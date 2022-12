Tras un portazo, una entidad del campo le exigió a Massa que “se haga un tiempo en su agenda”

escuchar

Luego de que la Mesa de Enlace desistiera de una reunión con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, porque no iba a estar el ministro de Economía Sergio Massa, Federación Agraria Argentina (FAA) le reclamó al titular de la cartera económica que “se haga un tiempo en su agenda” para decirles “frente a frente cómo van a continuar” y si el Gobierno está dispuesto a dar soluciones.

“Los pequeños y medianos productores hemos pedido una reunión con las máximas autoridades, porque ya no tenemos tiempo de dilaciones, de reuniones para la foto o de promesas de un funcionario que luego son desmentidas por las acciones de otro”, expresó FAA.

Vale recordar que, la semana pasada, la Mesa de Enlace le mandó una carta al titular de Economía con un pedido de reunión con foco en varios temas, entre ellos lo que consideran como efectos negativos del dólar soja II y la necesidad de acciones concretas por la sequía. Sin embargo, la agrupación fue derivada a la oficina de José Bahillo.

“Los problemas que tenemos son tan agobiantes que requieren la solución y la respuesta de quien maneja la macro y micro economía, en síntesis, de quien toma las decisiones”, indicó FAA.

Por otro lado, la entidad acusó al Gobierno de “no hacerse el tiempo de dar las soluciones a los pequeños actores” y, en cambio, sí tener tiempo para “coordinar con las exportadoras y cerealeras la manera de ingresar divisas y hacer ganar a algunos”.

FAA apuntó contra el Gobierno por el dólar soja al sostener que promueve una desigualdad. “El Gobierno aplica sucesivas ediciones del dólar soja, acrecentando hasta límites insospechados la desigualdad. Aplicando de facto una retención cero para los grandes y condenando a los chicos a ser los que seguimos perdiendo siempre, porque ni siquiera nos dieron el estímulo prometido, que a la fecha nadie cobró. Incluso, el mismo ministro anunció en Mendoza que habría ANR para economías regionales, cosa que tampoco se cumplió”, apuntó.

“Nos agobia atravesar solos la emergencia o desastre, sin respuesta a temas urgentes o la ausencia de créditos a tasa cero, la falta de exención de anticipo a las ganancias, la continuidad de una inexplicablemente alta presión impositiva o que nos sigan embargando las cuentas, sin abrir moratorias para aliviar la asfixia ni nada”, apuntaron.

“Ya no es tiempo de chicanas. Acá no hay funcionarios que esperen a los productores. Todo lo contrario. Los productores estamos esperando hace años soluciones que no llegan. Lo mínimo que esperamos es que el ministro Massa haga un tiempo en su agenda para decirnos frente a frente cómo van a continuar. Si el camino de la alianza con los concentradores, con las exportadoras y condenándonos a la desaparición, o si están dispuestos a cambiar y darnos soluciones. Todo lo demás es fulbito para la tribuna. Y nosotros no tenemos más tiempo que perder porque los productores no resisten más”, señaló.

LA NACION