Tras el enojo en el campo con Caputo: Milei insistió que la competitividad se logra con la baja de impuestos

Luego de la polémica por la respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, a un productor agropecuario por el reclamo de las retenciones, el presidente Javier Milei, aseguró que “es a través de la baja de impuestos y no de “devaluaciones espurias, que empobrecen a la población, que se logra competitividad”. Fue durante el Meta Day Argentina, que se realizó en el Palacio Libertad, donde ejemplificó que hoy la carrera fiscal es igual de importante que la carrera aeroespacial o la carrera armamentística.

Milei dijo: “La verdadera política es que no hagan nada, que se corran del medio. No la alta política de miembros de la casta negociando, a espaldas de los ciudadanos y arruinándole la vida para permanecer y tener privilegios. Eso no es alta política, eso es podredumbre que empobrece a la gente de bien. Yo elijo hacer eco de este reclamo tan antiguo como cierto, porque entiendo que es atrayendo el capital y no combatiéndolo que se prospera”.

Sostuvo que entiende que “es a través de la baja de impuestos y no de devaluaciones espurias, que empobrecen a la población, que se logra competitividad.”

“Porque entiendo que hoy la carrera fiscal es igual de importante que la carrera aeroespacial o la carrera armamentística. Estados Unidos ya se dio cuenta y nos está copiando el modelo; de hecho, Elon Musk tiene conversaciones con Federico Sturzenegger para ver cómo desregular la economía estadounidense. Y, obviamente, el afuera y la Motosierra son productos de exportación, así que es parte de la marca país: Jefe, hacete cargo”, deslizó.

Caputo le respondió a un productor agropecuario que le reclamó la baja de las retenciones al campo Red social X

Las palabras del presidente se dan a pocas horas de que su ministro de Economía le respondiera a un productor agropecuario en la red social X, a quien mandó a “seguir viendo Chapaleufú [el equipo de polo] y corriendo carreras”. Fue luego que le reclamara por el fin de las retenciones. “Hay muchos impuestos que no tienen que estar. No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra alternativa. Mientras tanto, no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras!”, observó.

Milei puso como ejemplo el caso de Irlanda que, en 1874, tuvo una de las hambrunas más severas de la historia, diezmando aproximadamente un 25% de su población. “Hace 40 años seguían siendo el país más pobre de Europa Occidental, y — en la década del 90 — decidió abrazar las ideas de la libertad, recortando el gasto y bajando impuestos, lo que lo llevó a tener hoy un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos. Es decir, se puede. De hecho, es el país más libre del mundo. Nosotros — en este momento — luego de haber pasado la Ley Bases y el DNU, hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina, aún ocho veces más grande que la de (Carlos) Menem, y eso nos permite escalar 90 puestos, en términos de libertad económica”, aseveró.

LA NACION