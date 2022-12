En una industria calificaron de “mamarracho” el feriado para estar con la selección nacional

escuchar

Los fabricantes nacionales de maquinaria agrícola rechazaron la decisión del Gobierno de decretar feriado nacional “por festejos que se van a hacer exclusivamente en el AMBA”. Según explicaron, la actividad pierde $1600 millones por este día por una medida que no consideraron federal. En el sector también indicaron que esta decisión perjudica los objetivos del Gobierno por generar divisas.

“Estoy muy enojado. En un país que se dice ser productivo no puede decretarse semejante feriado en el contexto en que estamos viviendo, estamos obligando a las empresas a tener un sobrecosto para aquellos que deciden trabajar, porque son muchos los que tienen compromisos que no pueden dejar de asumir”, dijo el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), Eduardo Borri, a LA NACION. Cafma había expresado en sus redes su satisfacción por el triunfo de la selección argentina y que se hayan transmitido valores como trabajo, esfuerzo y perseverancia, entre otros.

Este sector emplea alrededor de 40.000 personas en la cadena de valor. Los costos por hora en la actividad por tener una fábrica abierta operando son de $5000. Por el feriado, indicaron, habrá un pago extra de $1600 millones que deberán afrontar las plantas del interior en un momento de fuerte caída de ventas. “Es lo que nosotros perdemos por esta mala decisión, inconsulta y poco federal. No es la primera vez que pasa, que se toman medidas pocos federales”, señaló.

Borri calificó como "mala decisión, inconsulta y poco federal" la medida por el feriado Marcos Pignani

Para ejemplificar, dijo que sucedió lo mismo con el Covid-19 cuando el Gobierno decretó la cuarentena a nivel nacional por casos confirmados en el AMBA. “Acá estamos hablando de festejos que se están haciendo en el AMBA, pero con toda la Argentina cerrada. Por lo menos, agarren el colectivo de los jugadores y mándelos y hagan una visita a los pueblos del interior, que serán muy bien recibidos si quieren tener también federalismo”, retrucó.

Además, sostuvo que “no hay manera” de que con esta actitud del Gobierno las instituciones puedan “convalidar semejante mamarracho”. Alertó por la situación en la industria.

“Las ventas en el sector de la maquinaria agrícola cayeron entre un 70% y 80%. Si no cuidamos el trabajo de los argentinos, desde los principales dirigentes hacia abajo, ¿quién lo va a hacer? Tenemos una sobre dotación de gente en este momento. Nos está sobrando gente; las medidas que el Gobierno decide tomar las toma porque no le importa el trabajo. Podemos hacer las dos cosas, porque ya festejamos el domingo”, planteó.

A su vez, hizo la salvedad de la alegría que le genera la obtención de la Copa del Mundo para la Argentina y destacó el mensaje de esfuerzo y sacrificio que transmitieron los jugadores de la selección argentina con este título. Sin embargo, deslizó que no es un buen mensaje que da el Gobierno a la sociedad con el feriado. “Lo mínimo que podían hacer era dialogar con las instituciones a ver si nosotros estábamos de acuerdo con esto. No lo hizo. ¿Decreto de Necesidad y Urgencia? ¡Qué necesidad y qué urgencia había! Hoy estamos trabajando, pero...¿A qué costo?”, se despachó.

Este martes, el seleccionado argentino hace una recorrida por el AMBA por la obtención de la Copa del Mundo, por lo que se decretó feriado nacional Ignacio Sanchez - La Nacion

En el sector hubo fábricas que decidieron trabajar con un reducido porcentaje de empleados. En su caso, el también titular de Metalfor dijo que tienen entre un 80% y 90% de asistencia, pero “al doble de costo”.

“Ya intervino el Gobierno con el tema del bono de 24.000 pesos, porque en definitiva termina interviniendo en la relación que tiene que ser entre gremios y cámaras empresariales, que acuerdan cuánto tienen que ganar los trabajadores, y ahora se mete el Estado poniendo adicionales que no estaban previstos. El Gobierno se mete en las paritarias y ahora en las jornadas de trabajo, ¡basta!”, lanzó.

Más voces y rechazo

Rosana Negrini, presidenta de Agrometal, explicó que en la firma también están “muy disconformes” con la medida. “Es para Buenos Aires; nosotros de ninguna forma podemos participar de los festejos y el costo de este día de trabajo es ridículo”, explicó. Destacó el trabajo y el logro de la selección nacional. “Estamos muy felices por el triunfo de la selección, pero nuevamente es una medida para una partecita del país que disfruta y nosotros pagamos doble”, dijo.

Si bien dijo que en la firma todavía no tenían el cálculo exacto de lo que representará en costos adicionales el feriado, tuvieron que tomar algunas decisiones para minimizar el impacto. “No lo puedo evaluar todavía porque decidimos que trabaje la planta y los sectores que atienden urgencias, el resto no trabaja porque si no el costo era enorme”, expresó.

Rosana Negrini, de Agrometal LA NACION / Marcelo Gómez - Archivo

Desde la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (Afamac) también manifestaron en un comunicado el rechazo contundente a la medida. “Si bien festejamos el triunfo y estamos felices del logro alcanzado por nuestra selección, consideramos que el Decreto es totalmente arbitrario y desafortunado para el interior del país, ya que los festejos serán exclusivamente para el AMBA. Si deseamos rendirle homenaje a nuestros jugadores, deberíamos rescatar sus competencias más preciadas, aquellas que nos demostraron a lo largo de todo este tiempo: trabajo, compromiso, esfuerzo, responsabilidad, constancia. Pedimos que nos dejen actuar de la misma manera, demostrando que el sector productivo del interior del país se sostiene y basa su actividad en estos valores”, ampliaron.

Luciana Mengo, presidenta de la Asociación, destacó: “El interior del país no está en condiciones de seguir pagando feriados y gastos arbitrarios que se deciden por fuera de los acuerdos entre partes”.