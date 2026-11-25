La elevada presencia de mancha amarilla fue una de las principales características sanitarias de la campaña de trigo en la zona central del país, según el INTA. Las condiciones de alta nubosidad, menor cantidad de horas de sol y temperaturas frescas favorecieron su desarrollo, mientras que otras enfermedades, como las royas y la fusariosis de la espiga, presentaron comportamientos diferentes a los esperados.

El diagnóstico fue presentado por Enrique Alberione, especialista en fitopatología del INTA Marcos Juárez, durante una jornada a campo organizada por el grupo Trigo de esa estación experimental. El encuentro reunió a productores y asesores técnicos para recorrer ensayos de variedades comerciales y analizar los principales aspectos productivos y sanitarios de la campaña.

Mancha amarilla y royas

Alberione destacó la elevada presencia de mancha amarilla, causada por el hongo Drechslera tritici-repentis. La alta nubosidad, la baja heliofanía -principalmente durante julio, agosto y octubre- y las temperaturas frescas favorecieron la prolongación del mojado foliar, lo que facilitó la producción de esporas del hongo y, con ello, el proceso de infección.

“La mancha arrancó temprano”, señaló. Las primeras consultas se registraron durante el macollaje y el encañado del trigo. La enfermedad continuó avanzando a lo largo del ciclo, con mayor intensidad en las variedades susceptibles, y encontró condiciones favorables para su desarrollo con el posterior aumento de las temperaturas, se indicó.

La mancha amarilla puede provocar pérdidas de rendimiento cercanas al 20%, según bibliografía. Su impacto depende de la intensidad de la infección, el momento en que se presenta y el comportamiento sanitario de cada variedad. Alberione advirtió que uno de los principales problemas es la susceptibilidad de los materiales comerciales -debido a que los programas de mejoramiento no han priorizado seleccionar por resistencia genética a esta enfermedad- y la pérdida de eficacia de algunos fungicidas utilizados para su control.

En cuanto a las royas, el comportamiento fue diferente al esperado. Las temperaturas frescas y las prolongadas horas de rocío generaron condiciones favorables para la roya amarilla (Puccinia striiformis), pero la enfermedad no alcanzó una presencia importante. Recién hacia octubre y noviembre comenzaron a observarse síntomas en los materiales más susceptibles.

La roya de la hoja o anaranjada (Puccinia triticina) también se manifestó con baja severidad, aunque su presencia aumentó hacia el final del ciclo. Por su parte, la roya del tallo o negra (Puccinia graminis) comenzó a registrarse con el incremento de las temperaturas a partir de octubre, especialmente en variedades susceptibles. A diferencia de la roya amarilla, que se desarrolla mejor en condiciones de temperaturas frescas, esta enfermedad encuentra condiciones favorables con temperaturas de entre 24 y 30 °C.

La enfermedad tuvo fuerte presencia Gentileza

Aunque su incidencia fue limitada durante esta campaña, recordó que las royas tienen un elevado potencial de daño. La roya de la hoja puede ocasionar pérdidas de rendimiento cercanas al 40%, mientras que en variedades susceptibles se han medido reducciones de hasta el 70% por roya amarilla y del 80% por roya del tallo en ensayos experimentales. Estos valores corresponden a situaciones de alta presión sanitaria y no a pérdidas generalizadas registradas en el presente ciclo.

Mosaico estriado del trigo

Según el informe, otra enfermedad que motivó consultas fue el mosaico estriado del trigo, causado por el Wheat Streak Mosaic Virus (WSMV). Se trata de una virosis transmitida por el ácaro Aceria tosichella, de tamaño microscopico, que introduce el virus en la planta durante su alimentación. La infección se extiende de manera sistémica y puede afectar a toda la planta, con daños más importantes en las variedades susceptibles.

Alberione explicó que la enfermedad se observó en distintas zonas y sobre algunas variedades, aunque todavía no se dispone de una cuantificación precisa de las pérdidas de rendimiento que puede provocar en la región. Advirtió que, cuando la incidencia es elevada, su impacto productivo puede ser importante.

Fusariosis de la espiga

Finalmente, el especialista analizó la fusariosis de la espiga del trigo, causada por el hongo Fusarium graminearum sensu stricto. Durante la floración, los cultivos atravesaron un período de tiempo inestable, con lluvias prolongadas por al menos cuatro días, condiciones de humedad que hacían prever un posible desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, las temperaturas de entre 12 y 16 °C limitaron su avance, según el reporte.

Como resultado, y según a lo que se está observando en el último tramo del cultivo, la fusariosis se presentó con bajos niveles de incidencia y severidad en la mayoría de los materiales evaluados. Solo algunas variedades más susceptibles registraron un mayor avance de la enfermedad dentro de las espigas.

En campañas con condiciones ambientales favorables para el desarrollo del patógeno, las pérdidas de rendimiento pueden alcanzar entre el 30% y el 40%, e incluso superar esos valores en variedades muy susceptibles cuando se presentan condiciones ambientales favorables, explicó el técnico.

Estrategias de manejo

Al abordar las estrategias de manejo, Alberione aclaró que, debido al estado avanzado de los cultivos, las intervenciones sanitarias correspondientes a esta campaña ya debieron haberse realizado. Sin embargo, destacó algunos aspectos que deberán considerarse en los próximos ciclos, especialmente frente a enfermedades que presentan dificultades crecientes para su control.

El diagnóstico fue presentado por Enrique Alberione, especialista en fitopatología del INTA Marcos Juárez, durante una jornada a campo organizada por el grupo Trigo de esa estación experimental

Uno de los principales desafíos es la mancha amarilla. Según explicó, a diferencia de las royas, los programas de mejoramiento genético no han priorizado de la misma manera la incorporación de resistencia a esta enfermedad. Por eso, aunque existen materiales con mejor comportamiento sanitario, la disponibilidad de variedades con resistencia genética efectiva es limitada.

A esta situación se suma la pérdida de eficacia de determinados fungicidas. “Ya no tenemos la eficacia de control que teníamos hace cinco años atrás o diez años atrás”, advirtió. El especialista explicó que la aparición y selección de variantes del patógeno menos sensibles a determinados principios activos redujo la efectividad de las estrobilurinas y de algunos triazoles, incluidos productos que combinan ambos grupos químicos.

Entre las alternativas que mantienen eficacia, mencionó principios activos del grupo de las carboxamidas y otros como el prothioconazole, perteneciente al grupo químico de las triazolintionas, y también algunos triazoles. No obstante, para la elección de un fungicida también se debe considerar la sensibilidad del patógeno, el comportamiento de la variedad y las condiciones de aplicación.

En el caso de las royas, señaló que la roya amarilla presenta, en general, una buena respuesta al control químico, mientras que la roya de la hoja puede requerir más tiempo para mostrar los efectos del tratamiento. La roya del tallo también puede controlarse con fungicidas, aunque es fundamental lograr una adecuada cobertura en los estratos inferiores de la planta, donde suelen aparecer los primeros signos (pústulas) de las enfermedad, destacó el informe.

Para el mosaico estriado del trigo, las alternativas de manejo son más limitadas, según el reporte. El ácaro transmisor, al ser microscópico, permanece protegido en la planta, lo que dificulta su control mediante insecticidas foliares. En este contexto, el comportamiento genético de las variedades adquiere especial importancia, aunque no existen soluciones definitivas para el manejo de la enfermedad.

Respecto de la fusariosis de la espiga, destacó la importancia de la selección varietal. El INTA Marcos Juárez realiza anualmente evaluaciones del comportamiento genético de los materiales frente a esta enfermedad, información que permite identificar variedades con distintos niveles de susceptibilidad.

El control químico presenta mayores dificultades debido a que la infección se produce durante la floración. El período recomendado para las aplicaciones se extiende, en general, desde el inicio hasta la mitad de esa etapa, pero la falta de uniformidad en la espigazón y la floración puede reducir la eficacia de los tratamientos.

Alberione indicó que determinados triazoles y benzimidazoles (carbendazim) mantienen actividad frente al patógeno, aunque los resultados a campo pueden ser variables. También advirtió sobre el uso de estrobilurinas, ya que algunas pueden favorecer la producción y acumulación de deoxinivalenol (DON), una micotoxina producida por el hongo que compromete la inocuidad y la calidad del grano.

De esta manera, la caracterización sanitaria de las variedades, el seguimiento de las condiciones ambientales y la selección de estrategias de control adecuadas resultan herramientas fundamentales para reducir los riesgos asociados a las enfermedades del trigo, precisó el informe.