, 336 a 4400; 15, 292 a 5000; Posavina n. 40, 483 a 4400; Priotti vq. 20, 349 a 4700; 15, 324 a 4800; Ravotti n. 16, 446 a 4450; Riosma nt. 28, 352 a 4700; vq. 17, 322 a 4400; San Mariano n. 75, 499 a 4620; Sociedad Anónima v. 46, 524 a 3400; 24, 485 a 3500; Suc. Ballester n. 32, 440 a 3950; Tres T n. 15, 447 a 4400; vq. 17, 420 a 4220.