Transportistas denunciaron que hay cobros "ilegales" en los controles sanitarios de algunas provincias ante las largas filas de espera. Para "agilizar" el trámite y que el proceso de desinfección pase de 18 a 4 horas de espera, deben pagar tasas que van desde los $200 hasta los $1500 para "salir más rápido", ya que en algunos casos los conductores están sujetos a un tiempo tope para la entrega de la mercadería.

En Jujuy, San Juan, Mendoza y Formosa, según confirmaron algunos de los transportistas consultados por LA NACION, se están llevando adelante este tipo de cobros. En tanto, en Santiago del Estero y San Luis los conductores deben esperar largas horas para poder efectuar los controles sanitarios a los camiones.

El secretario general de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Martín Borbea Antelo, había denunciado esta práctica en el programa LN+ Campo, que conduce Eleonora Cole y se emite por LN+ los días sábados a las 9, con repetición a las 12.

Según los transportistas, aunque las provincias en cuestión mantienen valores relativos a los servicios de higiene y desinfección, la medida no está aprobada por el gobierno nacional.

De acuerdo con Manolo Lamas, cuya red de logística y transporte de hacienda se moviliza por todo el país, algunos de los conductores tuvieron cargos extras en las rutas por la desinfección y control sanitario de los vehículos. Sin embargo aclaró que hay lugares en los que ya no se están realizando por ser indebidos. "En Formosa capital y Clorinda cobraban $1500 hasta que se hizo una hecatombe y dejaron de cobrar", dijo Raúl Lugo, un camionero que se moviliza por la zona.

"A mí no me tocó, pero sí a mis compañeros que le cobraron $1000 pesos para entrar a la provincia de Formosa", añadió otro. "En Apolinario Saravia, provincia de Salta, cobraban $200 pero lo sacaron porque era ilegal", indicó Pablo Darfe, otro transportista afectado por la medida.

"En Aguas Calientes, Jujuy, yo sé que cobran $1500 por camión para pasar a Jujuy", describió Leonel Caballero. "En los controles de desinfección para entrar a las provincias, por ejemplo, a San Juan son $600 y para entrar a Mendoza $400 para desinfectar los camiones", detalló otro de los conductores.

En esa línea, Borbea Antelo señaló que "en todas las provincias se manejan valores distintos por tasas y valores. En Clorinda, Formosa, por ejemplo, cobran $1500 por desinfección del vehículo para rociarlo con agua clorada. En otros lugares hacen lo mismo y cobran $300. En Jujuy, en tanto, cobran "hasta 1500 pesos por hacerle los test a los choferes".

De acuerdo a la opinión del titular de Fadeeac, las provincias "usan este tipo de medidas para armar kioscos locales. Se aprovechan de la pandemia de la crisis sanitaria, en algunos casos con la excusa de poner un kiosco que terminan ayudando a los gobernadores ", aseveró.

Por otra parte, agregó que "es entendible que los gobernadores ayuden a los ciudadanos, el problema es la forma en que lo hacen. El transporte en todo el mundo es esencial y acá se los está discriminando en muchos lugares. En San Luis con esto van a lograr que los choferes dejen de ir y el efecto va a ser que van a dejar de recibir mercadería", explicó.

Según argumentó Borbea Antelo, la medida que han tomado las distintas provincias rigen conforme a lo que deciden los gobernadores, por lo que, en algunas de ellas peligra el abastecimiento adecuado de los alimentos y cargas. "En San Luis no cobran ninguna tasa pero envían a todos los camiones al autódromo, que no es un centro de transferencia de carga porque no están preparados logísticamente para eso y hay productos que no se pueden transbordar", advirtió.

"El gobernador (Alberto Rodríguez Saá) dijo que el que no se adapte a esta medida que no lleve más carga, ya que ellos no tienen problemas de abastecimiento", agregó el dirigente.

En Selva, una localidad de Santiago del Estero, se están realizando controles exhaustivos, dicen los camioneros que transitan a diario por la zona. "Podés venir con todos los permisos que quieras del gobierno nacional, pero ellos tienen sus propias reglas y si te dicen que tenés que esperar, tenés que esperar", dijo Oscar, un transportista que se moviliza por esa provincia.

"Siempre hay largas colas por las demoras que se generan para hacer el control. Hasta que te hacen una averiguarición de antecedentes, te piden desde el teléfono, el DNI, historial médico y te demoran no menos de cuatro horas. Hay momentos en el día que se amontonan los camiones", señaló.