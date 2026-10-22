Tras la quiebra: la Justicia busca posibles compradores para una reconocida algodonera

A poco más de una semana de que se declarara la quiebra de Algodonera Avellaneda, la empresa textil vinculada a Vicentin, la Justicia busca acelerar su venta y pretende tener identificados a posibles compradores antes de fin de año. Así lo adelantó el juez Fabián Lorenzini durante una audiencia en la que participaron trabajadores, representantes sindicales, acreedores y empresarios que actualmente utilizan las instalaciones. El magistrado explicó que la intención es mantener la producción mientras se organiza la venta, aunque reconoció que la compañía atraviesa una situación económica delicada y necesita inversiones para reducir sus costos.

“Queremos que la compre alguien que le dé vida y que la siga explotando de la mejor forma posible”, señaló Lorenzini. En ese sentido, anticipó: “Vamos a tratar de invitar a los que estén interesados en comprar los activos, la empresa, en darle continuidad, lo que sea productivo antes de fin de año. Queremos tener ya más o menos perfilados quiénes pueden llegar a ser los compradores de la empresa”.

La declaración de quiebra se produjo el 14 de octubre, después de que fracasara el proceso de salvataje porque no se presentaron interesados en adquirir la compañía. Ahora, la Justicia busca encontrar una alternativa que permita sostener la actividad y preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.

El juez Fabián Lorenzini adelantó que buscará identificar a posibles compradores de Algodonera Avellaneda antes de fin de año, con el objetivo de mantener la actividad y preservar puestos de trabajo

Durante la audiencia, el juez aclaró que todavía no está definido si se venderá toda la empresa o si se ofrecerán las unidades productivas por separado. La intención es avanzar rápidamente con algún mecanismo de competencia entre interesados. “Es importante también que la empresa siga trabajando porque sigue siendo más atractiva operativa que cerrada”, sostuvo.

Uno de los principales problemas planteados fue la necesidad de realizar inversiones para reducir el costo de la energía eléctrica, que afecta el funcionamiento de la planta de Reconquista.

Facundo Trigueiro, CEO de Insumos XXI, una de las empresas que utiliza las instalaciones mediante contratos de fasón, manifestó su disposición a continuar con la actividad, pero advirtió que es necesario mejorar la eficiencia de la fábrica. “Nosotros estamos en condiciones de seguir operando como fasón, siempre y cuando se respeten los precios que estamos pagando”, señaló. Sin embargo, agregó: “Para que esto sea algo viable, hay que hacer una serie de inversiones para que sea eficiente, porque hoy es ineficiente”.

Trigueiro aclaró que todavía no existe un estudio que permita determinar el monto total de las inversiones. Durante la audiencia, uno de los presentes estimó que la incorporación de nuevos compresores podría demandar entre US$100.000 y US$120.000. También se mencionaron alternativas como generadores a gas y modificaciones en los sistemas de refrigeración para reducir el consumo eléctrico.

Trigueiro planteó además qué garantías tendrían las empresas que decidieran invertir en las instalaciones mientras se desarrolla la quiebra. Lorenzini respondió que la Justicia estudiará mecanismos para reconocer esos aportes y proteger a quienes destinen recursos a mantener la producción, aunque todavía no hay una decisión tomada.

Por otra parte, la sindicatura dio detalles sobre la situación económica de Algodonera Avellaneda. Según informó, al 15 de octubre la empresa tenía apenas $2 millones en sus cuentas bancarias, además de unos $104 millones en cheques y otros valores, y casi $93 millones pendientes de cobro.

También había $32 millones en facturas pendientes de proveedores, además de las obligaciones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Los síndicos explicaron que una operación bancaria que no pudo concretarse había demorado el pago de una quincena salarial.

Otro de los puntos más discutidos fue la situación de los trabajadores que permanecen suspendidos y no están cobrando sus salarios. Los representantes sindicales reclamaron definiciones sobre su futuro y plantearon la necesidad de agilizar los trámites para acceder al fondo de desempleo.

La intención es mantener en funcionamiento las instalaciones de Algodonera Avellaneda mientras se organiza la venta de la empresa y se busca preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo

La sindicatura explicó que, tras la declaración de quiebra, los contratos laborales quedaron suspendidos, pero no se extinguieron automáticamente. Existe un período legal de 60 días durante el cual deberá definirse la situación del personal.

Lorenzini reconoció que algunos trabajadores podrían continuar si se concreta la venta de la empresa, mientras que otros podrían quedar desvinculados. Una de las prioridades será conseguir dinero para pagar las indemnizaciones, aunque admitió que todavía no hay una fecha definida. “Nuestro norte va a estar puesto en generar plata para pagarles las indemnizaciones lo antes posible y de la forma más completa posible”, afirmó.

Para obtener recursos, la Justicia pretende avanzar con la venta de bienes que no forman parte de la actividad productiva. Entre ellos se mencionaron un inmueble en la ciudad de Buenos Aires, cuya venta enfrenta un impedimento vinculado con una investigación penal, y un predio en El Colorado, Formosa.

El objetivo, según insistió Lorenzini, es evitar el cierre de las instalaciones mientras se busca un comprador. No obstante, aclaró que la continuidad de la actividad será transitoria y estará orientada a conseguir un mejor precio por los activos de la compañía. “Queremos que con ese producido de esa venta del establecimiento se puedan mantener la mayor cantidad posible de fuentes de trabajo”, concluyó.